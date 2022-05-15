深耕左營大路近40年！文記左營「眷村醉雞」古法製作飄濃郁紹興酒香

左營眷村美食老店推薦！！位在左營大路的文記左營眷村醉雞，是賣了近40年的左營醉雞店。以放山黑羽土雞、陳年紹興和中藥古法浸泡製作的醉雞，肉質彈牙，酒香濃郁，不少客人一吃成老主顧，一吃就吃到好幾十年！另外，蠻多人也會特地來買文記上海酥餅，尤其餡料清爽有層次的蘿蔔酥餅以及香氣獨特的咖哩豬肉酥餅超受歡迎，個人覺得是到左營必吃眷村美食之一～

40年左營眷村小吃：文記左營醉雞/蘿蔔酥餅

在左營大路上開了近40年，已傳到第二代經營的文記左營醉雞/蘿蔔酥餅，是陪不少老左營人長大的左營眷村味。

去年我買了文記蘿蔔酥餅還寫了分享文，寫完之後我爸跟我說：咦？這家就是你國中高中我常買回家的左營醉雞啊！沒錯，這就是在左營賣了40年，讓蠻多人魂牽夢縈的左營眷村醉雞～最近我爸嚷嚷好久沒吃，只好出動我到店來帶些醉雞回去給他。

文記左營醉雞包裝也很復古，印象中從我國中開始吃就是這樣的罐裝了。目前有大小包裝，但大部分客人都是買一整罐，開封可冷藏一個月，但說真的小家庭大概2-3餐就吃完了，怎麼可能等到一個月～～～

這天問了老闆娘我疑惑已久的事情，就是為何酥餅會和醉雞一起賣啊？老闆娘說婆婆擅長做醉雞，上海蘿蔔酥餅則是老公的手藝，便結合兩人所長一起賣。

看到老闆娘在撈醉蝦，徵詢同意後也有拍下幾張。這蝦超級正點～～但現場就一罐哈哈哈，老闆娘說醉蝦是客訂才會做，蝦子本人是非常大隻的白蝦欸！

現場也看到正在包酥餅的老闆背影，每個酥餅的餡料還有秤過喔！非常講究～

十一點剛好是第二爐酥餅出爐，從烤箱拿出時，那香氣真的很逼人！

這天問老闆娘，為何每次經過攤位，都看到烤酥餅數量不多，一次烤多不是更方便嗎？老闆娘笑說這酥餅就是剛出爐餅皮和餡料最新鮮好吃，與其讓餅久放冷掉，不如選擇分批出爐，也讓不同時段來的客人都能吃到最棒口感的酥餅。

左營文記醉雞菜單價目表

老闆娘說醉雞是平常就販售，但做一次醉雞量就冰箱的量，像前幾天我來就剛好賣完，等到週五、週六老闆娘才補貨。

左營文記蘿蔔酥餅價目表

高雄醉雞推薦：文記左營眷村醉雞

這次帶了一盒文記蘿蔔酥餅、一罐文記左營眷村醉雞回家。

醉雞（大罐）$650

文記左營眷村醉雞是打開蓋子，紹興酒香就衝上來的那種香！我國中時吃醉雞就很喜歡開蓋時把鼻子湊近罐子旁大吸特吸。

而吃過這麼多家高雄醉雞，我們家一買再買的也就只有文記左營醉雞！文記左營醉雞使用溫體放山黑羽土雞加上陳年紹興、中藥材製作，那迷人的多汁又彈牙肉質，以及醃入雞肉裡的香醇陳年紹興酒香，真的讓人一吃上癮。

不過，這次拿醉雞的時候，老闆娘分享醉雞湯汁不要倒掉，可以拿來煮湯！！像蛤蜊湯加醉雞湯汁就超適合～

我爸後來回家煮了蛤蜊湯麵，加了醉雞湯汁的蛤蜊湯麵，多了雞高湯和淡淡的紹興酒香，也讓湯底層次味道變化更多～

左營眷村燒餅推薦：文記蘿蔔酥餅

這次也買了一盒我媽愛的文記酥餅，攤位各種口味可以自選湊一盒喔！

不同口味的酥餅會以不同的芝麻標記。

蘿蔔酥餅 $25

這蘿蔔酥餅除了新鮮蘿蔔絲，還有蝦米、香菇與金華火腿丁，不管是酥餅皮或是餡料層次都很棒，而每次吃這個我都兩口吃完。

咖哩豬肉酥餅 $30

咖哩豬肉酥餅是目前攤位第二名，但老闆娘說這個製作費工，需要兩天，前一天先炒咖哩餡料，隔天再包，因此每天出爐的數量也很有限，很多客人撲空幾次，後來都知道要提前訂～

蔥香牛肉酥餅（黑芝麻） $25 | 胡椒豬肉酥餅 （黑白芝麻）$25

兩個口味我比較喜歡蔥香牛肉酥餅，沒辦法我就是愛蔥人！這個酥餅的蔥不是那種綠色蔥滿出來，而是咀嚼牛肉餡料，蔥的香氣慢慢湧現。

文記左營蘿蔔酥餅眷村醉雞 評價

其實文記左營眷村醉雞在左營大路真的很有年代，要說名氣，蠻多美食深入報導節目也來採訪過。老闆娘笑說他們客人很多都是我爸年紀（尤其買醉雞的人），到這兩年才有比較多二十幾歲的學生來買烤酥餅。這樣說來我是不是也比較老派哈哈哈，但高雄難得見到這樣古法製作、紹興酒香超濃郁的醉雞了！超推薦喜歡吃這味眷村手路菜的大家不要錯過～

文記左營蘿蔔酥餅眷村醉雞

地址：高雄市左營區左營大路719號

電話：0986265791 / 07-5813480

營業時間：10:00-17:00 （週日、週一公休）

＃第一爐酥餅10點出爐，第二爐11點、第三爐下午1點、第四爐下午3點半

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文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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