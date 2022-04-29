偽出國金門旅行趣！ 3種異國風情推薦行程 帶你一覽北非摩洛哥、小威尼斯熱門打卡點

提到金門，多數人對金門印象僅止於戰地風景、風獅爺的故鄉、金門高粱、金門貢糖，以及由砲彈製成的必買菜刀！但金門的美可不只是這樣，細數韻味十足、保存良好的閩南式古厝和老街聚落、超過200棟的百年異國洋樓群，甚至是營造魔幻氣息如陳列在沙灘、海口、田野裡的裝置藝術與季節限定藍眼淚等，都讓金門自助環島旅行正在刷新一波IG照片牆，成為人人必追偽出國異域旅行熱點。





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金門主要分成三鎮三鄉，包含被稱作大金門的金城鎮、金湖鎮、金沙鎮、金寧鄉，被稱作小金門的烈嶼鄉，以及需要事先申請的烏坵鄉；一趟金門自助環島之旅，既像是穿越時空到了台灣民風純樸的50、60年代，也彷彿置身中東沙漠或歐洲傳統小鎮，再加上近年藝文影視拍攝取景地和2021金門海洋藝術季《金色寧境》為期2年的地景藝術作品展出，讓每一條金門旅行路線，都好令人驚艷。

金門自助環島旅行｜2022最夯偽出國IG網美打卡旅行攻略





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隨著偽出國旅行熱潮興起，金門各地隨手一拍即有濃濃異域風情的意境美照，讓人有種明明身在台灣，卻以為自己飛到世界各地旅行，原先兜風半日就能繞完的金門環島旅行，展延數天都仍不過癮！

北非摩洛哥的沙美老街、南洋僑鄉的水頭聚落、美西海灘的新湖漁港消波塊、小威尼斯之稱的金湖彩色屋、迷你張家界的南石滬公園、金門版萬里長城的峰上巡檢司城、地中海風情的E090藍白海天堡、猶如懸浮船體的E094天空之城、空中漫步的3D地景太湖漂浮斑馬線、芬蘭設計師原創打造外星牡蠣人作品的建功嶼神秘步道、遙望對岸廈門如海市蜃樓的田墩海堤，以及金門也能看見藍眼淚大爆發的絕美景觀，只能說，從早到晚，金門的各個景點都超驚艷、超好拍！





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金門偽出國打卡四天三夜行：





金門自助環島旅行｜金門達人級人氣必吃必去經典旅行攻略





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初次造訪金門的遊客多半會以大金門旅行三天兩夜為主，一邊遊賞融合東西方文化的洋樓古厝傳統聚落群：瓊林聚落、水頭聚落、珠山聚落、山后聚落、古寧頭聚落，一邊大啖金門特有美食小吃如閩式燒餅、酒釀蛋、廣東粥、石蚵料理、金門宴菜、高粱酒特調飲品和芋頭冰，你只要先摸透了大金門環島東、西、南、北路及幾乎貫穿金門島嶼中央的伯玉路，就能輕鬆走遍金門各知名景點如翟山坑道、金門酒廠、莒光樓、得月樓、陳景蘭洋樓、北山古洋樓、浯島城隍廟、太武山步道、山后民俗文化村等地，再有多的時間，可以額外安排一日搭船前往小金門遊玩。

除了走訪經典史蹟景點、自然風光，金門也有許多期間限定的朝聖美景，如3-4月金沙鎮與金城鎮的小麥田、3-5月的小金門南山頭綠石槽、4-6月金寧鄉與金城金湖鎮的藍眼淚、9-10月金沙鎮的高粱田，以及春夏之際才能欣賞到的夢幻粉紅湖慈湖。





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金門人氣必吃必去四天三夜行：





金門人氣必吃必去三天兩夜行：





金門自助環島旅行｜金門在地人帶路的秘境和美食旅行攻略





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駛離金門熱鬧的莒光路、模範街，金門環島旅行總會經過數條不起眼的鄉間小路，沒有指引、沒有地標，若不是在地人帶路，恐怕不會知曉原來村內小徑隱藏一片那麼美、如此靜謐的景致。金門在地人避開觀光人潮的私房秘境，像是擁有沉睡戰車的歐厝海灘、金黃草原的中蘭海邊、看飛機起降的尚義海堤、宛如海邊開了巨型石花和獅山海灘和末世殘景的塔山發電廠輸油棧橋碼頭，當然也別忘了一一品嚐阿兵哥懷念的美味小點或宵夜如戰地炒泡麵、蛋狗蛋香（蔥油餅夾熱狗是蛋狗，蔥油餅夾香腸是蛋香）、炒沙蟲、金門蝦炸和金門酒糟牛肉麵。

喔對了，此時前往金門，也別錯過數組於戰地遺址、歷史聚落、自然環境之中，為期2年以光影、聲源、木竹、纖維、金屬等戶外造型裝置展出的金門海洋藝術季的地景藝術作品。





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金門在地人帶路四天三夜行：





金門在地人帶路三天兩夜行：





金門交通教學：

從台灣搭飛機前往金門，最便捷的是選擇搭乘立榮航空和華信航空每日超過30架次自台北、台中、嘉義、台南、高雄及澎湖往返金門尚義機場的飛機航線，飛行航程約為40分鐘~55分鐘不等，單程機票票價約1700-2300元之間。而往返大、小金門之間，也有約半小時一班船次的密集交通船，自上午7：00至夜間9：30雙向運載，航行時間約為30分鐘不等，單程船票票價為60元。

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