打造城市中綠洲！ 2022「PARK2草悟廣場」　集結植物、藝術、生活的大人系Chill樂園

帶小孩出門就會想要找些可以讓他們好好放電的景點，現在有許多公園、餐廳或是觀光工廠都有許多適合小朋友的設施和體驗，讓大人小孩都能開心玩！今天小編就整理了10個高雄親子景點，好玩又適合親子同遊～快跟著小編來探索高雄的親子景點吧！

2022-04-18 11:00