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打造城市中綠洲！ 2022「PARK2草悟廣場」　集結植物、藝術、生活的大人系Chill樂園

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

2022年台中人最欣喜的公園終於開幕，「PARK2草悟廣場」是一處集結植物、藝術、運動、文化、生活。1樓景觀設計與台灣第一間專為塊根植物所建立的品牌「酉5PM TWCAUDEX」共同合作，以「城市綠洲的獨立的沙漠島」概念在都市叢林中創造出一片神秘的荒漠。

以特色人氣快閃店為主軸，如在高雄超人氣被譽為奶酥屆愛馬仕「正面奶酥」，每一口綿密口感，濕潤金黃的表面，吃過一次都讓人上癮。來自鹿港的人氣名店「米弎豆お茶 MISATO」，小判餅一口咬下更充滿幸福漫漫感。而園區景觀設計的「酉5PM TWCAUDEX」更是首次開設結合塊根與觀葉植物等設計。主入口兩側安置的兩棵大型的非洲寶瓶樹都已超過600年、2棵橄欖樹都是鎮店之寶！

順著建築的弧度緩緩往下走下沉式建築，就像從城市綠洲緩步來到美食天堂，6間風格各不相同的餐廳讓玩樂走逛的心有了依歸。更讓許多台中潮男潮女興奮的是，首間結合戶外風格與咖啡選品店ROCKLAND P.L.U.S.，讓戶外生活的態度也能引入城市裡的公園。來到這裡不但可以點上用野餐杯碗裝盛的拿鐵、肉桂捲，更讓人開心的是桌椅都來自登山美學一時之選的桌子、椅子。慢慢走在園區中，彷彿穿梭到了異國宇宙空間，城市風景自此有了新境界。

　

景點資訊

PARK2草悟廣場

地址：台中市西區英才路534號

電話：04-2305-0191

FB：PARK2草悟廣場

時間：ROCKLAND P.L.U.S. 12:00-21:00、正面奶酥與酉5PM TWCAUDEX12:00-20:00

消費：正面奶酥經典口味80元、腹黑可可85元。ROCKLAND P.L.U.S.拿鐵160元、肉桂捲120元

　

行遍天下 走訪台灣美景

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拿鐵 公園 非洲

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