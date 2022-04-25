澎湖大人味飲品特集！精選9間「特色咖啡館、酒吧」 愜意旅程中享受微醺氛圍

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

▲圖片來源：ShareLife ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

暢遊了澎湖一天後，總是要來杯飲品提提神，又或是享受微醺的氛圍，這次精選9間特色咖啡館與酒吧，讓你體驗澎湖的另一種風情。





咖啡館

蒙地卡羅咖啡館

Doors cafe 朵思咖啡

吹吹風精品咖啡館

捌捌零咖啡

小城故事庭園咖啡館





酒吧

蓓菈BELLA調酒專賣所

漁醺drunkfish

184巷小餐酒

Beacon 說酒人





蒙地卡羅咖啡館

在馬公市靜謐的巷弄內有著一間讓人宛如來到異國的咖啡館，不論是室內裝潢或是飲料品項都有著異國風情，店內木色的裝潢與桌椅，有著濃濃的美式鄉村風情，記得一定要來杯熱咖啡或是熱拿鐵，享受不同層次的味蕾饗宴，再搭配傳統手工布丁，一切就太完美！

▲圖片來源：ShareLife

▲圖片來源：ShareLife

蒙地卡羅咖啡館

店家地址：澎湖縣馬公市民生路17-4號

營業時間：12:30-23:00

詳細介紹：https://bit.ly/32Roaav





Doors cafe 朵思咖啡

位在馬公市中心的朵思咖啡擁有純白建築造型讓人無法忽略，店內使用大量的木頭裝潢與桌椅，讓人有一種安定且放鬆的感覺，同時也是澎湖第一間採用FAEMA E61咖啡機與定量磨豆機的咖啡店，對於製作咖啡的細節非常要求且用心，就是為了讓來往的旅人喝上一杯香醇的咖啡。

▲圖片來源：Doors cafe 朵思咖啡

▲圖片來源：Doors cafe 朵思咖啡

Doors cafe 朵思咖啡

店家地址：澎湖縣馬公市民族路15號

營業時間：13:00-22:00

詳細介紹：https://bit.ly/3IOjZLn





吹吹風精品咖啡館

吹吹風精品咖啡館總店鄰近觀音亭入口處，招牌咖啡「夢蝶」是死忠顧客的最愛，名字源自莊周夢蝶，帶有優雅卻濃郁的氣息，店家特製的草莓、抹茶重乳酪蛋糕也備受推崇，綿密緊實的蛋糕體不同於一般乳酪蛋糕，讓人一吃就愛上，快來澎湖吹吹風享受優閒午後時光吧。

▲圖片來源：吹吹風精品咖啡館

▲圖片來源：吹吹風精品咖啡館

吹吹風精品咖啡館

店家地址：澎湖縣馬公市民生路52號

營業時間：09:00-21:00(周三公休)

詳細介紹：https://bit.ly/3JVUDg6





捌捌零咖啡

「捌捌零咖啡」堅持走精品咖啡的路線，擁有自己的烘焙房，從生豆的挑選及適當的烘焙都是老闆親力親為，希望能給每個來訪的客人一杯新鮮且香醇的咖啡，而880這數字則是取自澎湖馬公的郵遞區號，希望藉由咖啡這項文化產物來扎根澎湖，為這塊土地帶來更多的文化創新。

▲圖片來源：ShareLife

▲圖片來源：880咖啡外帶吧

捌捌零咖啡 西衛店

店家地址：澎湖縣馬公市光復路286號

營業時間：10:00-21:00(每周一公休)

詳細介紹：https://bit.ly/3uGyY5h





小城故事庭園咖啡館

隱藏在「澎湖開拓館」內，有著日式復古的外觀與綠意盎然的庭院，木質調的外觀與內裝營造出懷舊氛圍，以特有的傳統小點、咖啡和餐點為主打，在這裡可以品嘗到少見的麥芽糖燉蒸蛋，鹹甜的滋味不容錯過，也是澎湖當地治咳秘方，而土耳其咖啡也是一大招牌，店家還會貼心的將咖啡與牛奶分開盛裝，可以自行調整喜愛的比例。

▲圖片來源：ShareLife

▲圖片來源：ShareLife

小城故事庭園咖啡館

店家地址：澎湖縣馬公市治平路30號

營業時間：10:00-22:00

詳細介紹：https://bit.ly/3LxnsQv





蓓菈BELLA調酒專賣所

「蓓菈BELLA調酒專賣所」隱身在觀音亭附近，店名取自老闆在澎湖遇到的一個令人難忘的女孩，以經典五杯調酒帶出遇到Bella後一連串感情發展過程的心情。每一杯的風味都十分獨特，完全沒有重疊感，來到這裡除了體驗微醺滋味，或許還能聽到一個刻骨銘心的愛情故事。

▲圖片來源：Cocktailbar.bella蓓菈-調酒專賣所

▲圖片來源：Cocktailbar.bella蓓菈-調酒專賣所

蓓菈BELLA調酒專賣所

店家地址：澎湖縣馬公市文康街16號

營業時間：19:00-02:30

詳細介紹：https://bit.ly/3FBVr7v





漁醺drunkfish

來到澎湖玩晚上想喝杯調酒增加旅遊氣氛，那就一定不要錯過這間每日限定營業兩小時的「漁醺」，店內位置不多但是卻獨具風格，店內最熱門的是最具少女心的洛神星空酒，在自釀的洛神花酒裡面加入了蘭姆星空酒，整體看起來十分夢幻！其他特色調酒則等著旅人們親自來品味。

▲圖片來源：ShareLife ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

▲圖片來源：ShareLife ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

漁醺drunkfish

營業地址：澎湖縣馬公市光明路1-77號

營業時間：週一至週日 20:00~22:30

詳細介紹：https://bit.ly/3iN9nlG





184巷小餐酒

184巷小餐酒隱身在三多路住宅區的184巷弄內，店內提供多樣調酒、餐點，是附近澎科大學生們的秘密基地，店內的日式唐揚炸雞、酒蒸蒜香蛤蠣、水牛城檸檬雞翅通通都是下酒的佳餚，而有著鮮紅外觀的澎湖限定飲品更是讓人驚喜萬分，想知道喝起來是什麼味道？不如下次自己走一趟！

▲圖片來源：ShareLife

▲圖片來源：ShareLife ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

184巷小餐酒

店家地址：澎湖縣馬公市三多路184巷3號

營業時間：19:00-03:00

詳細介紹：https://bit.ly/3LtZHZE





Beacon 說酒人

Beacon 說酒人藏身在澎湖市區經歷過歲月風華的咾咕石房內，同時也是澎湖第一家專營精釀啤酒吧，提供來自美國歐洲及台灣的精釀啤酒以及澎湖在地下酒餐點，室內裝潢復古味十足，而室外還擁有一大片草地，不管坐在室內或室外都可以盡情享受微醺的放鬆時刻。

▲圖片來源：ShareLife

▲圖片來源：ShareLife ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Beacon 說酒人

店家地址：澎湖縣馬公市臨海路15-3號

營業時間：19:00-00:00

詳細介紹：https://bit.ly/386azOF

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康





延伸閱讀>>澎湖精選14家「鮮度爆棚」海味料理！饕客私房名單公開

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」