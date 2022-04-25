澎湖大人味飲品特集！精選9間「特色咖啡館、酒吧」 愜意旅程中享受微醺氛圍
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
暢遊了澎湖一天後，總是要來杯飲品提提神，又或是享受微醺的氛圍，這次精選9間特色咖啡館與酒吧，讓你體驗澎湖的另一種風情。
咖啡館
蒙地卡羅咖啡館
Doors cafe 朵思咖啡
吹吹風精品咖啡館
捌捌零咖啡
小城故事庭園咖啡館
酒吧
蓓菈BELLA調酒專賣所
漁醺drunkfish
184巷小餐酒
Beacon 說酒人
蒙地卡羅咖啡館
在馬公市靜謐的巷弄內有著一間讓人宛如來到異國的咖啡館，不論是室內裝潢或是飲料品項都有著異國風情，店內木色的裝潢與桌椅，有著濃濃的美式鄉村風情，記得一定要來杯熱咖啡或是熱拿鐵，享受不同層次的味蕾饗宴，再搭配傳統手工布丁，一切就太完美！
蒙地卡羅咖啡館
店家地址：澎湖縣馬公市民生路17-4號
營業時間：12:30-23:00
Doors cafe 朵思咖啡
位在馬公市中心的朵思咖啡擁有純白建築造型讓人無法忽略，店內使用大量的木頭裝潢與桌椅，讓人有一種安定且放鬆的感覺，同時也是澎湖第一間採用FAEMA E61咖啡機與定量磨豆機的咖啡店，對於製作咖啡的細節非常要求且用心，就是為了讓來往的旅人喝上一杯香醇的咖啡。
Doors cafe 朵思咖啡
店家地址：澎湖縣馬公市民族路15號
營業時間：13:00-22:00
吹吹風精品咖啡館
吹吹風精品咖啡館總店鄰近觀音亭入口處，招牌咖啡「夢蝶」是死忠顧客的最愛，名字源自莊周夢蝶，帶有優雅卻濃郁的氣息，店家特製的草莓、抹茶重乳酪蛋糕也備受推崇，綿密緊實的蛋糕體不同於一般乳酪蛋糕，讓人一吃就愛上，快來澎湖吹吹風享受優閒午後時光吧。
吹吹風精品咖啡館
店家地址：澎湖縣馬公市民生路52號
營業時間：09:00-21:00(周三公休)
捌捌零咖啡
「捌捌零咖啡」堅持走精品咖啡的路線，擁有自己的烘焙房，從生豆的挑選及適當的烘焙都是老闆親力親為，希望能給每個來訪的客人一杯新鮮且香醇的咖啡，而880這數字則是取自澎湖馬公的郵遞區號，希望藉由咖啡這項文化產物來扎根澎湖，為這塊土地帶來更多的文化創新。
捌捌零咖啡 西衛店
店家地址：澎湖縣馬公市光復路286號
營業時間：10:00-21:00(每周一公休)
小城故事庭園咖啡館
隱藏在「澎湖開拓館」內，有著日式復古的外觀與綠意盎然的庭院，木質調的外觀與內裝營造出懷舊氛圍，以特有的傳統小點、咖啡和餐點為主打，在這裡可以品嘗到少見的麥芽糖燉蒸蛋，鹹甜的滋味不容錯過，也是澎湖當地治咳秘方，而土耳其咖啡也是一大招牌，店家還會貼心的將咖啡與牛奶分開盛裝，可以自行調整喜愛的比例。
小城故事庭園咖啡館
店家地址：澎湖縣馬公市治平路30號
營業時間：10:00-22:00
蓓菈BELLA調酒專賣所
「蓓菈BELLA調酒專賣所」隱身在觀音亭附近，店名取自老闆在澎湖遇到的一個令人難忘的女孩，以經典五杯調酒帶出遇到Bella後一連串感情發展過程的心情。每一杯的風味都十分獨特，完全沒有重疊感，來到這裡除了體驗微醺滋味，或許還能聽到一個刻骨銘心的愛情故事。
蓓菈BELLA調酒專賣所
店家地址：澎湖縣馬公市文康街16號
營業時間：19:00-02:30
漁醺drunkfish
來到澎湖玩晚上想喝杯調酒增加旅遊氣氛，那就一定不要錯過這間每日限定營業兩小時的「漁醺」，店內位置不多但是卻獨具風格，店內最熱門的是最具少女心的洛神星空酒，在自釀的洛神花酒裡面加入了蘭姆星空酒，整體看起來十分夢幻！其他特色調酒則等著旅人們親自來品味。
漁醺drunkfish
營業地址：澎湖縣馬公市光明路1-77號
營業時間：週一至週日 20:00~22:30
184巷小餐酒
184巷小餐酒隱身在三多路住宅區的184巷弄內，店內提供多樣調酒、餐點，是附近澎科大學生們的秘密基地，店內的日式唐揚炸雞、酒蒸蒜香蛤蠣、水牛城檸檬雞翅通通都是下酒的佳餚，而有著鮮紅外觀的澎湖限定飲品更是讓人驚喜萬分，想知道喝起來是什麼味道？不如下次自己走一趟！
184巷小餐酒
店家地址：澎湖縣馬公市三多路184巷3號
營業時間：19:00-03:00
Beacon 說酒人
Beacon 說酒人藏身在澎湖市區經歷過歲月風華的咾咕石房內，同時也是澎湖第一家專營精釀啤酒吧，提供來自美國歐洲及台灣的精釀啤酒以及澎湖在地下酒餐點，室內裝潢復古味十足，而室外還擁有一大片草地，不管坐在室內或室外都可以盡情享受微醺的放鬆時刻。
Beacon 說酒人
店家地址：澎湖縣馬公市臨海路15-3號
營業時間：19:00-00:00
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀>>澎湖精選14家「鮮度爆棚」海味料理！饕客私房名單公開
想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言