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高雄左營小吃「雞蛋酥」只要25元　銅板價蔥肉餅趁熱吃最療癒

貪吃鬼熊熊－美食/攝影/旅遊 / 文、圖／貪吃鬼熊熊

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下午時段有點餓？那吃吃看傳統甜點點心如何？高雄捷運巨蛋站附近，左營區富民路上這攤賣到天黑雞蛋酥，從中午１點賣到６點，剛好是止飢餓的好朋友，賣的不只有鹹甜口味都有的雞蛋酥，就連蔥肉餅也有，更因為是路邊攤，少掉店租成本，還可以２０２２年在不斷上漲的物價當中，還可以賣著一份２５元的雞蛋酥給我們消費者呢。

賣到天黑雞蛋酥地點

Google導航請設定：高雄市左營區富民路366號（點我打開谷哥地圖

賣到天黑雞蛋酥價錢

賣到天黑雞蛋酥食記

原味雞蛋酥（25元）

剛起油鍋的原味雞蛋酥口感酥香又香氣迷人，甜度淡淡的，而且不會有不舒服油耗味（也可能熊是一開市就買的吧？）

整體味道上蠻不錯，會吃了一個太涮嘴後又想吃一個。

咖哩雞蛋酥（25元）

咖哩口味較重，會比較鹹口，適合下午時段搭配飲料喝，但是因為味道重，所以薑黃咖哩香氣也更足。

蔥肉餅（30元）

有賣蔥肉餅＋雞蛋酥的小攤，真的就把想吃甜的或者鹹的下午解饞的慾望都被滿足了。

剛油煎好的蔥肉餅一定要趁熱吃，感受一下餅皮酥脆又不油膩的口感，只是畢竟沒有賣很貴，所以餅身是薄一點，然後豬肉末不多，畢竟一分錢一分貨。

賣到天黑雞蛋酥

電話：0982 755 766

住址：高雄市左營區富民路366號

營業時間：13:00–18:00

文章來源：貪吃鬼熊熊－美食/攝影/旅遊 FB：貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影

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