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超過600款飲品多到炸！高雄火車站在地飲料店　選擇困難症來杯「隨便泡」

Irene's 食旅．時旅 / 文、圖／Irene

udn走跳美食／Irene

這次高雄之旅住宿的飯店位於高雄火車站前，出發前搜尋了一下高雄火車站周圍美食，發現這家在地飲料店神農本舖，鄰近高雄火車站，出站後步行約5分鐘即可抵達，位於巷子裡，雖不到大排長龍的景象，但絡繹不絕的客人，可見其生意之好。

神農本舖的飲料種類多到炸！密密麻麻的菜單，選擇猶豫症不得不發作！

我懶得看密密麻麻的菜單，就直接看黑板上的品項，喜歡咀嚼的可以來杯「隨便泡茶」或「隨便泡奶」，聽說是店家的招牌。

一杯不小，只點了兩杯，一杯冰沙類一杯茶類，草莓冰沙+隨便泡茶共130元。

冰沙類可加價保麗龍杯，減緩冰沙融化的速度。

把握最後草莓的尾巴，來一杯繽紛的草莓冰沙，超級夢幻且少女心。

冰沙上擠上鮮奶油還擺上新鮮草莓跟藍莓，不僅好看又好吃，紮實的冰沙沁涼十足，一開始喝吸不太起來，需等稍微融化之後才好吸，草莓的香甜味渾厚，甜而不膩，愛草莓的記得要點下去。

隨便泡有分隨便泡茶跟隨便泡奶，單純想來杯茶類，所以選了隨便泡茶，雖然叫隨便泡但一點都不隨便！加入滿滿的配料，珍珠、粉條、粉圓、蒟蒻、愛玉等等，充滿咀嚼感。

因為有加檸檬汁所以喝起來微帶酸，基底茶不會太澀，個人是還蠻喜歡的，但不愛檸檬酸味的泰瑞就不喜歡。

裝潢風格很有歷史感，當天櫃台服務的是一位老先生，人很親切，飲料種類超級多，不難找到自己喜歡的口味，可惜只有高雄一家，只能到高雄才喝的到囉。

神農本舖 | 粉絲頁

電話：07-285-8881

地址：高雄市三民區同愛街68號

營業時間：10:00~22:30

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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