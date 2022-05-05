高雄「包餡雞排」驚為天人的組合！泰式雞蛋豆腐、肥腸入料，隱藏版口味老饕更愛

雞排不就雞排，雞排還可以包餡喔？沒錯，以高雄包餡雞排打下口碑的迷路炸物店，從光華夜市起家，2021下半年在新崛江、玉竹商圈一帶開了第二間迷路炸物店原宿店啦！

熱賣款的爆香起司雞排紅絲帶雞排、黃絲帶雞排都有，還有不定期換口味的隱藏版雞排！泰式雞蛋豆腐、酥炸肥腸、爆漿大湯圓也是吃貨必點，下午茶時間或是晚上宵夜時間人潮、外送訂單都不少，是很受在地人歡迎的特色高雄雞排啦！

迷路炸物店：4/16請你免費吃雞排

官方line，就可以領取雞排兌換券！4/16下午三點可排隊兌換免費雞排啦～

<百人試吃活動辦法>

即日起加入【迷路炸物原宿店】或是【迷路炸物光華店】官方Line@

即可獲得【雞排兌換券】乙張！

在下述活動時間至門市兌換免費雞排乙份

像我加入迷路炸物原宿店官方line帳號後，馬上就拿到雞排兌換券了！

#兌換成功者必須於Google留下五星評論，並於個人FB / IG 發布一則限時動態或貼文

#兌換時間：2022年4月16日下午3點 ～ 兌完為止

（兩間分店各限量50塊雞排）

兌換地點：迷路炸物原宿店(高雄市新興區玉竹一街32號)

迷路炸物光華店(高雄市苓雅區光華二路390巷10弄25號)

詳細兌換說明請參考：迷路炸物店FB

高雄雞排推薦：迷路炸物店

幾年前第一次在迷路炸物店光華店吃到包餡雞排，驚為天人！！從此迷路炸物店成為我高雄雞排幾間愛店名單之一。但直到上個月，我才知道迷路炸物店在玉竹商圈開了迷路炸物店原宿店欸！

迷路炸物店原宿店的店面裝潢風格還蠻維持迷路炸物店光華店的英倫風，以高雄雞排店來說超高辨識度！

迷路炸物店原宿店 菜單

迷路炸物店是高雄包餡雞排的始祖，在那之前根本沒在高雄看過高雄炸雞排還可以包餡的啊！後來雞排包的餡料，也從最簡單的起司、蔥，到超多樣你想不到的隱藏版口味！而雞排之外也有許多療癒炸物，如炸魷魚、脆皮肥腸、爆漿大湯圓、月亮蝦餅……等等。

迷路炸雞兩間店也會不定期推優惠組合，但這就是門市訂購限定，外送平台就沒有。

高雄包餡雞排推薦：迷路炸物店原宿店

迷路炸物店的料理區還蠻透明的，而且油煙處理很好，在櫃檯等餐完全不會聞到炸物的油煙味～

好一陣子沒來迷路炸物店，看到下鍋的雞排size，想說之前有這麼大嗎？雞排現炸約15分鐘，起鍋後店員會問雞排要不要切或是直接吃。

迷路炸物店的雞排肉本身就厚，但因為包了餡料，雞排個頭又硬生生比大部分的雞排多了1/3！放盤子給大家參考一下比例尺。

可能之前已經吃過迷路炸物店好幾個口味的雞排，這次迷路炸物店直接請我吃三種即將推出的隱藏版口味！

隱藏版口味：松露蘑菇雞排

這個是這次迷路炸物店隱藏版雞排裡我最愛的一口味，蘑菇給到超～～多，還有洋蔥甜味和松露香氣，一大口咬下是帶點脆的雞排外皮、超嫩雞肉和多汁的菇。

隱藏版口味：金沙時蔬雞排

這個口味則是得到我妹的大大喜愛！將切塊的杏鮑菇、蔬菜裹上鹹蛋黃，再包入雞排一起下鍋油炸～口感層次也超乎想像！咬下去有金沙杏鮑菇脆感，我妹一直誇說這比直接吃金沙杏鮑菇還好吃～

隱藏版口味：鮪魚沙拉雞排

這道是很適合夏天吃的口味，鮪魚搭上大量的美乃滋，有一種在日本吃奶油蟹肉可樂餅的概念，可以稱它為「雞排鮪魚沙拉可樂餅」，餡料濕潤，吃到最後一口都不乾！

泰式雞蛋豆腐 $65

炸雞蛋豆腐算是迷路炸物店一直以來很熱門的炸物小點，在迷路炸物店光華店我就常買，這次當然也點一份來吃！不過店員說最近雞蛋缺，雞蛋豆腐也蠻缺，我下午四點左右就把店裡最後一份買掉了。

雞蛋豆腐外頭炸到超脆，但裡頭的豆腐卻是超水嫩口感～加上泰式醬料的微甜，一口接一口，很容易一份吃光光。

脆皮肥腸 $125

這也是迷路炸物店開店以來我的最愛之一！主要是迷路炸物店的肥腸處理得很乾淨，沒有臭味，光這點就讓人吃完回購率百分百！

炸肥腸的火候掌握到恰到好處，外脆內有嚼感，肥腸內包蔥，配上最後撒上的生洋蔥一起吃，真的是差一杯啤酒就完美！！！

迷路炸物店 評價

說起年資，我可是迷路炸物店老粉絲～從迷路炸物店一店吃到迷路炸物店原宿店，這麼多年來，迷路炸物店包餡雞排口味和各種炸物小點不斷推陳出新，各品項炸物品質、口感也維持得很好，也難怪開店以來網路評價都不錯，甚至蠻多銀行商辦超愛團購下午茶雞排（他們店常在送，可以電洽訂購），推薦給愛吃雞排的大家啦！

迷路炸物店 原宿店

地址：高雄市新興區玉竹一街32號

電話： 07 281 1479

營業時間：15:30-00:30

臉書粉絲團：迷路炸物店 原宿店

官方 Line：https://lin.ee/tVRqVNh

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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