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高雄12000坪「空中鳳山古城」都市新亮點！漫遊砲台造型車站、鐵路空橋綠廊，還有電影院

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／九典聯合建築師事務所官網
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高雄人起飛高度再進階！繼引爆期待的三井第三座LaLaport將進駐高雄鳳山，結合車站、百貨、電影院、青創中心的新亮點「空中鳳山古城」也正如火如荼動工中，預計2024年1月完工，絕美一站式新據點絕對要搶先筆記。

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這棟建築工程為一幢兩棟的鳳山車站共構大樓，總樓地板面積超過12000坪。A棟高達10層樓，一樓為車站及大樓大廳，其中3樓的半戶外營業空間層化身百工百貨商業空間，計劃引進舊時打鐵街、家具街、舉人巷等；4至7樓為青創中心，最高樓則化身夢幻空中禮堂。至於6樓高的B棟則有望成為最夯文化景點，不僅有文教設施，還會有電影與實驗劇場、電影聚落空間，亦讓在地人多了一處休閒娛樂的選項。

圖／九典聯合建築師事務所官網
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除了期盼結合在地產業以刺激城市發展的內部規畫，整棟建築也以鳳山古城的舊時城牆磚瓦砲台為設計理念，搭上與古蹟鳳儀書院相似的燕尾流線造型屋脊，從外觀搶先延伸出都市古城風貌。實際兩棟建築也會以空橋綠廊，串聯地下化的鐵路綠廊，加上周邊的曹公圳草坡，讓大家漫步各地都能將鳳山城新風情盡收眼簾。

圖／九典聯合建築師事務所官網
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值得一提的是，鳳山車站開發大樓的建築設計團隊為得獎無數、致力推崇低碳美學的「九典聯合建築師事務所」，已完成的台北市立圖書館北投分館、台江國家公園管理處暨遊客中心至今都是打卡聖地，籌備中的新力作則有台中市巨蛋體育館等。根據交通部鐵道局官網公告，工程截至3月底實際進度達27%，預定2024年1月21日完工，待開放營運後勢必成為高雄旅遊必訪行程。

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