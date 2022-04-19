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2022高雄人氣餐館質感老屋「遙遙相望」 嚐日式洋食+眺望知名景點逍遙園

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

位於高雄市新興區的遙遙相望，是2021年下半年才開的新店，雖然受到疫情攪局，但它憑藉著本身質感的內裝、周遭優美的風景、店家親切的服務及美味的日式餐點，成為了高雄新熱門打卡地點，吸引大批客人來店拍照、用餐，店內舒適的氛圍也相當適合看書、辦公、聚餐，享受美好的午後時光。

▲店面外觀，為清新日式風格。
▲店面外觀，為清新日式風格。

▲店家旁邊就有汽車停車場，不論汽車、機車停車都相當方便。
▲店家旁邊就有汽車停車場，不論汽車、機車停車都相當方便。

▲店內座位區
▲店內座位區

▲二樓空間，挑高設計與良好的採光使環境寬敞又明亮
▲二樓空間，挑高設計與良好的採光使環境寬敞又明亮

▲二樓吧檯座位區。
▲二樓吧檯座位區。

匈牙利紅酒燉牛肉 西式蛋包飯

使用傳統匈牙利做法，並加入牛腱肉及牛肋條兩種牛肉，讓你一次擁有兩種不同的口感，前者肉質Q彈有勁，後者軟嫩而不爛，加上紅椒粉點綴，更增添口感及香氣。

雞肉甜甜圈手炒香料咖哩

使用印度咖哩加上日式口味，兩者結合下帶著濃郁的孜然香氣。最特別的是雞肉甜甜圈，裡面為雞碎肉，一口咬下肉汁噴發，香氣十足又美味。米飯也經店家精選過，使用台南越光米，軟硬適中且帶有甜味，與咖哩十分搭配。

▲雞碎肉製成的甜甜圈造型，口感扎實，帶有湯汁不乾柴。
▲雞碎肉製成的甜甜圈造型，口感扎實，帶有湯汁不乾柴。

獨家香料唐揚雞

加入大量香料，獨家熬製的醬料，使醬汁帶有些微豆乳香氣，搭配大蒜美乃滋，口感層次豐富，香氣爆棚！

撫子紅花園 氣泡飲

此款是與酒吧「小島茶酒」合作推出的氣泡飲，花香味特殊，口感清新，微甜的香氣帶有些許果酸味，喝起來非常清爽。

日月潭紅玉熱泡

店家茶類皆是與百年茶廠「張協興茶行」共同合作，張協興茶行的茶葉香味特殊，在茶類中不額外添加糖類，直接品嘗茶本身單純的香、苦、甘最為推薦。茶類淡淡薄荷及肉桂香氣，滋味醇厚。另外，隨茶會隨機附上不同的甜食，今天搭配的是鐵觀音蜜棗糕，使用甜點的甜味補足茶類無糖回甘的滋味，健康又美味。

雙層巴斯克蛋糕

上層為原味乳酪，搭配下層的抹茶風味，巴斯克蛋糕鬆軟綿密，香氣十足，不會過於甜膩，很適合飯後來一塊，轉換一下風味。

於二樓露臺區，可以看到高雄知名景點逍遙園就在正對面，也因此取名為「遙遙相望」，遙遙相望與逍遙園同樣為日式建築，來到逍遙園散步，別忘了到對面的遙遙相望，享受午後時光的美好。

【遙遙相望|洋食小餐館】


店家地址：高雄市新興區中正三路38-1號

店家電話：072360838

營業時間：11:30-20:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3GT4lyd


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