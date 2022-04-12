快訊

4月底確診數破千例不稀奇？莊人祥：破萬例「也可能發生」

食品廠煮珍珠鍋爐突爆炸 男噴飛倒地不治

屏東海生館「網美攝影夜宿體驗」 叫醒你的不是夢想，是夢幻

欣傳媒 / 欣傳媒
圖片／屏東海生館提供
圖片／屏東海生館提供

屏東海生館除了是親子旅遊首選外，近年來更新晉為IG網紅打卡勝地，館內一系列經典美拍景點等待民眾前來探索。

活潑可愛的小白鯨的相伴，甜蜜的驚喜回憶瞬間拉滿；圖片／屏東海生館提供
活潑可愛的小白鯨的相伴，甜蜜的驚喜回憶瞬間拉滿；圖片／屏東海生館提供

是否曾經幻想能像小美人魚一般，徜徉於靜謐的藍色空間裡，感受悠遊的魚群圍繞身邊；或是在海藻森林中甦醒，浸浴在晨曦落下時的粼粼波光？

眾人引頸期盼的「網美攝影夜宿體驗營」活動時間為4月23日（六）14:00至4月24日（日）10:30，費用為每人3,180元。即日起至4月18日止開放報名，活動限定20人，額滿為止。

在巨藻前閨蜜之間促膝長談；圖片／屏東海生館提供
在巨藻前閨蜜之間促膝長談；圖片／屏東海生館提供

十分受親子客群喜愛的夜宿海生館活動，被譽為「一生必體驗一次」，透過寓教於樂的學習方式帶領大家邁入海底的奇幻旅程。

而這次推出的「IG紅什麼？網美攝影夜宿體驗營」，更要滿足年輕人愛美拍打卡的心，讓不同客群都能夠在海生館感受海洋生態的美麗繽紛，以多元的方式認識海洋。

壯麗冰河就在眼前，絕對讓你感受冷吱吱的溫度；圖片／屏東海生館提供
壯麗冰河就在眼前，絕對讓你感受冷吱吱的溫度；圖片／屏東海生館提供

由網紅拍照達人「阿樂YGT」帶領，透過攝影課程學習，利用手機與相機拍出與海洋最美的距離。夜宿學員們透過實際操作，將光影交錯的海底隧道、如夢似幻的藍洞與海藻森林的時尚美照拍好拍滿外；非常適合情侶甜蜜合照、閨蜜限定拍照留念。

防疫期間出遊，希望大家一起配合防疫作業，落實執行簡訊實聯制、全程配戴口罩並保持社交安全距離外，屏東海生館也會加強館內消毒防疫措施，希望提供民眾安心參觀環境，留下浪漫又甜蜜的難忘回憶。相關諮詢請洽08-8825678 或洽海生館官網與臉書粉絲專頁

Editor／Sasa

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/202892

網美 IG 親子旅遊

延伸閱讀

鋼琴女神李元玲痛訴男友出軌閨蜜　發「渣男警告」文：女孩別上當

網紅鳳梨確定選嘉市議員？ PO穿背心照 政治人物相挺

花枝招展登山好丟臉？戶外網美冒險隊版主：強大可以和美麗共存！

7-ELEVEN推「角落小夥伴－春賞好時光」集點、門市快閃購！「限量電動泡泡機」網美、小朋友都愛

相關新聞

高雄12000坪「空中鳳山古城」都市新亮點！漫遊砲台造型車站、鐵路空橋綠廊，還有電影院

高雄人起飛高度再進階！繼引爆期待的三井第三座LaLaport將進駐高雄鳳山，結合車站、百貨、電影院、青創中心的新亮點「空中鳳山古城」也正如火如荼動工中，預計2024年1月完工，絕美一站式新據點絕對要搶

古蹟鐵橋下的「波斯菊花海」一望無際！高屏秘境打卡點　火車配橘黃花毯更壯觀

一次橫跨高雄、屏東絕美亮點！位於台鐵屏東線九曲堂車站至六塊厝車站間的「下淡水溪鐵橋」下方近期染上了一望無際的橘黃，波斯菊花海怒放得耀眼，站在花景中還能等待新鐵道上的火車一併入鏡，目前已花開八成，攝影好

全高雄咖啡廳「最好吃的家常菜」　雨果咖啡「剁椒魚片豆腐」必點

udn走美食／Miss V 全高雄咖啡店最好吃的家常菜～沒有之一。雨果咖啡，不只賣咖啡，還有賣家常菜！全時段供餐，任何時間來都有熱菜美食可以享用。 又是一間大概收在口袋名單超久的店，每

白蘭地鐵板冰淇淋太酷！墾丁「沙灘小酒館」希臘島嶼風 爆量蛤蜊好吃又好拍

注意！這裡除了餐點美味、特殊典藏之外，還請前往的朋友務必要記得手機充滿電、底片多準備。畢竟，這裡真的太好拍啦！

恆春青年築夢地「城東大院子」探索旅行　在地小食堂嚐屏東味、走進綠色基地療癒身心

恆春古城牆邊上的「城東大院子」，是青年們的地方創生基地，一群懷抱理想、創意的年輕人，聚集火箭人實驗室，玩出「半島歌謠祭」，漫步古城、聽歌謠、野餐、嚐屏東味，還可到海生館後場，探索海洋生物迷人有趣的一面。

近高雄車站位置絕佳！「西悠巢旅」新開幕智能旅店 超便利自助Check in

出門在外你習慣入住什麼樣類型的旅店？五星級的飯店服務，將你服侍的妥妥當當，還是小巷中乾淨簡單同時結合當地人文風情的民宿。這間位在高雄車站的全新智能旅店-西悠巢旅，設計上融合懷舊與現代，設備上引進人性化的科技服務，讓你在安心住宿的同時也享有便利的住宿體驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。