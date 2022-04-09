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來去茂林遊聖山！ 防疫踏青首選吊橋、步道 開放型遊憩景點

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圖：茂林國家風景區管理處／提供
圖：茂林國家風景區管理處／提供

富含魯凱傳統文化意象的多納高吊橋是連假出遊推薦景點。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
富含魯凱傳統文化意象的多納高吊橋是連假出遊推薦景點。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】雖然目前新冠疫情持續影響，想到戶外走走時，選擇戶外開放型遊憩景點，是最佳推薦！聚焦南臺灣，高雄茂林紫蝶幽谷是世界唯二的越冬型蝴蝶谷之一，每年10月至隔年3月是遊客欣賞成群紫斑蝶的熱門景點，目前蝶季剛過，茂林國家風景區管理處亦推薦周邊值得一遊的景點，讓遊客可趁假日踏青出遊時納入遊程規劃。 其中包括全長232公尺、高103公尺的多納高吊橋、珍貴環流丘地形的蛇頭山及龍頭山步道及茂林區內魯凱傳統文化保存較完整的多納部落等，有興趣的民眾千萬別錯過。

多納高吊橋

全長232公尺、高103公尺，號稱是東南亞最高的吊橋，對多納村民來說意義非凡，是族人與親人、情人、朋友道別的情之橋；在吊橋上可眺望龍頭山，清楚欣賞到龍頭與龍脊之間的全景，以及橋下峽谷雙溪流水美麗景色。

▲龍頭山步道景色壯麗，適合健行賞景。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
▲龍頭山步道景色壯麗，適合健行賞景。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

龍頭山步道

為了提供民眾舒適安全的登山環境，頭山步道2021年3月底重新開放，親民又好走的登山步道，單程約0.5公里，總長一公里左右，來回只要一小時就能完成，沿途可以俯瞰整個龍頭山的環流溪谷、多納大橋、望夫崖、蛇頭山等鬼斧神工的壯麗景觀，景緻優美，幸運的話還有機會看到老鷹，因為山谷間有許多老鷹飛翔，被稱為「老鷹谷」；前往龍頭山步道前，即會經過多納高吊橋，橋上也可看到大型老鷹雕塑品，栩栩如生。

▲茂林國家風景區擁有珍貴環流丘地形的蛇頭山。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
▲茂林國家風景區擁有珍貴環流丘地形的蛇頭山。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

蛇頭山

貫穿茂林地區的濁口溪，是重要的溪流，在環山峻嶺的山景外，造就了瀑布、峽谷、豐富的動植物景觀與地質，其中，龍頭山與蛇頭山就是環流丘地形。蛇頭山是一個典型的曲流地形，原為一環流丘，但因滑走地的土石堆積與蛇頭後方的山丘形成癒合相連接，而形成酷似百步蛇盤踞於濁口溪樣貌，所以被稱為百步蛇頭山，也被視為守護族人的聖山，也是茂林地區最著名的景點之一。龍頭山、蛇頭山與龜形山更並列其名，成為茂林三大名山。

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