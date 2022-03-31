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六龜粉紅花旗木盛開 寶來野人音樂祭連假一起HIGH唱

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六龜花旗木盛開浪漫粉紅色公路，等你來打卡。拍攝者／鄒裕明。　圖：高雄市政府觀光局／提供
六龜花旗木盛開浪漫粉紅色公路，等你來打卡。拍攝者／鄒裕明。　圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】素有「平地櫻花」之稱的花旗木，每年三月底陸續開花，此時六龜的花旗木正是盛開季節，沿著台27線、28線一路盛開，猶如浪漫的粉紅色公路，還有其他地點都能追花打卡，如茂林國家風景區管理處新威遊客中心、神威天臺山、諦願寺、寶來花賞溫泉公園等，4月的六龜洋溢一片幸福粉紅海。

▲親子同樂趣一起泡湯感受不一樣的溫暖氛圍。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲親子同樂趣一起泡湯感受不一樣的溫暖氛圍。　圖：高雄市政府觀光局／提供

高市府觀光局表示，在這賞花泡湯的好時節又逢連續假期，觀光局與六龜觀光休閒協會，4月2至3日連續2天晚上7點至10點，合作推出「寶來野人音樂祭」活動，2日在寶來溫泉區的「聚寶來景觀休憩餐飲中心」，3日在不老溫泉區的「美崙山溫泉度假山莊」。這是首次在六龜山城舉辦春天音樂表演，活動邀請在地原住民表演團體，有「黑色素、美麗行動、良辰吉士、A Song、尿布樂團及聲林之王陳景皓」等精彩樂團，陪民眾狂歡一整夜，感受原住民帶來的天籟歌聲，high翻不老及寶來兩大溫泉區。

▲寶來不老野人音樂祭-聲林之王陳景皓。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲寶來不老野人音樂祭-聲林之王陳景皓。　圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局進一步表示，為讓民眾更深入了解東高雄之美，邀請知名部落客尼力、YT網紅狂人JoJo及少年旅行家冠軍得主，以不同角度進行二天一夜遊玩深度體驗東高之美。尼力表示「這次搭乘六龜觀光協會的遊程接駁車，可便利輕鬆抵達藤枝國家森林遊樂區，漫步享受森林浴、大口呼吸樹林內的芬多精，慢活感受已經沉靜12年再次開通的美妙森林仙境，非常值得」；YT網紅狂人JoJo說明「這是她第一次來到六龜，有溫泉，國家森林遊樂區，各種特產吃不完，還有許多頗負盛名的廟宇。不管你是喜歡原住民的熱情樸實，遠離塵囂的大自然，放鬆身心的溫泉或宗教愛好者，相信六龜都能滿足你」。

▲跟著Youtuber 狂人JoJo漫步藤枝呼吸芬多精感受美妙森林仙境。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲跟著Youtuber 狂人JoJo漫步藤枝呼吸芬多精感受美妙森林仙境。　圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄後花園有許多在地的獨特觀光魅力，像是滿山花旗木的「神威天台山」、奇特地景的「十八羅漢山」、人氣打卡景點「六龜大佛」、日據時代遺址「浦來溪頭社戰道」、寶來溫泉區「檨仔腳」、新發社區「茶園導覽+茶道體驗」及絕不能錯過的「甕仔烤雞」美食等，不管是親子路線、宗教人文路線或是搭乘大眾交通工具的自由行路線，來趟六龜皆可滿足你的需求，趁著連假假期，體驗達人遊玩路線，攜家帶眷一起享受東高雄山城春暖花開、宜人氣候的愜意旅遊吧！

▲來寶來品賞在地特色美食料理。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲來寶來品賞在地特色美食料理。　圖：高雄市政府觀光局／提供

▲跟著Youtuber 狂人JoJo來到寶來一起品嚐手洗愛玉冰品。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲跟著Youtuber 狂人JoJo來到寶來一起品嚐手洗愛玉冰品。　圖：高雄市政府觀光局／提供

旅遊資訊：

高雄市六龜觀光休閒協會官方臉書 https://www.facebook.com/lg076883088/

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