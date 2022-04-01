珊瑚天堂4月開潛！ 遊客最愛的澎湖南方四島浮潛，探賞繽紛海底花園

【圖／文：行遍天下】

2014年成立的澎湖南方四島國家公園，是台灣第2座以海洋為主題的國家公園，它的範圍包括東吉嶼、西吉嶼、東嶼坪嶼、西嶼坪嶼4座面積較大的島嶼，以及周邊的多處島礁、海域，如頭巾嶼、鋤頭嶼等。雖然一年四季都有旅行社推出船班帶領遊客跳島旅遊，探賞壯麗的玄武岩地型，以及島上低度開發的悠閒氛圍，但最受遊客矚目的浮潛、深潛探賞宛如海底花園般的繽紛珊瑚世界，國家公園有規定每年僅在4月1日至9月30日開放。

▲珊瑚覆蓋率極高的海底花園，是南方四島國家公園最受矚目的畫面。

▲浮潛時幸運的話也可發現小丑魚尼莫。

四座主要的玄武岩地形島嶼中，除了西吉嶼現已無人居住，其他3座雖然為有人島，但也只剩約50名常住人口。想探訪它們，台南的將軍港每年的4至9月、每週一、三、五、六、日，有雙吉福氣號固定航線往返東吉嶼、東嶼坪嶼；07:30由將軍港出發約1小時10分鐘可抵達東吉嶼(單程票1,500元)，10:10由東吉出發至東嶼坪的航段，船程約50分鐘、單程票價600元，此船班會繼續開往七美。值得注意的是回程船班15:25由七美發船直達東吉嶼，東嶼坪則不停留；東吉嶼開船時間為16:30，約17:30返回台南將軍。除了東吉嶼島上約有4間民宿，4月起陸續推出浮潛行程。南方四島國家公園的海底豐富生態吸引旅人，也讓許多KKDAY、KLOOK等旅行社於4月起推出探索行程。

▲遊訪南方四島，部分旅遊業者也會安排海上獨木舟等行程。

▲無人島的金瓜仔礁，旅遊業者稱它為忘憂島。





景點資訊

雙吉福氣號

網址：jmt.tw

費用：KKDAY於4月26日起出團的【南方四島浮潛&遊艇跳島遊七美1日遊】，採2人成行每人3,690元起，行程時間：07:30-17:00，出發地點為澎湖馬公。

Klook也於4月1日起推出【澎湖薰衣草森林浮潛＆南方四島國家公園＆藍洞跳島1日遊】，行程時長7至8小時，每人2,880元起，出發地點同為馬公。