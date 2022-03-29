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全球首座「MR沈浸式劇院」在高雄！KKday獨家開賣4.4折起，還有早鳥買1送1

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／KKday提供
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科技影響人心，結合AR與VR等科技成為全球首座MR（Mixed Reality）沈浸式劇院的高雄流行音樂中心鯨魚堤岸一號館，特別與KKday獨家合作，推出「雙主題互動套票4.4折」與早鳥「門票買1送1」等4月限定優惠，快趁假期揪團搶先體驗囉。

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高雄流行音樂中心鯨魚堤岸一號館為了「夢境現實」MR劇院，特別打造挑高六米的沈浸式投影場域，結合當代藝術家的創作與科技設備的創新突破，創造虛實交錯、如夢似幻的全新時空場景。尤其常設區域「桃符」，結合傳統信仰與新媒體互動藝術，把「門神」彩繪的符碼與AI完美結合，創造出富含宮廟文化的感官體驗。

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除此之外，還有Microsoft HoloLens 2 混合實境眼鏡，用最新全投影的環境，把視覺與互動等不同感官進行結合，賦予體驗者有別於以往的視聽享受，可體驗的作品包含靈感來自中國神話「山海經」的「帝江化生 Rebirth」與結合動物生態寓教於樂的「生命狂歡曲：鶴之舞」。迪士尼創意總監Dolce Wang 也參一腳打造豐富十足且動聽的配樂。

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高雄流行音樂中心也與KKday獨家合作推出開幕慶「4月限定優惠」，像是「雙主題互動體驗套票」44折優惠，每組350元（原價800元）；以及早鳥「一般門票」買1送1，現在一組只要100元（兩張原價200元），可不限次數暢享沉浸式投影體驗常設作品「桃符」喔。更多優惠請上KKday官方網站查詢。

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KKday：https://www.kkday.com/

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