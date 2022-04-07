快訊

疫情攻破高教龍頭 台大2職員確診近20人送PCR採檢

基隆市府開全台第一槍 明起分流居家辦公

全高雄咖啡廳「最好吃的家常菜」　雨果咖啡「剁椒魚片豆腐」必點

Miss V / 文、圖／V 寶

udn走美食／Miss V

全高雄咖啡店最好吃的家常菜～沒有之一。雨果咖啡，不只賣咖啡，還有賣家常菜！全時段供餐，任何時間來都有熱菜美食可以享用。

又是一間大概收在口袋名單超久的店，每次說要吃，每次都沒吃，看著朋友每周到訪用餐！終於～我們也來了！雨果咖啡，全時段供餐，真的是什麼時候想吃就什麼時候來，建議可以避開用餐時間到訪喔！

直接推開玻璃門，直接往上走到２樓就對囉！

等候區

周末，大約１點半左右到訪！看看這用餐人潮～建議如果要在用餐時間到訪，定要先訂位呀。全場看一圈，好多都是家庭客或是比較多人的朋友聚會到訪呀～比較少像我們這樣２人用餐的，但～經過這次用餐下來的經驗，其實2人用餐，點個3-4道菜也是很OK的，餐點的份量滿剛好的，吃不完的話，也可以打包喔！

全店內，我最喜歡的位置。

在往內部化妝室的方向走，還有一間可容納4人的小包廂。如果有包廂需求，可以詢問店家是否可以訂位時直接選擇包廂位置。

看菜單就看得出是一間有歲月痕跡的咖啡店，每桌都備有白開水，不點飲料其實也滿OK的。

飲品區

用餐後續點飲品，享有半價優惠 (啤酒及壺裝飲料例外)，飲品可以在用餐後再決定是否要點選喔。

前面為單點菜色，後面為套餐。來到雨果，我們滿推薦可以直接選擇單點菜色的家常菜～配白飯最適合了。點餐後會直接送上餐前熱湯，太餓了～忘了拍照就直接喝掉啦，雖然只是簡單的紫菜湯，但～湯夠熱，這點就必須拍拍手！

龍鬚菜 $100

現代人都比較注重健康，不會吃得太油膩或是太重口味，新鮮的青菜，炒上蒜頭與辣椒點綴～清淡爽口。

水蓮 $100

炒了破布子的水蓮，單吃也是比較清淡口味的，如果喜歡重口味一點，可以搭配破布子一起入口喔。

彩椒牛肉 $180

軟嫩適中的牛肉，配上鮮甜的彩椒～把醬汁淋在白飯上，超下飯的，喜歡吃牛的朋友，這道也滿推薦的喔。

剁椒魚片豆腐 $180

這道大推呀！從沒想到魚片和豆腐搭在一起，再加上點調味，可以這麼美味，上面的剁椒，絕對是精華所在！微辣的辣度，平常不太吃辣的朋友，也很推薦可以嘗試喔！

2道清爽的青菜，配上2道比較重口味的菜色，雨果咖啡～真的不讓人失望，尤其是這道剁椒魚片豆腐~太好吃了，必點呀！

拿鐵 $75

每天一定要來上一杯的拿鐵，雨果咖啡的拿鐵，咖啡味偏重，與牛奶融合後，還是可以明顯感受到咖啡的存在！

以往在咖啡廳，不是吃甜點蛋糕、不然就是很簡單的輕食或是簡餐，很少有這麼好吃的家常菜，現點現做~坐在位置上還可以稍微聽到廚房的炒菜聲呢。如果你也喜歡吃家常菜，又喜歡跑咖啡廳～雨果咖啡，你一定要來試試，全時段供餐，過了用餐時間，依樣能吃到熱騰騰的美味菜色，以上。

雨果咖啡

地址：高雄市前金區民生二路139號2樓

訂位電話：(07)2117021

營業時間：11:30~22:30

公休日：星期四

文章來源：Miss V FB：Miss V

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡廳 家常菜 拿鐵 輕食 蛋糕 高雄美食

相關新聞

全高雄咖啡廳「最好吃的家常菜」　雨果咖啡「剁椒魚片豆腐」必點

udn走美食／Miss V 全高雄咖啡店最好吃的家常菜～沒有之一。雨果咖啡，不只賣咖啡，還有賣家常菜！全時段供餐，任何時間來都有熱菜美食可以享用。 又是一間大概收在口袋名單超久的店，每

白蘭地鐵板冰淇淋太酷！墾丁「沙灘小酒館」希臘島嶼風 爆量蛤蜊好吃又好拍

注意！這裡除了餐點美味、特殊典藏之外，還請前往的朋友務必要記得手機充滿電、底片多準備。畢竟，這裡真的太好拍啦！

恆春青年築夢地「城東大院子」探索旅行　在地小食堂嚐屏東味、走進綠色基地療癒身心

恆春古城牆邊上的「城東大院子」，是青年們的地方創生基地，一群懷抱理想、創意的年輕人，聚集火箭人實驗室，玩出「半島歌謠祭」，漫步古城、聽歌謠、野餐、嚐屏東味，還可到海生館後場，探索海洋生物迷人有趣的一面。

近高雄車站位置絕佳！「西悠巢旅」新開幕智能旅店 超便利自助Check in

出門在外你習慣入住什麼樣類型的旅店？五星級的飯店服務，將你服侍的妥妥當當，還是小巷中乾淨簡單同時結合當地人文風情的民宿。這間位在高雄車站的全新智能旅店-西悠巢旅，設計上融合懷舊與現代，設備上引進人性化的科技服務，讓你在安心住宿的同時也享有便利的住宿體驗。

珊瑚天堂4月開潛！ 遊客最愛的澎湖南方四島浮潛，探賞繽紛海底花園

2014年成立的澎湖南方四島國家公園，是台灣第2座以海洋為主題的國家公園，它的範圍包括東吉嶼、西吉嶼、東嶼坪嶼、西嶼坪嶼4座面積較大的島嶼，以及周邊的多處島礁、海域，如頭巾嶼、鋤頭嶼等。雖然一年四季都有旅行社推出船班帶領遊客跳島旅遊，探賞壯麗的玄武岩地型，以及島上低度開發的悠閒氛圍，但最受遊客矚目的浮潛、深潛探賞宛如海底花園般的繽紛珊瑚世界，國家公園有規定每年僅在4月1日至9月30日開放。

全球首座「MR沈浸式劇院」在高雄！KKday獨家開賣4.4折起，還有早鳥買1送1

科技影響人心，結合AR與VR等科技成為全球首座MR（Mixed Reality）沈浸式劇院的高雄流行音樂中心鯨魚堤岸一號館，特別與KKday獨家合作，推出「雙主題互動套票4.4折」與早鳥「門票買1送1」等4月限定優惠，快趁假期揪團搶先體驗囉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。