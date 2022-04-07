全高雄咖啡廳「最好吃的家常菜」 雨果咖啡「剁椒魚片豆腐」必點
udn走美食／Miss V
全高雄咖啡店最好吃的家常菜～沒有之一。雨果咖啡，不只賣咖啡，還有賣家常菜！全時段供餐，任何時間來都有熱菜美食可以享用。
又是一間大概收在口袋名單超久的店，每次說要吃，每次都沒吃，看著朋友每周到訪用餐！終於～我們也來了！雨果咖啡，全時段供餐，真的是什麼時候想吃就什麼時候來，建議可以避開用餐時間到訪喔！
直接推開玻璃門，直接往上走到２樓就對囉！
等候區
周末，大約１點半左右到訪！看看這用餐人潮～建議如果要在用餐時間到訪，定要先訂位呀。全場看一圈，好多都是家庭客或是比較多人的朋友聚會到訪呀～比較少像我們這樣２人用餐的，但～經過這次用餐下來的經驗，其實2人用餐，點個3-4道菜也是很OK的，餐點的份量滿剛好的，吃不完的話，也可以打包喔！
全店內，我最喜歡的位置。
在往內部化妝室的方向走，還有一間可容納4人的小包廂。如果有包廂需求，可以詢問店家是否可以訂位時直接選擇包廂位置。
看菜單就看得出是一間有歲月痕跡的咖啡店，每桌都備有白開水，不點飲料其實也滿OK的。
飲品區
用餐後續點飲品，享有半價優惠 (啤酒及壺裝飲料例外)，飲品可以在用餐後再決定是否要點選喔。
前面為單點菜色，後面為套餐。來到雨果，我們滿推薦可以直接選擇單點菜色的家常菜～配白飯最適合了。點餐後會直接送上餐前熱湯，太餓了～忘了拍照就直接喝掉啦，雖然只是簡單的紫菜湯，但～湯夠熱，這點就必須拍拍手！
龍鬚菜 $100
現代人都比較注重健康，不會吃得太油膩或是太重口味，新鮮的青菜，炒上蒜頭與辣椒點綴～清淡爽口。
水蓮 $100
炒了破布子的水蓮，單吃也是比較清淡口味的，如果喜歡重口味一點，可以搭配破布子一起入口喔。
彩椒牛肉 $180
軟嫩適中的牛肉，配上鮮甜的彩椒～把醬汁淋在白飯上，超下飯的，喜歡吃牛的朋友，這道也滿推薦的喔。
剁椒魚片豆腐 $180
這道大推呀！從沒想到魚片和豆腐搭在一起，再加上點調味，可以這麼美味，上面的剁椒，絕對是精華所在！微辣的辣度，平常不太吃辣的朋友，也很推薦可以嘗試喔！
2道清爽的青菜，配上2道比較重口味的菜色，雨果咖啡～真的不讓人失望，尤其是這道剁椒魚片豆腐~太好吃了，必點呀！
拿鐵 $75
每天一定要來上一杯的拿鐵，雨果咖啡的拿鐵，咖啡味偏重，與牛奶融合後，還是可以明顯感受到咖啡的存在！
以往在咖啡廳，不是吃甜點蛋糕、不然就是很簡單的輕食或是簡餐，很少有這麼好吃的家常菜，現點現做~坐在位置上還可以稍微聽到廚房的炒菜聲呢。如果你也喜歡吃家常菜，又喜歡跑咖啡廳～雨果咖啡，你一定要來試試，全時段供餐，過了用餐時間，依樣能吃到熱騰騰的美味菜色，以上。
雨果咖啡
地址：高雄市前金區民生二路139號2樓
訂位電話：(07)2117021
營業時間：11:30~22:30
公休日：星期四
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