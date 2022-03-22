「夏日海洋」登場！首艘49總噸主題彩繪客船巡遊馬祖

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著氣候轉熱，已經宣告夏日來臨，蔚藍的島嶼假期也在向遊客招手！鴻宇海運首艘49總噸客船─夏日海洋於3月13日正式交船，不僅為馬祖唯一，且為臺灣同級客船第一艘主題彩繪船，正式抵達馬祖。

▲大坵梅花鹿與遊客相見歡。 圖：鴻宇海運／提供

鴻宇海運董事長王俊傑表示，歷經近2年的時間與團隊籌劃，挑選適合馬祖海域航行的船體，增加旅客搭乘的舒適度。夏日海洋的船身及內裝彩繪，獲得連江縣政府產業發展處SBIR創新服務項目之補助，船身設計運用時下流行的手繪度假風來吸引旅客目光；內裝則比照捷運彩繪車廂的規格，設計具馬祖海域特色的2D互動體驗，在乘船之餘增加趣味性，成為旅客可再回味的美好記憶。

▲夏日遊馬祖，有多種海上體驗活動可選擇。 圖：鴻宇海運／提供

「夏日海洋」規劃有81個座位，以人為主體的設計，考量舒適、氛圍、服務及設計感等面向，配置沙發座椅、環繞式吧檯，照明也可依照不同航程的需要切換情境燈光，營造最佳搭乘感受，為大坵尋鹿、海上賞鷗、夜探藍眼淚等海上遊憩航線帶來全新選擇，提供馬祖旅遊新選擇。同時，為慶祝「夏日海洋」啟航，鴻宇海運將舉辦「夏日海洋 漫遊馬祖」系列活動，請上官網、臉書粉絲團或KKDAY查詢。

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