快訊

疑遭提分手情殺 台電員工涉5刀刺死女友 檢方聲押

「夏日海洋」登場！首艘49總噸主題彩繪客船巡遊馬祖

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「夏日海洋」主題彩繪客船，抵達馬祖。　圖：鴻宇海運／提供
「夏日海洋」主題彩繪客船，抵達馬祖。　圖：鴻宇海運／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著氣候轉熱，已經宣告夏日來臨，蔚藍的島嶼假期也在向遊客招手！鴻宇海運首艘49總噸客船─夏日海洋於3月13日正式交船，不僅為馬祖唯一，且為臺灣同級客船第一艘主題彩繪船，正式抵達馬祖。

▲大坵梅花鹿與遊客相見歡。　圖：鴻宇海運／提供
▲大坵梅花鹿與遊客相見歡。　圖：鴻宇海運／提供

鴻宇海運董事長王俊傑表示，歷經近2年的時間與團隊籌劃，挑選適合馬祖海域航行的船體，增加旅客搭乘的舒適度。夏日海洋的船身及內裝彩繪，獲得連江縣政府產業發展處SBIR創新服務項目之補助，船身設計運用時下流行的手繪度假風來吸引旅客目光；內裝則比照捷運彩繪車廂的規格，設計具馬祖海域特色的2D互動體驗，在乘船之餘增加趣味性，成為旅客可再回味的美好記憶。

▲夏日遊馬祖，有多種海上體驗活動可選擇。　圖：鴻宇海運／提供
▲夏日遊馬祖，有多種海上體驗活動可選擇。　圖：鴻宇海運／提供

「夏日海洋」規劃有81個座位，以人為主體的設計，考量舒適、氛圍、服務及設計感等面向，配置沙發座椅、環繞式吧檯，照明也可依照不同航程的需要切換情境燈光，營造最佳搭乘感受，為大坵尋鹿、海上賞鷗、夜探藍眼淚等海上遊憩航線帶來全新選擇，提供馬祖旅遊新選擇。同時，為慶祝「夏日海洋」啟航，鴻宇海運將舉辦「夏日海洋 漫遊馬祖」系列活動，請上官網、臉書粉絲團或KKDAY查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

馬祖 藍眼淚 航線

延伸閱讀

鋒面過境愈晚愈冷 全台濕冷天氣到周四

外資唱旺海運 喊買長榮

戰爭惡化亞歐物流瓶頸

影／悍將圖騰彩繪新莊捷運站 總教練：用努力回報支持

相關新聞

春遊澎湖超chill！澎湖海上花火節、跳島潛水、海鮮吃到飽，跳島旅行滿滿異國感

澎湖的離島風光、水上活動與悠閒放鬆氛圍，一直都是許多人規劃春假旅遊的首選目的地，再加上2022年正逢澎湖海上花火節20周年，每周都有精彩海上夜空煙火秀和表演活動，甚至煙火秀還加碼施放到三座離島：七美、望安、吉貝，還不立刻買張機票船票，奔向澎湖嗎！？

異國料理一吃上癮！ 高雄老字號平價越式「天廚河粉」 酸甜清爽好開胃

越南異國料理——高雄苓雅區中山二路街道上的老字號異國美食「天廚河粉」，將傳統越南美食改良加上創新口味，吃過保證一試成老主顧、讓你一秒飛到胡志明市感受異國體驗。

高雄美術館隱藏版咖啡廳　日系「抱一茶屋」配質感台菜套餐美絕了

udn走跳美食／美食好芃友 特色高雄茶屋推薦！位在高雄美術館的「抱一茶屋」，是高雄步道咖啡、半九十茶屋2020年底新開的日式茶屋餐廳。以日式茶屋淺色木質加入藝術裝飾，用餐氣圍相當舒適。餐點則以雅

海底下打卡摩艾石像、美人洞賞無際藍海　屏東琉球之旅還有療癒美食

跟著 Amanda Lee 於 2021-10-29 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 小琉球脆皮蛋餅 、美人洞、琉球番壽司。 IG:amanda_stw

搭大眾交通「夜宿屏東海生館」6大要點教你避雷　不開車也方便的親子旅遊

udn走跳旅遊／LUCAS阿嬤愛旅行 夜宿屏東國立海洋生物博物館（簡稱：海生館）最讓遊客頭痛的就是「交通」。地點在陌生的車城，對沒有自駕的遊客，特別是親子客會蠻多擔心。就讓阿嬤和Lucas，帶您

高雄鹽埕美食6家必吃！阿進切仔麵、小籠湯包在地人都推，爆餡麻糬&餐包超上癮

udn走跳美食／Vicky 喜歡在小吃街覓食！在台南，國華街的美食真是令人讚不絕口，在高雄，當然得在小吃居多的鹽埕區覓食嚕！想要吃飽飽，想要喝茶飲，想要買伴手禮，這裡通通有。立馬來分享阿進切

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。