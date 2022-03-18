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大啖海鮮美食、暢玩海灘美景　高雄「旗津券」吃喝玩樂好康多

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▲持續提升旗津觀光環境，夜間沙灘變身「藍眼淚」夢幻場景。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲持續提升旗津觀光環境，夜間沙灘變身「藍眼淚」夢幻場景。　圖：高雄市政府觀光局／提供

旅行團遊旗津領旗津券。　圖：高雄市政府觀光局／提供
旅行團遊旗津領旗津券。　圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】暢遊高雄好優惠！為感謝疫情期間旗津市民團結防疫，高雄市政府推出「旗津券」一同振興經濟，高雄市長陳其邁也至鼓山渡輪站，排隊領券搭船到旗津消費，示範如何使用旗津券暢玩旗津，更化身一日銷售員為店家促銷小吃海產，和年輕人比賽沙灘排球，一起用行動挺旗津。

▲觀光局將2022台灣燈會副燈-「龍騰獻瑞」移至旗津廣濟宮，為當地增添觀光新亮點。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲觀光局將2022台灣燈會副燈-「龍騰獻瑞」移至旗津廣濟宮，為當地增添觀光新亮點。　圖：高雄市政府觀光局／提供

即日起至4月5日，只要使用現金或電子票證（不含旗津卡）在鼓山輪渡站及棧貮庫搭乘渡輪搭船到旗津，即可獲得旗津券100元，鼓山輪渡站不分平假日，每日上午10點開始發放，假日另增棧貳庫輪渡站，發放時間為下午1點，每人每日限領一次，限量送完為止。

▲「未來遊燈飾-光影振幅」移至旗津豐收廣場前，猶如「星際大戰」光劍拱門。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲「未來遊燈飾-光影振幅」移至旗津豐收廣場前，猶如「星際大戰」光劍拱門。　圖：高雄市政府觀光局／提供

為了振興旗津觀光，發行「旗津券」鼓勵大家到旅遊旗津，高雄市府團隊與旗津店家、商圈協會、在地里長共同合作，鼓勵遊客多多來旗津消費。來旗津有吃又有拿，有沙灘美景、旗津燈塔、沙灘、風車公園，再加上海鮮、美食、烤魷魚等等小吃。

搭配旗津振興政策，高市府表示，從3月25日起到8月底暑假，周周都有精彩活動，包含音樂活動、沙灘運動設施、甚至將舉辦全國沙灘排球賽；其中，最吸睛的除了水上嘉年華之外，美食啤酒節及黑沙玩藝節等品牌活動也將接棒登場；另外也持續提升旗津觀光環境，包括沙灘打造「藍眼淚」的夢幻場景、高人氣的台灣燈會作品移置旗津續展，預告嶄新的旗津風光將陸續與民眾見面，將成為打卡新亮點。

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