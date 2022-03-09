雙層巴士遊屏東185縣道 逛農夫小學市集 看鳳梨彩帽田

綿延不絕的鳳梨田，為鳳梨戴帽的多彩景緻是大武山麓下最美風景。 圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為推廣屏東185縣道（沿山公路）觀光，屏東縣政府3月份至5月份推出「185沿山旺來雙層巴士」活動，每週六日帶遊客走訪185縣道，包括屏東智慧農業學校逛農夫小學市集，欣賞沿線的鳳梨彩帽田，還可以參觀屏東咖啡園區、可可園區，只要提前上網預約搭乘雙層巴士，即享每人100元優惠價，現在就開始搶先預約！

▲搭「185沿山旺來雙層巴士」暢遊屏東185縣道逛農夫小學市集。 圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

185號縣道北起高樹鄉大津、南至枋寮鄉，全長68.885公里，為目前臺灣第五長的縣道，因為沿著中央山脈西側，也被稱為「沿山公路」。沿線串聯24個原鄉部落及4個客家鄉，閩南、客家、原民等族群多元文化豐富，且物產豐饒。這項活動整合縣府交通旅遊處、勞動暨青年事務處、農業處，透過雙層巴士帶遊客享受185縣道的風光。

交通旅遊處指出，雙層巴士分為南、北兩條路線：「北線」參觀屏東智慧農業學校、逛農夫小學市集，「南線」到訪銘泉農場、屏東咖啡園區、萬金教堂、林後四林平地森林園區、屏東可可園區，車上並安排專業導覽人員解說，遊客可以更了解沿途地景和文化。

其中，今年1月剛啟用的屏東智慧農業學校，前身為高樹鄉南華國小，經由城鄉發展處重新規劃設計，戶外景觀以大武山印象和高樹特產「鳳梨」發想，轉化為空間意象，並巧妙置入農用噴灑系統，成為社區居民日常公園、農業創新基地的實驗場。勞動暨青年發展處則進一步規劃為智慧農業、青年交流及青創空間，結合產官學研合作等資源「挺青年」。

▲屏東智慧農業學校銷售小農良品、職人手作及花藝等等在地特產。 圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

目前已有9間工作室進駐屏東智慧農業學校，營運咖啡、農業、影音、植物等，勞青處再招募「農夫小學市集」，展售屏東特有小農良品、職人手作及花藝等等在地特產，歡迎大家返校體驗。

屏東縣鳳梨產量及種植面積居全國首位，是屏東重要經濟作物之一，尤其185縣道及高樹鄉是屏東鳳梨生產的重要區域，沿途有眾多鳳梨田區及休閒農場，綿延不絕的鳳梨田，是大武山麓下最美的風景之一。而鳳梨戴帽，原本是為了防曬避免過多陽光傷害品質，近年縣府透過不同顏色的鳳梨戴帽，意外為大地畫布揮灑美麗色彩，非常吸睛。

此次配合推廣185縣道觀光有5家合作社（農場）共襄盛舉，包括銀獅青果生產合作社、綠地農特產品生產合作社、夥磊果菜生產合作社、銘泉生態休閒農場、鴻旗農特產品生產合作社，沿線及高樹鄉有7個田區戴彩帽，面積加起來總計6.81公頃，戴帽鳳梨超過25萬顆。

農業處表示，雖然部分田區不在雙層巴士路線範圍，但農民為了鳳梨產業推廣及高樹觀光行銷大力配合，值得讚賞，也可提供自鴐客前來觀賞。

「185沿山旺來雙層巴士」活動自3月5日起至5月31日間，每週六日雙層巴士自水門轉運站發車，北線每日3班次、南線2班次，每班次可預約人數43人，民眾只要提前上網預約，即享每人100元優惠價（12歲以下孩童50元）；預約請上高雄客運官網查詢。

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