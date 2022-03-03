屏菸1936文化基地啟用 優人神鼓沉浸式震撼演出

【旅奇傳媒/編輯部報導】屏菸1936文化基地於2月25日開幕，優人神鼓以「時間長河」為名，將沉浸式劇場融入歷史場域，舞者穿梭於屏東菸葉館，演繹「歷史再造、屏菸新生」的意蘊，屏東縣長潘孟安表示，全國首座沉浸式博物館群就在屏東，邀請大家一同見證老菸廠蛻變後的新風貌。

屏東是臺灣歷史的縮影，屏東縣近年積極保留歷史建築，透過歷史紋理的爬梳、空間活化，讓老建築說故事。在文化部文資局「再造歷史現場計畫」經費補助下，讓走過86年的屏東菸葉廠，透過修舊如舊，以「屏菸1936文化基地」樣貌重生，不只有全台保存最完整的菸葉博物館，更以屏東多元文化匯集與民眾參與為核心，打造品牌化的博物館群，豐厚屏東的文化底蘊。

▲屏菸1936文化基地，現有菸葉館、客家館及大武山、故宮兩大特展開放展出。 圖：屏東縣政府文化處／提供

園區首先開放四大展館供民眾參觀，菸葉館、客家館及大武山、故宮兩大特展，以科技導入沉浸式互動體驗，融合不同的屏東文化與產業多元樣貌，讓人有耳目一新的感受。

全台保存最完整的菸葉主題館「菸．葉．廠－複薰的金黃記憶」常設展分為兩大展區，菸葉實驗室透過視覺、觸覺與嗅覺，詳細介紹屏東菸葉種類、耕種環境與技術；加工機具則透過AR、投影等數位光影技術，讓民眾透過影像輕易理解菸葉生產的加工流程。

屏東客家館透過沉浸式體驗廊道、大型環狀投影裝置、影音互動裝置等不同形式將六堆三百年在屏東平原發展過程中，所累積及傳承的智慧與文化，以新穎的展示手法呈現。

大武山特展結合540度沉浸劇場、全息投影、360環型投影劇場、200坪環繞山景空間與紙雕壁畫美學森林等多樣媒材，整合嗅覺、體溫感、觸感、聽覺全方位的沉浸體驗，在虛實交錯中帶領觀眾展開「登大武山」的探險歷程。

故宮魔幻山水歷險展藉由數位化呈現文物之美，不但讓民眾透過科技能走入《谿山行旅》、《早春圖》名畫中，更透過AI科技讓東西藝術風格跨時空交會，畫出莫內、塞尚、梵谷各家風格的《富春山居圖 》，引起觀眾更多的共鳴。

▲屏菸1936文化基地各展覽館舍至3月底前免費參觀。 圖：屏東縣政府文化處／提供

即日起至3月20日每周末還有戶外市集，邀請馬戲、小丑、雜耍、魔術等街頭表演藝術以及在地美食、文創小物攤販，歡迎民眾前來穿梭在熱帶植物中逛市集。

園區開園時間每日上午 9時-晚上10時；各展覽館舍至3月底前免費參觀，除週一休館，平日參觀時間為上午9時-下午6時，週五至週日為上午9時-晚上9時，為管制館內人流，平日開放4個時段，假日5個時段，每個時段上限600人，民眾可至現場領取入場票，詳細資訊可上屏菸1936官網及臉書查詢。

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