在台灣就能上月球！空拍視角看「高雄月世界」　月池如荒漠綠洲

免搭火箭也能登上月球表面！南部除了有台南大內「彩疊山」，位於高雄田寮的「月世界地景公園」亦是朝聖惡地地形的人氣亮點。而除了近距離欣賞荒涼之美，也有許多攝影好手透過空拍機捕捉下不同的視角，而全年不乾涸的月池在畫面裡也顯得如同荒漠中的綠洲，呈現出意外的唯美氛圍。

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高雄田寮月世界路名為貼切的「月球路」，田寮至旗山台28線沿路都可賞見月世界景觀，凹凸不平的特殊泥岩地質猶如月球表面，造就了粗曠風格的迷人場景，讓人在本土平地就像闖入太空世界。根據空拍美照俯瞰獨特地貌，壯觀更升級，而滿水時期的月池寶石綠色池水也另顯浪漫。

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風景區內也分別有惡地步道、環湖步道、登月步道及天空步道（嫦娥奔月絲路），另有超過二十個泥火山，統統免費參觀，沿著階梯散步，在各自平台都能賞見惡地景致，環湖步道則能更貼近池面，作為親子之旅、情侶或三五好友的半日遊放空景點都合適。

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田寮月世界

地址：高雄市田寮區崇德里月球路36號

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