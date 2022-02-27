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賞龍舟燈火、體驗漁村文化　高雄除了燈會還有「林園汕海灘燈區」能暢遊

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圖：高雄市政府觀光局／提供
圖：高雄市政府觀光局／提供

「汕海世界」在爐濟殿公園將林園有山有海特色融入其中。　圖：高雄市政府觀光局／提供
「汕海世界」在爐濟殿公園將林園有山有海特色融入其中。　圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2022台灣燈會在高雄史無前例打造雙主場衛武營、愛河灣兩大展區，佔地超過100公頃、每周亮點不斷。

此外，高市府觀光局也特別將燈節展區延伸至美濃、旗山、岡山、大寮捷運站及鳳山黃埔新村、曹公圳等地，而在高雄最南端的林園，「汕海灘燈節」則結合漁村文化及地方信仰，點亮林園區汕尾漁村，活動一直到 2 月底，誠摯邀請民眾把握機會一同來賞燈，順遊高雄地方最夯觀光景點、享受在地美食，感受林園海味的夜間觀光魅力。

▲爐濟殿星光大道七彩顏色迎賓門。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲爐濟殿星光大道七彩顏色迎賓門。　圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄市政府觀光局本次偕同林園區公所和在地青年一起打造屬於林園海味的光節，觀光局表示，配合年初市境之南樹廣場重新啟用，本次活動特別規劃「汕耀之星」，以最夯景點市境之南樹為主體，夜晚透過燈光布置點綴樹廣場。搭配在地廟宇的支持，爐濟殿更在情人節當天加碼施放煙火，在夜晚更顯獨特魅力、吸引眾多遊客到訪駐足。

▲東鳳宮前七王燈海及竹筏漁船意象。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲東鳳宮前七王燈海及竹筏漁船意象。　圖：高雄市政府觀光局／提供

「汕海灘燈節」規劃有東鳳宮主題花燈區、爐濟殿星光大道、汕耀之星及汕海世界等四大主題燈區，爐濟殿前裝設拱形星光大道，七彩顏色形成迎賓門歡迎旅客；「東鳳宮主題燈區」特別以七王的象徵色系，在廟前打造七王燈海，注入漁村特色，舊筏改造豎立於廟前廣場，面向村莊象徵滿載而歸之意 。

「汕海世界」選在爐濟殿公園，將林園有山有海的特色融合入公園，為使在地學子體驗燈會與漁村結合迸出的火花，進而了解故鄉的文化與價值，特別安排汕尾國小學生在開學日手提市府贈送的「大吉虎」小提燈，漫遊汕海灘燈會，度過了非常有文化意義的元宵節慶。

▲林園十一號公園內也打造絢爛的龍舟燈火。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲林園十一號公園內也打造絢爛的龍舟燈火。　圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局表示，林園蘊含豐富的歷史文化及觀光資源，像是市中心的安樂樓、原頂林仔邊警察官吏派出所以及清水巖日軍碉堡等，都是來到林園必訪的景點。還有林園限定的月牙灣和方塊海奇景，夜晚透過燈光布置點綴市境之南樹廣場，更顯林園漁村獨特魅力，民眾更可到漁港品嚐在地的生猛海鮮與美食饗宴。

林園區公所這次也在沿海路旁十一號公園內打造燈區，布設有絢爛的龍舟燈火，結合漁港夜景獨具特色，活動到2/28為止。相關資訊請關注林園區公所FB粉絲專頁 https://www.facebook.com/linyuan.gov.tw/ 查詢。

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觀光 漁村 燈會

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