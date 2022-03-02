搭大眾交通「夜宿屏東海生館」6大要點教你避雷　不開車也方便的親子旅遊

夜宿屏東國立海洋生物博物館（簡稱：海生館）最讓遊客頭痛的就是「交通」。地點在陌生的車城，對沒有自駕的遊客，特別是親子客會蠻多擔心。就讓阿嬤和Lucas，帶您坐一遍說分明。海生館行前通知說，可以搭「墾丁街車」到海生館站。我對車名完全一頭霧水，竟然聯想墾丁哪有街車，沒聽過有電車啊！真的滿頭問號。其實搭乘後，才發現是屏東客運可以行駛到海生館站，車身上畫有繽紛海底世界圖案，寫著「墾丁街車」的公車。阿嬤從頭開始說個清楚，讓遊客筆記不踏雷！

要點1.雞腿飯80元，慘換800元車費

兩天一夜超級無敵棒的夜宿海生館，結束了。

回頭說來程交通。我們是從屏東火車站搭區間坐到枋寮，下車吃了午餐後，發現要搭從枋寮搭往墾丁的公車，再在恆春轉運站或是海生館轉乘站（南保力站），轉搭墾丁街車才能抵達海生館。

我怕趕不上下午一點海生館的踏水巡田集合時間，只好招問路邊白牌車來議價，花了800元，開了1小時及時趕到海生館。

（海生館官網截取示意圖）

要點2.你一定要聽懂「兩顆洋蔥」的指示

夜宿海生館結束了，先在服務台問好接駁車時刻表，預計回恆春轉運站搭「墾丁快線」回高雄新左營站。

老實說，問到的答案讓我很納悶，服務台跟我說，出館會看到「兩顆洋蔥」就是了。因為還有15分鐘才要搭車，可以在耍帥拍個照。出館處有4個大廣告柱蠻好辨識。

要點3.看清楚兩顆洋蔥說什麼喔

Lucas出館後，眼尖看到洋蔥公仔公車站亭，馬上大喊「奶奶，這就是兩顆洋蔥！」，我才頓悟「兩顆洋蔥」的意思。此時還沒有看到服務台口中的「墾丁街車」開過來，先將公車資訊拍下來，讓您更清楚。

公車候車處有屏東客運海生館行駛路線圖，也有海生館墾丁街車行駛路線和2021年標示的平/假日時刻表。（洽詢電話08-8882900）

要點4.搭公車或計程車，26元和300元的掙扎

我們預計從海生館出發，經過海生館轉乘站到恆春轉運站，改搭墾丁快線去高雄新左營站。

從海生館到恆春轉運站，刷悠遊卡上下車費用，大人的車資是26元。

搭計程車到海生館轉乘站，只需3分鐘要價100元，再到恆春轉運站只需9分鐘要價300元。

我問過價錢，立即決定搭墾丁街車。雖然間隔1小時才開1班車，只要像我們抓好出館時間，等個10分鐘就能上車，搭公車省很大。

如果，沒有看時間就出館，可能要等很久公車。冬天風很冷，如果4位滿車要搭計程車，就是您的抉擇了。

要點5.原來這就是墾丁街車啊

可愛的墾丁街車會準時開駛過來。原來是屏東客運行駛，車身有小丑魚水草中悠遊彩繪，在街上有很高的辨識度。採上下車刷卡，大人單程26元，兒童持學生卡刷卡是半價。不過，竟然周一下午1點15分的班車，抵達恆春轉運站時，只有阿嬤和Lucas兩位乘客。

要點6.搭恆春轉運站叫客計程車，第二個後悔決定

正準備踏入恆春轉運站，就有計乘車司機來攔客。墾丁快線收費361元，計程車司機開整數400元。

然後，看我在猶豫，就說，若沒有客人馬上就開車。我們在旁塑膠椅上等他把車開過來，又來商量說等一對客人去還車就開車。

然後，我們被安排在7人座車的最後一排。開車後一路飆車，下車都暈車了。

這趟驚魂記，帶小孩的遊客聽阿嬤的勸說，搭墾丁快線最安全可靠。不要像我看著墾丁快線從我眼前開走，然後去搭喊客的計程車。

跟著Lucas和阿嬤夜宿海生館交通不踏雷

夜宿海生館是阿嬤推薦親子遊客，至少要有一回的體驗，絕對玩到下回還會再回頭。所以囉，搭大眾交通一回生二回熟，低碳旅行跟著Lucas阿嬤愛旅行遊台灣。

文章來源：LUCAS阿嬤愛旅行 FB：LUCAS阿嬤愛旅行

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