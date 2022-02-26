連假這樣玩屏東！ 燈節、農博會、屏菸基地.. 熱力四射精彩不間斷

恆春半島獨有的落山風藝術季，展期至3月1日。 圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】屏東燈節、熱帶農業博覽會、落山風藝術季、四重溪溫泉季等四大活動，從年前一直熱鬧到春節元宵後，把握年節最後一波熱潮，潘孟安縣長強力邀請全國遊客228連假衝屏東，有世界級的迪士尼巨型彩繪稻田、榮獲國際12座大獎的燈節場域，加上2月25日最新開幕的屏東菸葉廠，不論喜愛文青風、自然風、藝術風、卡通風、異國風，通通攏來屏東七淘！

▲屏東燈節包括萬年溪、縣民公園及勝利星村三大燈區，結合地景與科技藝術。 圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

屏東燈節包括萬年溪、縣民公園及勝利星村三大燈區，48座燈飾結合地景，呈現年味、祈願、繽紛童趣與科技，其中縣民公園前身是舊紙漿廠，啟用不到一年，工業遺址風設計已經接連獲得12座國際大獎，透過燈光藝術交織歷史的紋理，份外迷人；萬年溪燈區裡的復興公園有炫目的水舞，勝利星村則引進可愛的snoopy史努比，各有特色大受好評。

228連假期間，縣府於2月26日晚間6點在縣民公園推出「山海屏行」戲劇表演，由前太陽劇團主角舞者張逸軍擔任編導，結合美國當代馬戲藝術家胡啟智、西班牙傑出演奏家柯源盛、屏東高中海洋男聲合唱團等，揉合舞蹈、歌仔戲歌謠、馬戲、音樂等不同藝術元素，並特別邀請屏東的女兒Ella陳嘉樺共同演出，東方與西方、傳統與藝術將撞擊出精彩火花。

同時，縣府與日本台灣交流協會高雄事務所攜手，於2月26日至28日連續三天在勝利星村舉辦「屏東日本友好感謝祭」活動，超過40個日本縣市展出各城市特色，還有阿波舞、三味線等文化展演，搭配勝利星村日式眷舍氛圍，不必出國就帶大家到日本。

熱帶農業博覽會今年取得台灣華特迪士尼公司圖像授權，種出迪士尼巨型彩繪稻田，超級吸睛，加上花海、奇幻瓜廊、蘭花館、藝術盆栽展、智慧農業館、畜產館等主題展區，開幕迄今入園人次已突破百萬。228連假三天有迪士尼經典電影戶外播映會，將播出「少年pi的奇幻漂流」、「星際大戰四部曲：曙光乍現」、「星際異攻隊」、「海洋奇緣」、「玩具總動員第一集」、「國家地理頻道：台灣草鶚」等影片，最後一天閉幕還會有驚喜彩蛋。

屏東縣政府在車城海口港舉辦落山風藝術季，把恆春半島獨特的天候轉化為藝術創作，藝術品必須與自然環境、天候抗衡，在山海交滙處別有一番獨立遺世感。縣府表示，這種颱風級別的藝術展只有在恆春半島，還有不少人是專程衝著體驗落山風而去，印象特別深刻。落山風藝術季展期到3月1日止。

▲四重溪溫泉季好評不斷。 圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

四重溪溫泉季是南台灣最美湯，自去年11月12日點燈開幕後，四重溪溫泉公園幾乎每晚人潮爆滿，活動原訂到今年2月15日截止，但應廣大遊客好評要求，縣府決定延長到228連假，民眾泡湯賞燈要把握機會。

▲屏菸1936文化基地是台灣首座菸葉主題館。 圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

此外，以屏東菸葉廠改造的「屏菸1936文化基地」，為台灣首座菸葉主題館，完整保留菸葉加工機具，透過數位科技導入，重現工業遺產的歷史風華，也從互動展覽中認識過往產業發展的脈絡，於2月25日開幕預期將成為屏東新興熱門景點。

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