海底下打卡摩艾石像、美人洞賞無際藍海　屏東琉球之旅還有療癒美食

跟著 Amanda Lee 於 2021-10-29 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 小琉球脆皮蛋餅 、美人洞、琉球番壽司。 IG:amanda_stw

小琉球脆皮蛋餅 | 30 分鐘

還記得之前第一次去小琉球的時候，大家都推薦說要去吃起司餅，所以不知道這間的時候我們幾乎不是吃起司餅就是吃洪媽媽早餐店。 有天早上不小心起了太早，六點騎車亂晃，看到了這間地點不算熱鬧的店，門口擺了紅底黃字的招牌寫著「早餐店」三個字，看了一下正在鐵盤上煎製的焦脆蛋餅看起來太吸引人，就決定走進店裡了。 吃過這麼多還是最推薦他們的脆皮蛋餅🤤 外皮是鹹香酥脆的那種，撒上一層胡椒鹽增添風味，神奇的是雖然很酥脆但真的完全不會油，口味上也有很多選擇，如果你是脆皮蛋餅派的絕對不能錯過，然後一定要先打電話預訂不然高機率會等到天荒地老。

美人洞 | 2 小時

吃完來美人洞看風景。 美人洞位於琉球嶼西北角，從涼亭走到細白美人沙灘，乘著海風望向無際的藍海。 這裡退潮時能看見許多海洋生物🦀🐠 而這裡是大家會來潛水的地方，也會有夜間生態導覽，若不想走馬看花不妨向當地購買行程，很多旅店都有配合的店家可供參考。

琉球番壽司 | 1 小時

小琉球日式料理－琉球番壽司🍣 這是一間身旁的友人極力推薦的日式料理，每次來小琉球都很想吃，但因為這間不能訂位只能現場候位，也沒有固定店休，所以常常因為排很多人或是遇到店休沒吃到，完全是要靠緣份才能吃到的店阿。 這天終於被我們吃到了！ 我們點了巨無霸燒肉丼（2.5倍燒肉丼）、生鮭魚手卷、炙燒鮭魚握、比目魚握、厚蛋玉子、味噌湯還有烤大雞腿丼。 生魚片很新鮮！！！ 尤其是百吃不厭的鮭魚和比目魚真的很好吃！巨無霸燒肉丼的肉量若是一個人吃一份會超級飽。建議兩個人分食這樣才有胃可以吃其他東西，若要說大概是烤大雞腿丼是裡面最普通的沒有讓人驚艷的感覺（這間主打的就是生魚片我們就不要太嚴格了🤣）

杉福漁港 | 2 小時

來找最近夯的人造景點摩艾石像囉🗿 雖然是冬天的小琉球但其實水溫非常舒適（看看我還能穿BIKINI👙應該不難想像） 在水裡拍照很難擺姿勢而且頭髮還會非常狂妄的飄來飄去，看完自己的照片不禁讓人佩服那些水攝比賽的那些模特兒、攝影師的能力阿。 這裡因為和航道蠻靠近的，常常會有船支經過，玩樂同時也要特別留意自己和潛伴的位置有沒有在航道上，畢竟潛水很容易一抬頭就和原先的位置離很遠；這裡的下水點浪也比較大，若可以一定要找當地比較熟地形的人帶比較安全哦！

Get drunk Bar | 2 小時

這是之前學自潛的潛店開的新酒吧GET DRUNK! 是一間戶外酒吧，有鋪一層人工草皮還有五到六桌的木桌，位子不算多如果要去可以先到他們的instagram訂位才不會撲空，最高點就是Bartender調酒的地方，店員都很親初，環境還蠻喜歡的，尤其是廁所非常乾淨。 Happy hour 是每週一至四的晚上七點至九點，也會有不定期的活動可以去follow他們的instagram哦！

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