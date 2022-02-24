來場閨蜜小旅行　跟著網紅、新生代女星食趣港都 用味蕾探索地圖

武營晚點名二部曲「船愛」，磅礡劇情，快約閨密一起看。 圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2022臺灣燈會在高雄，結合愛河及衛武營兩大展區雙主燈，豐富的光影藝術作品，以及超越奧運規格的1500台無人機展演，打破大家對傳統燈會的想像！

高雄市政府觀光局表示，逛完燈會還可以來一趟精緻餐酒館之旅，「高雄餐盤發見計畫」嚴選出60家具代表性及米其林摘星潛力的店家，並邀請新生代女星蔡瑞雪尋味港都，還有4家優質旅館搭配台灣高鐵推出精緻套裝行程，女孩們快點安排一趟閨蜜小旅行，逛璀璨燈會、拍美照打卡，順便品嚐高雄才能吃到的在地美味！

全國姊妹淘們聚會邀起來！逗陣來品嘗高雄餐酒館的特色好味，觀光局特別邀請知名新生代女星蔡瑞雪與閨蜜走訪港都，各式特色美味餐點讓她大感驚豔，例如漢來PAVO餐酒館的特色餐點迷你小漢堡，以香煎鵝肝及爐烤牛肉佐醃泡芭樂切片，讓人忍不住一口接一口，立馬讓蔡瑞雪列入愛店口袋名單；而走入LA ONE Café，如同偽出國來到巴黎咖啡館的閒適時光，其小捲QQ包覆米飯伴隨濃郁奶香的義式墨魚鑲飯，讓她豎起大拇指強力推薦，來高雄一定要細細品嚐各家餐廳準備的美味料理，觀光局精挑細選60家獨具摘星潛力的餐廳，發布「食旅高雄！味蕾探索地圖」（網址：https://khh.travel/file/2355/ )，讓姊妹們來高雄按圖索驥吃遍美食。

▲觀光局邀請美食旅遊部落客「劉玧希-Evan夢遊世界」（右）及旅遊IG網紅Hannah，親自帶路踩點餐酒館。（警語：酒後不開車，安全有保障）。 圖：高雄市政府觀光局／提供

邀請三五好友跟閨蜜出遊也不用擔心，觀光局早就幫大家準備好懶人包！與相關單位合作推出「高雄餐盤發見計畫」高鐵假期行程，觀光局也邀請美食旅遊部落客「Evan夢遊世界」及旅遊IG網紅Hannah漢娜，親自帶路踩點品嚐。

走訪英迪格酒店Sky Bar、H2O水京棧國際酒店Pool Bar及漢來大飯店PAVO餐酒館，進行一趟閨蜜之旅，其中英迪格Sky Bar可以一邊欣賞高雄無敵夜景，一邊品嚐美食；H2O水京棧國際酒店Pool Bar可在透明泳池畔品嚐特色餐點；漢來大飯店PAVO餐酒館環境時尚優雅，讓她們一路拍不停，馬上分享美照給許多粉絲大飽眼福，盡情享受與好友相聚的快樂時光。

▲女孩們快點安排一趟閨蜜小旅行，一起來高雄餐酒館品嚐星級饗宴（警語：酒後不開車，安全有保障)。 圖：高雄市政府觀光局／提供

這次愛河灣《聚光台灣 虎星高照》無人機展演，因大受好評，新增連假閉幕場2/25(五)、2/26(六)、2/27(日)，機不可失！趕快手刀與閨蜜們一起賞燈，觀看精采絕倫無人機展演，超越東奧規格的演出。另外2月18-20日以衛武營為船，用虛實光影延伸主燈概念，推出磅礡史詩歌仔戲「船愛」。

「船愛」是武營晚點名的二部曲，結合國內頂尖演出11團2校、24位歌仔戲名角，國內史上台前幕後超過600位演員驚人氣勢演出，再現1960年代鹽埕、大溝頂、七賢三路的繁華，絕對是人生必看表演之一。

觀光局表示，台灣燈會衛武營、愛河灣場域臨近許多創意無限且高品味的餐酒館，例如漢來大飯店45層樓高的「焰·鐵板燒」，可與閨密共同享用美食的同時，還能俯瞰整個愛河灣燈會景緻，來場優雅別緻的味覺及視覺饗宴，也是另一種全新的賞燈體驗。

▲女孩們快點安排一趟閨蜜小旅行，一起來高雄餐酒館品嚐星級饗宴（警語：酒後不開車，安全有保障）。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局說明，「紅色美食聖經」《米其林指南》已宣布今年將高雄納入評鑑城市，各家業者積極爭取摘星榮耀，而高雄美食多元豐富，實力堅強，觀光局以「高雄餐盤發見計畫」推廣港都的餐酒館美味，涵蓋Fine Dining、餐酒館、日式燒肉、Speakeasy 酒吧等各式主題特色，歡迎大家細細品嚐城市中低調輕奢的美味。

※ 溫馨提醒：禁止酒駕；飲酒過量，有害健康。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野