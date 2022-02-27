悠游海底、在海洋秘境划獨木舟　「墾丁海上行程」由專業教練團帶你暢玩

對於海上遊玩行程，除了嚮往的心之外，更重要的是海上的安全考量，這時候找到對的行程和負責任的教練團隊變得極為重要，而【離海5min】團隊是許多人所一致讚賞的優質海上導覽團隊。

【離海5min】的行程地點位於墾丁後壁湖，有SUP立槳、獨木舟與浮潛生態導覽的海上行程，就算是秋冬季節下海遊玩大家也不用擔心會失溫，會為大家準備防寒衣與熱水淋浴設備，有著周全的準備。

A.單人浮潛生態導覽2小時

浮潛生態遊覽讓大家能在海水裡與水中生物親密互動與接觸，全程約2小時，一旁都有教練陪同，讓大家放心地悠游海底；還有生態導覽員專業的解說，帶大家走歷一場海洋深度探險之旅；一旁教練除了照顧大家安全外，也會為大家拍下在海裡的美麗帥氣身影。夏季冬季報名的時段不同，大家可以依當次的行程最適當安排喔！夏天(4-10月) 報名時段有7:00、10:00、15:30；冬天(11-3月) 報名時段有10:00、15:00。

B.單人獨木舟

獨木舟有如一艘小船，一槳在手就能划向遠方。在穿好救生衣和膠鞋後，【離海5min】教練會帶領大家前往墾丁海邊的秘境，隨著海浪起伏的節奏、聽著海水的波浪聲，看著大自然的萬物生生不息、與海共生，眼前的秘境之美更是讓人永生難忘，這樣安全且無擾的獨木舟行程，在墾丁找【離海5min】教練團準沒錯。全程約2小時，在墾丁的後壁湖就能體驗，貼心的是【離海5min】會為大家準備輕食補充體力。夏天（4-10月）報名時段有6:00、9:00、14:30；冬天（11-3月）報名時段有9:00、14:00。

C.兒童與成人單人SUP立槳3小時

SUP是衝浪與獨木舟這兩種水上運動的結合，立式划槳的精髓在於穩定度及平衡感，用衝浪的姿勢與划槳的動作，以各種形式待在獨木舟上，不管是站著、趴著還是躺著，都是體驗SUP的一種方式，讓大家用不一樣的高度欣賞眼前美景，因此這項活動任何人都可報名喔！就算是小朋友，只要站得穩就可以玩。

SUP相對於衝浪運動更是簡單易學，在專業教練帶領下練習幾次即可上手，因此很適合來一趟親子海上旅程，帶上自家的毛小孩也都沒問題呢！且【離海5min】的立槳行程還附贈浮潛與輕食，有著超級划算的組合，而活動地點一樣在墾丁後壁湖，夏天（4-10月）報名時段有6:00、9:00、14:30；冬天（11-3月）報名時段有9:00、14:00。

海上小點心

【離海5min】由一群年輕並熱愛海洋運動的玩家所組成，在長期接觸水域活動及知識技能的培養下，孕育出扎實的專業能力，讓大家在遊歷大海的奧妙時，都能放心地遊玩，且豐富的套裝行程讓大家能更了解後壁湖的海底生態與當地的文化介紹，以「您的微笑是我們的動力，您的安全是我們的使命」這句話為信念，為大家帶來最安全、有趣的墾丁海上體驗。

離海5min

店家地址：屏東縣恆春鎮大光路55-8號

店家電話：0902342309

營業時間：07:00–22:00

粉絲專頁： https://bit.ly/32L5JDN





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