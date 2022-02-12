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虎年茂林走春趣 漫遊屏北三鄉 絕美秘境洗滌心靈

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▲禮納里遊客中心。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
▲禮納里遊客中心。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

三地門地磨兒公園。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
三地門地磨兒公園。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】春節寒假進入尾聲，還是擋不住季節帶來的美！趁著春日繁花綻放，來到南台灣尾端，趁機多看看屏北不同地方的美麗角落，交通部觀光局茂林國家風景區管理處力推轄區高屏原鄉部落美景及原民特色文化讓人驚豔，還可造訪優美的人文生態景觀，洗滌久居城市的心靈。

▲舊排灣部落石板屋。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
▲舊排灣部落石板屋。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

沿著台24線，首站來到三地門鄉，青翠的山巒及沿途手工刻畫的原民圖騰映入眼簾，強烈的刻工刀法與細膩的彩繪線條，在藝術品的創作更是有獨到之處。無論琉璃製作、傳統服飾上的印染刺繡、陶壺、木雕、石雕等，都能感受到現代藝術與原始圖騰的傳承，在漫步欣賞的過程中，利用靜謐的時光走讀這「工藝原鄉」三地部落。

▲禮納里部落。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
▲禮納里部落。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

瑪家鄉為排灣族人開花散葉的原點，具有原住民遺址之歷史意義，而在舊排灣部落內仍保有完整的石板屋建築、石頭砌成之街道及部落遺址；歷經八八風災後，由原有的瑪家部落與霧臺鄉好茶部落、三地門鄉大社部落共同成為禮納里部落，一棟棟別具特色的小木屋座落在大街上，彷彿是台灣版普羅旺斯村莊，來一趟瑪家鄉之旅，能感受最純樸的原住民生活文化。

▲神山部落-耶穌聖心堂。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
▲神山部落-耶穌聖心堂。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

平均海拔800公尺以上的霧臺鄉，是屏東縣地理位置最高的鄉鎮，清新的空氣，純淨的山水，遠離都市喧囂，因終年雲霧繚繞而著名。霧台谷川大橋，橋墩高達99公尺，是目前台灣橋墩高度最高也是霧臺鄉唯一對外聯絡的橋樑，耶穌聖心堂更是必訪的景點之一，教堂內木雕人形座椅的頭一律朝向右邊，也就是太陽昇起的方向，具有日出東昇，象徵希望之意。

除此之外，霧台最吸睛的莫過於沿途綻放的櫻花，花期自1月持續到3月下旬，霧臺鄉內櫻花花種計有八重櫻、吉野櫻、山櫻花等相繼盛開；阿禮部落櫻花步道全長約2公里，目前開約5成，預估春節期間將可全開。

▲霧台最吸睛櫻花之路。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
▲霧台最吸睛櫻花之路。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

茂管處處長柯建興表示，三地門鄉、瑪家鄉及霧臺鄉，是屏東縣知名的觀光旅遊鄉鎮，以排灣族、魯凱族族為主，共同傳承部落技藝文化，邀請民眾年節走春一同來探訪原鄉、走讀部落欣賞部落之美。不過，目前霧臺鄉阿禮、大武及神山部落均納入自然人文生態景觀區全面採預約制，預約方式可洽霧臺鄉公所查詢。

交通部觀光局推出「2022 Go Bike TAIWAN玩騎認證」活動，自即日起至111年4月30日，民眾凡騎乘任一條多元自行車路線並完成線上認證，可獲得每條路線限量200名的「專屬紀念認證勳章」及玩騎好禮抽獎資格；春節期間歡迎民眾踴躍騎乘茂林路線，自「茂林─高雄山城線」自美濃出發，沿台28線、台27甲，行經新威森林公園、十八羅漢山、六龜大橋等知名景點，是16條多元自行車路線中唯一一條「山岳型」路線。

更多景點及遊程資訊請至茂管處官網（www.maolin-nsa.gov.tw）查詢，或密切關注茂管處粉絲專頁「Fun心遊茂林」，「2022 Go Bike TAIWAN玩騎認證」活動詳細資訊，可至「台灣自行車旅遊網」（https://taiwanbike.taiwan.net.tw/）或「台灣自行車節」粉絲專頁查詢。

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