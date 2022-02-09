史上首座「兒童光樂園」登場 2022台灣燈會希望之光灑滿衛武營都會公園

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童趣大道雪花紛飛場景。　圖：高雄市政府觀光局／提供
童趣大道雪花紛飛場景。　圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2022臺灣燈會睽違20年後重返高雄，為了讓闔家大小都能有更精彩多元燈會體驗，高雄市長陳其邁特別強調將親子共遊共賞作為燈會策畫重點，燈會期間除了有創意和藝術感的燈飾作品外，特別在衛武營主場區設置「童趣光樂園」，整個二月，在高雄玩燈會絕對是家長帶孩子出遊不可錯過的選擇。

▲童趣光樂園造型熱氣球。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲童趣光樂園造型熱氣球。　圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局長周玲妏表示，在台灣燈會策劃之初，即規劃了適合兒童欣賞的燈會內容，在衛武營場域內規劃近5公頃的「童趣光樂園」，是台灣燈會首次為小朋友設計的童趣區，以孩子體驗為策展主視角，不僅小孩放電、家長也能紓解壓力，另外也邀請紙風車劇團規劃的「武松愛老虎」，還有「城市親子馬戲」表演活動，一連串動靜態兼具的豐富展、演，打造燈會史上最動人的「沉浸式體驗」，也是燈會史上專屬孩子的光樂園。

▲童趣大道歐風彩虹屋。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲童趣大道歐風彩虹屋。　圖：高雄市政府觀光局／提供

衛武營主場區「童趣光樂園」以溫暖繽紛的色彩為臺灣點亮希望之光，作品以孩子思考為主，燈飾光影不只能看，還能用手去捕捉光的變化，用身體去感受光影的跳動，與光線產生互動，讓孩子們玩得更開心、更享受！小朋友在燈會中找到趣味，大人在燈會中找回童心，不管大人小孩都能享受這場盛會。

▲童趣光樂園作品_我那天打翻了一杯珍奶。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲童趣光樂園作品_我那天打翻了一杯珍奶。　圖：高雄市政府觀光局／提供
童趣光樂園作品_我那天打翻了一杯珍奶。　圖：高雄市政府觀光局／提供

童趣光樂園的作品中還融入台灣享譽國際的珍珠奶茶手搖飲，「我那天打翻了一杯珍奶」以孩子為主要體驗者，化身為小螞蟻，藉由燈光、聲響的沈浸式設計，穿梭於珍奶樂園之中，參與屬於螞蟻的珍奶盛會。另外在充滿歡樂與繽紛色彩的童趣大道上，打造一座座美麗的歐風彩虹屋，打造童話故事般的場景，引領小朋友走進綺麗的夢幻世界。

除了瀰漫花朵香氣的花坊，還有小朋友最愛的粉色糖果屋，現場每天晚上6點到10點，每15分鐘都會噴灑雪花，童趣大道上打造夢幻雪景與大家分享。每天晚上7點，熱氣球行動光車也會在童趣區出現供大家拍照。

▲熱氣球行動光車提供民眾拍照。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲熱氣球行動光車提供民眾拍照。　圖：高雄市政府觀光局／提供

燈會自2月1日至2月28日展出，藉由「光、音樂、表演、互動」5大元素，打造出專屬孩子的光樂園，透過「親子童趣區」的繽紛溫暖的色彩光影，精彩戶外表演「城市馬戲」及紙風車劇團帶領的愛虎家族，讓衛武營在燈會期間為大家帶來歡樂派對，讓孩子們享受屬於他們的希望之光。

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燈會 珍奶 觀光

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