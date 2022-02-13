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跳島馬祖！ 濃濃地方年味「元宵擺暝」 感受懷舊況味、體驗特有文化

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

馬祖人的過年從初一的馬祖境天后宮搶頭香開始，一直到元宵節前後四鄉五島全境都有的擺暝，各鄉各村不同期間都有精彩活動，處處年味十足。

　

芹壁聚落　懷舊況味頗具風情

從南竿的福澳港碼頭，搭上交通船，約20分鐘船程便可抵達北竿的白沙港。來訪北竿許多人的第一景點肯定是芹壁聚落，這裡是全馬祖閩東式石頭厝保存最完善、也最多的濱海聚落，花崗岩打造的石頭厝依著山勢層層錯落，面擁一彎金黃沙灘，以及芹壁的小地標也就是矗立海上的龜島，天氣好時從村子裡便可眺望對岸的福建。

▲芹壁聚落是全馬祖閩東式石頭厝保存最完善、也最人氣的濱海聚落。
▲芹壁聚落是全馬祖閩東式石頭厝保存最完善、也最人氣的濱海聚落。

在村子裡的石板道上穿街走巷，戰地風情以及懷舊況味十分吸引人，這裡也有許多海景咖啡館、民宿，讓許多遊客專程來芹壁喝杯咖啡，甚至就住在此住上一晚，慢慢感受它散發的悠閒氛圍。

▲反共標語，訴說著芹壁聚落昔日的戰地風情。
▲反共標語，訴說著芹壁聚落昔日的戰地風情。

　

北竿擺暝　夜晚風燈飄揚

農曆正月十三、十四、十五日造訪北竿，適逢年度的北竿擺暝活動，島上從早到晚熱鬧的活動一籮筐。這幾天處處可見各廟宇神轎繞境大會師，鑼鼓喧天，夜晚還可見到風燈飄揚，非常有年味。農曆正月十三日是北竿坂里村的十三暝，從傍晚開始一直到晚上約9點，會舉辦扛乩遶境、燒馬糧、送喜等活動。活動期間可見到來自各寺廟的數十頂神轎，向坂里村主要信仰神明白馬尊王致意，以及繞境至白沙村祈福，而坂里村民也會在繞境隊伍返回坂里村時在家戶前擺上香案、燃燒大把糧草，象徵餵飽白馬尊王的座騎。之後，還會有喜婆跟著神轎一同到剛結婚的新人家中送喜、添花，過程滿是趣味。

　

神比人多橋仔村　拜廟求好運

農曆正月十四日的橋仔村十四暝，這天全鄉居民會到橋仔村裡的各寺廟參拜祈福、改運、求發財金。芹壁的鄰村橋仔村，人口不到100人，卻有著8間寺廟，每一間寺廟裡供奉著數十尊神像，形成一處「神比人多」的村子。農曆正月十四日當天的09:30至16:00，來訪的遊客可依續參拜6間寺廟，村內的女帥宮可求子嗣、玄天上帝可解籤詩、山西靈台公廟可以補運、玄壇公廟可求發財金（擲3個聖杯可借600元，其餘可借200元）、田元帥求文昌運、五福元帥求平安健康，共有6間寺廟以不同方式為信眾增添福氣，祈求來年好運、平安健康。

▲補運時需站於八卦燈陣中，由廟方進行祈福儀式，廟方會在雙手寫上乾坤或畫符，象徵補運完成。
▲補運時需站於八卦燈陣中，由廟方進行祈福儀式，廟方會在雙手寫上乾坤或畫符，象徵補運完成。

　

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