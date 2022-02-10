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探索「185縣道」　連接山與海的清幽與浪漫 交織一片和諧的人文地景

欣傳媒 / 欣傳媒

185縣道，又名沿山公路，俐落地在屏東劃出一條連接山與海的道路，北起高樹，南至枋寮，途經鹽埔、瑪家、三地門、內埔、泰武、來義、萬巒，全長將近69公里的道路上更見證了台灣多元的民族特性，包含魯凱族、排灣族、馬卡道族、客家、閩南等族群，在大武山腳下交織出一片和諧的人文地景。

（圖來源／五溝水守護工作站）
（圖來源／五溝水守護工作站）

（圖來源／維基百科）
（圖來源／維基百科）

過往提到屏東總是離不開墾丁、恆春的南島風情，但在屏北地區也有著值得一遊的山林景色，依著185縣道，沿著大武山的巍然，一同探索屏東地方本事。

西洋與閩南的交織－萬金聖母聖殿

位於屏東萬巒萬金村的萬金聖母聖殿是台灣最古老的教堂，建於1863年，並在1960年重修後一直維持現狀，其外觀雖採取哥德式的建築形式，但裝飾元素如「奉旨」花崗石牌與「天主堂」花崗石門匾等皆能彰顯漢人文化元素，閩洋折衷的建築造型及裝飾風格也展現了在宗教之下的民族包容性。而萬金聖母殿的一大盛事便為每年12月的第二個週日的聖母遊行，聖母像會放置在重達300公斤木造神轎中，遶境赤山村、萬金村等地，吸引不少教友與遊客。

深耕地方、兼併東西文化的萬金聖母聖殿（圖來源／台灣宗教文化資產）
深耕地方、兼併東西文化的萬金聖母聖殿（圖來源／台灣宗教文化資產）

南方的水鄉澤國－五溝社區

五溝社區位於屏東萬巒，是台灣南部地區保存傳統客家生活文化最完整的農村，五溝社區以源自於大武山天然水脈的湧泉聞名，村內有多條水圳蜿蜒流過，宛如水鄉澤國十分愜意，也因水質純淨而成為生態寶庫，孕育著多種生物，更包括許多對水質高度要求的物種，包括原生種魚類、水生及水域周邊優勢植物可在此處獲得庇護，也因此為社區發展出獨特的「湧泉經濟學」，但要特別提醒，五溝水是溼地，並非戲水池，溼地裡的物種有其生物作息，因此還是要以環境永續為優先。

五溝社區的湧泉讓當地形成「湧泉經濟學」（圖來源／五溝水守護工作站）
五溝社區的湧泉讓當地形成「湧泉經濟學」（圖來源／五溝水守護工作站）

隱沒在山林的一絲清涼－涼山瀑布

涼山瀑布位於屏東縣瑪家鄉，涼山瀑布共分三層，第一層瀑布區是其中規模最小的，水流和緩，步道平緩不需跋山涉水即可抵達，因此假日時總是吸引許多遊客。 其他兩層瀑布的氣勢較磅礡，尤其是當豐水期時，第三層瀑布規模尤其壯觀，第二及第三層瀑布步道較具有挑戰性，建議攜帶登山配備。涼山瀑布為瑪家鄉唯一的瀑布，在南方豔陽下漫步在林蔭之中，感受水氣繚繞的氛圍以及潺潺水聲環繞身旁，十足的消暑。

共有三層的涼山瀑布無論新手還是登山愛好者都適合（圖來源／茂林國家風景區）
共有三層的涼山瀑布無論新手還是登山愛好者都適合（圖來源／茂林國家風景區）

原民的再生與堅韌－禮納里部落

位於瑪家鄉的禮納里Rinari部落，意為「我們一起走，大家一起往那兒去的地方」，2009年的莫拉克風災造成瑪家鄉瑪家村、霧台鄉好茶村及三地門鄉大社村的居民失去了家園，經政府與民間單位的協助，於瑪家鄉建立了永久屋村落－禮納里部落，遭受天災的傷痛並沒有讓村民們喪志，即使離開原鄉土地，依舊用堅韌、樂觀的態度將新家園－禮納里部落向外發揚。漫步在部落中，隨處可見充滿原民氣息的工藝創作，部落內教堂坐落四方，而每座教堂外觀都有獨特造型，是一大亮點，部落有辦理一日遊、二日遊行程，若有過夜需求也能在部落中住上一宿，讓喜愛遠離塵囂的國人，有一個全新的選擇。

於風災創傷中重生的禮納里部落（圖來源／欣傳媒資料庫）
於風災創傷中重生的禮納里部落（圖來源／欣傳媒資料庫）

山谷間的微笑曲線－山川琉璃吊橋

山川琉璃吊橋位於臺灣茂林國家風景區內，為串連起三地門鄉三地村與瑪家鄉北葉村的觀光吊橋，橋身以代表排灣族、魯凱族的琉璃珠為設計意象，兩邊有原住民百步蛇圖騰，一到夜晚還會展現特別的光雕藝術，兩端設置的巨石裝置藝術，以「蕃藷」、「芋仔」的意象，象徵族群融合。

橫越山谷的山川琉璃吊橋不僅景色優美，吊橋本身更融合原民元素（圖來源／欣傳媒資料庫）
橫越山谷的山川琉璃吊橋不僅景色優美，吊橋本身更融合原民元素（圖來源／欣傳媒資料庫）

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文／Jimmy Lin

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/193053

瀑布 吊橋 步道

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