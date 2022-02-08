「出國感」新玩法！ 虎年春遊「金門」享受春季限定輕旅慢遊

金門南山頭綠石槽。 圖：金門縣政府／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】疫後國旅旅遊持續發燒，搭飛機到金門享受「出國感」是旅遊首選。近來，金門旅遊愈來愈年輕化，不但戰地遺跡、閩南僑鄉建築轉化為網美拍照熱點、還有文青風小店更吸引年輕眼球。

春季限定浪漫景點 讓您走春虎虎生風

金門縣長楊鎮浯表示，春季的金門，有很多期間限定自然美景，如烈嶼綠石槽海岸，是大自然編織出的美麗「綠色地毯」。每年3、4月，連綿不盡的綠色 地毯、縱向溝槽，紋理分明岩脊形成令人 驚嘆的海岸景觀。此外春夏交接也是金門藍眼淚好發時節，大約4月至6月初南風吹 起，在黑夜發出藍光隨著潮汐與海岸激盪 出璀璨的光彩，越夜越美麗。

▲陽翟老街充滿復古風。 圖：金門縣政府／提供

復古懷舊風的陽翟老街 滿足文青魂的旅者

陽翟老街往昔阿兵哥川流不息，留下有理髮廳、撞球室、澡堂等各種店舖。如今經金門縣政府招商活化，吸引許多在地青年返鄉經營，來這邊就像穿越到60年代，有各種美食跟好玩DIY，不管是想手作絹印帆布袋、寄送未來明信片，還是想著古 裝逛老街為金門之旅留下更多難忘的記 憶，充滿了各種文青魂的玩法！

▲藍白海天堡是超人氣的美拍據點。 圖：金門縣政府／提供

軍事私房景點逐步開放 戰地遺跡變網美熱拍

隨著國軍營區釋出，以往蒙上神祕面 紗的軍事私房景點也逐步開放，如祕境高洞，站在超高的坑道口，配合光線變化，剪影美照立馬上手、超唯美的E090藍白海天堡、飄浮在空中的E094天空之城、歐厝海灘的「沉睡的戰車」等很多分布於海岸周邊的碉堡、碼頭坑道，都是IG上著名的拍照打卡點，也是網美必追熱點。

金門再創類出國新玩法 濃濃異國風超吸睛

沙美老街的頹屋有沙美摩洛哥之稱，置身其中彷彿人在中東沙漠國度摩洛哥， 每個角度怎麼拍都有濃濃的異國風，已是必訪熱門打卡點。有台版法國聖米歇爾山的建功嶼，潮退時才能沿著浮現出的石板道上島，又被稱為金門版的摩西分海。南石滬公園有著「迷你張家界」之稱，有著宛如世外桃源的美景。這裡還有全國首創的「喊泉」，要喊的夠大聲、泉水才會噴出，還可以比一比，看誰的泉水噴的最高，相當舒壓、好玩。

▲金門海洋藝術季讓金門越夜越美。 圖：金門縣政府／提供

高粱掃把、風獅爺紅龜粿DIY 超多親子體驗活動

除了好拍照、好玩，金門也有很多新玩法的體驗活動，如高粱掃把DIY、風獅爺紅龜粿DIY及兒童玩翻超嗨的莒光共融公園遊戲場。還有一直很受歡迎的搭乘電瓶車慢遊，柳營園區的刺激高空探索體驗、全台唯一模擬真槍射擊體驗的后麟模擬射擊靶場，另外金門夜間也很有趣，除了有免費導覽遊程，還有絕美的海洋藝術季作 品，是金門近期最熱門的拍照打卡點。金門春季限定美景，絕對能翻轉大家對金門的既有印象。

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