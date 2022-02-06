逃離溼答答台北！屏東大鵬灣暖陽高照　青洲濱海遊憩區海天一色

【旅奇傳媒/編輯部報導】想找尋匯集蔚藍海洋與陽光沙灘的溫暖之地嗎？來屏東大鵬灣走走，因為屏東總是多5度的溫暖，讓人沐浴在暖陽下！佔地約7.6公頃的青洲濱海遊憩區，位於大鵬灣潟湖唯一出海口西南側，背倚大鵬灣、面向台灣海峽，觀海視野極佳，還可遠眺小琉球與海天一色的美景。

正因為青洲灣東北季風吹不進！「豐bar」隱就身在木麻黃樹林與沙洲間，夕陽時段點杯咖啡，一次可以欣賞二個球，海上明珠小琉球及蛋黃般的夕陽火球，打造旅人嚮往的優雅步調，在春節假期中若想看海放空，青洲灣絕對是首選。

若想動動身體，可選擇到大鵬灣騎自行車，沿bike tour35多元自行車道，猶如揭開面紗更清楚欣賞大鵬灣，走訪潟湖、漁村、宗教文化， 如果再穿越層層疊疊的綠色隧道，拐個彎，進入鵬村濕地，就能感受何謂「離塵不離城」。

在大鵬灣也可選擇搭遊艇遊湖，品味不一樣的風景，只要一通電話事先預約，即可輕鬆體驗遊艇生活，搭重型 帆船駁風航行，或搭乘遊艇遊湖，讓導覽員為您講述大鵬灣的過去、現在及未來；也可選擇獨木舟，由當地教練帶領划進紅樹林濕地，玩的力道可大可小，動靜皆宜，操之在己。 視覺饗宴之餘，更不能少美食犒賞，東港漁港魚貨交易量名列國內前3大，海鮮就是鮮，從華僑市場的小吃，至光復路海產街的各大餐廳，任君挑選，美食、美景 及特色旅宿，春節來大鵬灣值得推薦。

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