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走春遊茂林！雙年賞蝶季、寶來不老溫泉 部落原民藝術盛宴好精彩

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▲來去寶來、不老溫泉泡湯，2月28日前可抽大獎。　圖：交通部觀光局茂林茂林國家風景區管理處／提供
▲來去寶來、不老溫泉泡湯，2月28日前可抽大獎。　圖：交通部觀光局茂林茂林國家風景區管理處／提供

春節迎新踏青，就到茂林高屏山麓來一趟小旅行。　圖：交通部觀光局茂林茂林國家風景區管理處／提供
春節迎新踏青，就到茂林高屏山麓來一趟小旅行。　圖：交通部觀光局茂林茂林國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】迎新出遊，來一趟抒壓的高屏山麓走走，茂林國家風景區以四季時序推出一系列精彩活動，搭配2022台灣燈會在高雄，打造虎虎生風日夜皆美的精彩遊程！

▲春節遊茂林，雙年賞蝶季賞心悅目。　圖：交通部觀光局茂林茂林國家風景區管理處／提供
▲春節遊茂林，雙年賞蝶季賞心悅目。　圖：交通部觀光局茂林茂林國家風景區管理處／提供

雙年賞蝶季 奇觀好運來

交通部觀光局茂林茂林國家風景區管理處每年入冬的重要活動之一，就是雙年賞蝶季活動（10月至隔年2月），這也是東高雄地區冬季生態旅遊盛事，在茂林，賞蝶活動以自然奇觀主題呼應部落文化，只要遇到晴朗好天氣，遊客都能在每日中午之前順利與紫斑蝶相遇。冬季期間，紫斑蝶會集中遷往大武山麓的山谷避冬，形成難得一見的「紫蝶幽谷」現象，茂林更是全世界僅有的兩處越冬型蝴蝶谷之一，是喜愛蝴蝶生態的朋友們不可錯過的奇觀。

茂林茂林國家風景區管理處推出一系列賞蝶探訪地方深度遊程，以「微旅行」方式，家人好友組成小團，走讀小鎮與特色部落，創造美好回憶，也許多家旅行社合作包裝賞蝶主題1-2日遊團體旅遊行程服務，不須自己規劃行程；或可利用高雄客運H31（旗山─多納）公車平、假日班次：由旗山轉運站出發，沿途停靠茂林區公所、蛇頭山、多納等地；該公車於賞蝶季10月16日起至隔年2月28日的平日3班次、假日6個班次，以里程計費，讓您一日暢遊茂林主要景點。

凜春泡湯趣 寶來、不老山城遊

寶來、不老溫泉是高雄市六龜區頗具盛名的兩處溫泉區，交通部觀光局茂林國家風景區管理處自即日起至2月28日推出泡溫泉抽大獎活動，民眾只要以「國旅券」或「五倍券」於活動合作業者處消費，就可報名登記實境遊戲，至實境遊戲地點完成闖關遊戲便可領取線上泡湯摸彩券，填寫完基本資料後即為獲得抽獎資格，獎品金額高達20萬元。竹林休閒農業區也推出健行賞梅體驗活動、「做一個田莊人」可體驗六龜山城樸實野炊，品嚐美味產地料理。

燈節夜遊高雄 玩轉港都浪漫行

2022台灣燈會在高雄，聯合愛河灣及衛武營雙主場，以高雄新地標「衛武營國家藝術文化中心」、「高雄流行音樂中心」串聯駁二藝術特區、大港橋、棧貳庫等景點，總面積接近100公頃。因應中央流行疫情指揮中心最新防疫規範，台灣燈會採防疫措施2級加強版，取消2月1日點燈儀式，採分散式燈區設計，2月1日至2月6日作品不關燈，同時不會舉行開幕儀式，減少人群聚集。

三月遊高屏山麓，大地有藝思

「與山時光—大地有藝思」系列活動以部落主題串連，結合已邁入辦理第四年的「山那邊的市集」及首次辦理的聯合茶席活動「原‧森茶席」（3月19、20日）、「KELU！夜山星空音樂會」（3月26、27日）等精彩活動，從2021年12月開始到2022年3月，讓民眾從冬季到春暖花開的春季，都可以享受這結合「山景X藝術」交織的原民文化盛宴。 更多活動資訊詳交通部觀光局茂林國家風景區管理處網站與「Fun心遊茂林」粉絲專頁。

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燈會 觀光 溫泉

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