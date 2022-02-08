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澎湖超狂「日式海鮮丼飯」一碗CP值爆表！最新鮮痛風餐用料超豐盛

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

來澎湖要品嘗的一定是盛產的海鮮，【岩手和食日式料理】將澎湖特有的新鮮魚貨加上日本空運來的高檔食材，再經過老闆精湛的手藝，把澎湖人熱情、豪邁呈現在料理中。

【岩手和食日式料理】位於馬公市自立路上，餐廳外觀樸素沿用了整棟樓本來設計，窗戶貼滿了各種各樣的日式料理。

店內有濃濃日式風格，環境乾淨整潔，座位數量多很適合三五好友聚會，一起喝酒吃美食。

櫃台旁邊的看板不定期會更新季節限定的餐點，老闆堅持一定要用最新鮮最當季的食材給客人享用，每次來吃都會有不一樣味覺體驗。

岩手特選丼飯(附鮮魚味噌湯)

這道是岩手的招牌料理，每天都由老闆親自市場挑選要做成丼飯的食材，像是從日本運來的高檔的干貝、牡蠣還有馬糞海膽，數量稀少的軟鑽仔(黑甘)，還有鰹魚、秋哥、水針、軟絲、鮭魚肚、海鱺、牡丹蝦、玉子燒、鮭魚卵跟鑰匙螺，用料如此豐盛的丼飯讓人嘆為觀止啊! CP值爆表!

又大又飽滿的日本牡蠣，入口即化，濃濃的海味讓人欲罷不能；鮮魚味噌湯滿滿的料，暖胃又暖心。

綜合握壽司(六貫)

老闆會將當日最好的魚貨做成握壽司，像是數量稀少軟鑽仔(黑甘)，還有鰹魚、秋哥、水針、軟絲、鮭魚肚等，每個食材都用最好的搭配，每一口能明白老闆的用心。

炸明蝦握壽司

這道是１１月季節限定菜單，使用澎湖在地的新鮮明蝦，肉質Q彈脆口鮮甜、蝦膏濃厚。

炸過後的明蝦配上醋飯跟魚卵，口感依舊Ｑ彈，多了外皮的酥脆跟米飯的香甜。

焦糖鮭魚酪梨加洲卷

季節限定，老闆特地使用台東的酪梨，肉質濃郁細緻，更適合做成加州捲；肥美的鮭魚與香濃的酪梨，一入口直接化在口腔裡，米飯把鮭魚跟酪梨油脂都吸收了，外層焦糖讓整個餐點更加順口。

海膽波波飯

海膽波波飯是季節限定的料理，馬糞海膽、鮭魚卵跟醋飯，很簡單很樸實的一道餐點，吃的就是食材的原味；入口即化的鮮甜海膽，咀嚼就在嘴巴爆漿的鮭魚卵，都是極佳的味覺享受。

明蝦天婦羅

將新鮮的澎湖明蝦裹粉去炸，配上炸地瓜、茄子；炸蝦沾天婦羅醬，一咬，炸蝦肉質鮮甜與醬汁的鹹香填滿了整個口腔，越咬越香。

炸榴槤

台灣北部才有的炸榴槤料理，老闆特別引進到澎湖，外酥內嫩的炸榴槤，一入口榴槤內饀直接化在口腔，榴槤的香味在口腔內不停打轉，脆口的外皮為這道料理增加口感。

想品嘗多種不一樣的海鮮，澎湖這家有著日式氛圍【岩手和食日式料理】你們肯定不能錯過，老闆對料理用心不會讓你們失望的。

【岩手和食日式料理】

店家地址：澎湖縣馬公市自立路102號

店家電話： 06 926 9102

營業時間：11:00–14:00 17:00–21:00 (禮拜三公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/3oaeoqH


延伸閱讀>>澎湖美食｜古早味筒仔米糕，銅板美食在地好滋味！

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澎湖美食 日式料理 壽司

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