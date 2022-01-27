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到全台最南端「台版小奈良」餵鹿、暢遊最大海生館！屏東超豐富一日遊

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作者：Funliday-CaCa 去哪裡

跟著 CaCa 去哪裡 於 2021-12-28 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 南灣、鹿境梅花鹿生態園區、 巴沙諾瓦餐廳 。 屏東是全台最南端的縣市，佔地超大，小鎮多， 對於北部人來說，屏東是旅行渡假勝地。 每到夏天、秋季總會大量擁入觀光旅遊人潮， 屏東景點豐富、特色在地小吃、新鮮美味海鮮🦞以及令人難忘的蔚藍海岸及夕陽景緻。除了沙灘踩浪🌊水上活動，別忘了還有四重溪天然溫泉，一年一度溫泉季點燈活動，春夏秋冬都要來玩一波！

南灣 | 2 小時

南灣的沙子比較細，沙灘較長且坡度平緩，相當適合玩水，包含衝浪、帆船、香蕉船、水上摩托車……等設施。 今日沒想要玩水，來聽聽浪看看海。

鹿境梅花鹿生態園區 | 1 小時

來到有台版小奈良之稱的「鹿境梅花鹿生態園區」，鹿境就位於屏東恆春屏鵝公路上，距離恆春古城商圈，約莫5分鐘的車程，交通非常方便，是來屏東墾丁旅遊必排的景點之一!不僅可以近距離跟小鹿互動餵食，還可以跟超萌的小鹿自拍，梅花鹿們配合度超級高，與👀萌大眼梅花鹿自拍🤳自己就像個小粉絲一樣。最近的新成員水豚君因沒有預約就無緣相見了。😅 🈺️營業時間： 週一到週日 上午10:00～下午4:00

巴沙諾瓦餐廳 | 1 小時

巴沙諾瓦餐廳老闆是法國人，除了可以吃到法國菜、義大利料理外，甚至還融入了泰式、中式的元素，菜單價格以墾丁地區來說還算是平價啦！老闆娘也很熱情好客，一直是我每次來墾丁必來造訪的異國料理餐廳🍴。 🈺️營業時間： 週二公休 週一（週二除外）～週五 中午11:30～下午4:00 下午5:30～晚上10:00 週末早上11:30～晚上10:00

海生館 | 3 小時

屏東海生館是全台最大的國立海洋生物博物館，海生館介紹非常稀奇珍貴的魚類與精彩水底世界，漫步海生館水藍色海底隧道，除了景色夢幻，還能看到可愛的小白鯨、企鵝、海豹喔！ 一進到海生館園區立刻被從水面躍起的鯨魚給吸引，哈哈～真的好久沒來了，上一回來還是在唸書的學生時期😅，多了許多小個展和新的館區，要認真的逛完至少要花3小時以上。 🈺️營業時間： 週一～週日 上午9:00～下午5:30

四重溪溫泉公園 | 2 小時

西元1950年將四重溪改名為「溫泉村」，四重溪溫泉透明潔淨，泉質佳，可飲可浴，屬於鹼性－碳酸氫鈉泉，泉溫以3、4月較高，夏秋較低，泉中含有多種礦物質，可促進血液循環，緩和肌肉僵硬，泡湯後肌膚似覆蓋上一層滋潤膜，滑嫩清爽。 2018年底的四重溪已大致完成了變身計畫，開啟了四重溪溫泉公園的一年一度的點燈儀式，每年都有不同的主題，內容一年比一年豐富，除了力推泡湯優惠方案，並搭配接駁車、引進視障按摩、結合地方產業開發溫泉商品、踩街遊行、設計葱寶吉祥物、及路跑單車運動賽事等活動，四重溪溫泉的能見度愈來愈高。 2021/11/13～2022/2/15 亮燈時間 每日下午5:30～晚上10:30

四重溪溫泉公園 | 1 小時

非常喜愛泡湯的我，最愛在旅程中安排溫泉行程，這次來到四重溪的旅宿業者有免費🆓浴衣體驗，在溫暖的南台灣冬天氣溫是最～適合穿浴衣，再搭配溫泉公園的點燈夜景，充滿日本🇯🇵夏日風情，不得不說屏東縣政府觀光規劃真的很吸睛，可愛的蔥寶溫泉公仔吉祥物和周邊相關活動，成功的將四重溪溫泉打響知名度。 2021/11/13～2022/2/15 亮燈時間 每日下午5:30～晚上10:30

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：屏東｜車城海生館&四重溪溫泉季♨️

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溫泉 公園 泡湯

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