超日系「紫薯栗子鯛魚燒」獨家限定！高雄京都苑鯛魚燒推2022新口味

天呀！為什麼京都苑鯛魚燒２０２２年新口味－紫薯栗子鯛魚燒、香蕉巧克力鯛魚燒只能在高雄大遠百店以及屏東太平洋百貨店才能吃的到！！這麼有質感又很日本的鯛魚燒熊想要常常吃到它啦（地上打滾中）身為京都苑日式甜點專賣店最死忠鐵粉，每次去家附近的家樂福鼎山店採購，總愛先買幾支魚在一旁吃著，就是愛它像蛋糕口感，軟綿濕潤的鯛魚燒，從魚頭吃到尾巴，滿滿內餡在嘴裡的幸福感，更因為使用無抗生素的麗園牧場新鮮雞蛋以及紐西蘭１００％純鮮乳，無添加人工色香料，很可以安心吃的真材實料鯛魚燒，熊熊全家都愛吃京都苑，從ＦＢ粉絲團上看見新口味販售後，又直奔熊熊娘家附近，高雄大遠百的１１樓美食區，好好的繼續滿足一下，網友們會不會想，這麼好的原料製作的鯛魚燒一定很貴吧？熊說，其實並不會唷，每隻魚魚４５元～５５元之間而已，而且還有買五送一耶，這價格在百貨公司美食區根本是佛心價了，來咩～來咩，跟著熊熊一起吃魚魚去。

京都苑高雄大遠百店地點

就在１１樓美食區，手扶梯旁邊，相當顯眼，綠色白色櫃位；您也像熊一樣嗎？從小就喜歡進廚房看媽媽做菜，長大後喜歡看美食節目，看大廚師們巧手變出美食，如果您也喜歡看著鯛魚燒從麵糊＋餡料再成型，想必在透明的櫥窗前，看著一隻隻魚兒被製作的過程，心頭就會有那份幸福感。

買幾隻鯛魚燒再買杯飲料搭配霜淇淋，電影開場之前散場後，一起坐在美食區內吃著熱騰騰鯛魚燒，這當下的熊熊一家很快樂。

京都苑高雄大遠百店菜單

京都苑鯛魚燒的奶油花生麻糬鯛魚燒口味是與美國知名大廠JIF聯名，喜歡濃濃花生醬的朋友們可以吃吃看唷。甜心草莓霜淇淋更是熊超愛的SMCKER’S果醬，這果醬也是美國知名大廠喔。

京都苑屏東店菜單

京都苑家樂福成功店與鼎山店菜單

京都苑高雄大遠百店影片

京都苑高雄大遠百店食記

鯛魚燒目前都還有買五送一活動中（送最低價位，也會用限定版外盒盛裝著，美觀又好攜帶呢。

鮮奶卡士達鯛魚燒（５５元）

小時候從日本卡通與漫畫中與鯛魚燒的第一印象還記得嗎？初遇人生第一尾鯛魚燒的印象還記得嗎？熊說～我記得喔，那發出幸福的笑臉可是深深的烙印在我腦裡呢。

香醇的卡士達醬有著乳香味與滑順口感根本是人間殺手，甜度適中的再多吃一尾也不膩，柔軟、蓬鬆的鯛魚燒餅皮，像著蛋糕般的口感，來杯濃情巧克力歐蕾搭配好適合！

抹茶黑糖珍珠鯛魚燒（５５元）

大推京都苑鯛魚燒的珍珠口味，這可是每天現煮，一顆顆飽滿的黑糖珍珠很厲害的，在鯛魚燒裡面也能維持Q彈口感，再搭配濃郁的日本抹茶內餡，入口後就像在喝珍珠抹茶拿鐵的感覺，大家一定要去吃吃看。

白玉紅豆鯛魚燒（５５元）

幫剛出爐的鯛魚燒直接對半切，用著邪惡剖面圖來看看，原味白玉，抹茶白玉，增添了許多口感與咬勁，魚魚包夾著嚴選屏東萬丹的紅豆，製作出甜而不膩口的好口感，吃一尾白玉紅豆鯛魚燒，一秒掉穿過任意門，直達日本京都裡！！

玉米起司鯛魚燒（５５元）

玉米加起司，讓人好想趕快咬下去推薦；魚魚肚子好飽滿喔，塞滿了超多海苔、玉米粒，尤其熱熱吃，還可以感覺那微融的起司餡就這樣在嘴裡化開，不愛吃甜口味鯛魚燒的朋友們，可以買這份鹹香鹹香的玉米起司鯛魚燒吃吃看唷。

甜心草莓聖代（８０元）

霜淇淋吃起來有種草莓雪酪的感覺，酸度比較重，但是～霸特～Ｂｕｔ～淋上的盛美家草莓果醬後簡直超加分的啦；濃稠的質地，果肉含量高，吃的到草莓果肉還有那份我喜歡的香氣（不是假果醬那種人工香料的味道）心裡頭想著，如果京都苑推出以這款果醬的草莓卡士達鯛魚燒也會超好吃，到時候身為草莓控的熊，一定會在下班後，把摩托車停在家樂福鼎山店外，天天衝進去買來吃。

京都苑-高雄大遠百店、屏東太平洋百貨店新品限定

紫薯栗子鯛魚燒（５５元）

當下看著員工把紫薯栗子餡填入鯛魚燒餅皮那瞬間，根本讓人一看，就想立馬吃掉它；粉紫色外表好吸引人，沒想到吃一口後，真的看到天然紫薯一絲絲的纖維在裏頭，真真實實的說，天然耶尚好；綿密的栗子與紫薯纖維讓鬆軟之間的口感更具層次，比起一般常看常吃到的地瓜口味，又多了精緻的質感，每一口多重滋味讓熊充滿幸福。

香蕉巧克力鯛魚燒（５５元）

一個只要銅板價，份量不小，吃一個就有飽足感的鯛魚燒滴加；因為小小兵卡通而愛上香蕉的兒子，京都苑鯛魚燒口味除了鮮奶卡士達之外，這項新品馬上變成他新歡（當然舊愛也很美）。

來，老媽也吃一口，本來以為巧克力餡會很甜膩，意外的覺得，甜度沒有想像中高，屬於那種苦甜苦甜的滋味，搭上台灣成熟香蕉的甜香，這個我還挺喜歡的。

濃情巧克力歐蕾（８０元）

京都苑高雄大遠百店除了必買必吃得鯛魚燒外，還結合了霜淇淋與飲料，去一趟大遠百１１樓美食街，直接搞定下午茶，不用再猶豫要吃什麼了（對呀）而且飲料還可以＋１０元升級為大杯，坐好坐滿，聊天很需要（哈）

喝過不少巧克力歐蕾吧？喝喝看這杯，使用原裝進口BTCOCOA的１００％無糖高品質可可粉與香醇牛奶的美好滋味搭配。

抹茶巧克力歐蕾（７０元）

身邊蠻多朋友們都喜歡抹茶，熊也不例外（笑）９４喜歡抹茶迷人的顏色與獨特香苦味，單喝抹茶或者抹茶牛奶都會比其它茶類與奶茶多了心動的感覺，只是沒想過抹茶與巧克力也能當好朋友耶？？？

靜岡抹茶粉的苦韻與BTCOCOA香濃可可粉一起跳圓舞曲，再嘴裡越喝越順口！喝一杯同時滿足了愛抹茶與愛巧克力的心了。

京都苑新春限定日式鯛魚燒冷凍禮盒

即日起至１／１６／２０２２預購開跑囉！預購價：３２８元（原價３９８元）

禮盒內容：冷凍鯛魚燒三包（一包2隻 / 口味任選3種）+京都苑嚴選冷泡咖啡包兩入

口味選擇：奶油卡士達、香濃巧克力、經典紅豆、抹茶紅豆、奶油花生麻吉、火腿起司、玉米起司、鮪魚起司

預購方式：

京都苑-線上下單：https://gbf.tw/ghriw

官方LINE私訊訂購：https://lin.ee/VqPT11

京都苑日式甜點專賣店

高雄大遠百店

高雄市苓雅區三多四路21號11樓

營業時間：11:00-22:00

家樂福鼎山店

高雄市三民區大順二路849號

營業時間：10:00-22:00

家樂福成功店

苓雅區前鎮區中華五路1111號

營業時間：10:00-22:00

屏東太平洋店

屏東市中正路72號B1

營業時間：11:00-22:00

文章來源：貪吃鬼熊熊－美食/攝影/旅遊 FB：貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影

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