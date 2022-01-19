全台最萌「史努比燈節」看到飽！14組史努比燈飾、巨大電鍋現場照，還有動畫燈光秀
滿屏的史努比萌翻！2022屏東燈節即將於1/21正式開幕，但近期三大燈區皆已陸續亮燈，除了日前整理的現場圖輯，今天專注與大家分享話題性最高的「史努比燈區」，加上經典巨大電鍋、柑仔糖、搖搖馬、手繪風辦桌，讓大家在眷村捕捉童趣回憶。
「2022屏東燈節」此次擴大規模，共有「萬年溪燈區」、「縣民公園燈區」及「勝利星村燈區」3大主題燈區，其中史努比造景出沒勝利星村，共有14組燈飾能夠拍一波。其中巨大史努比氣球佇立眷村門口，入內還有許多史努比花生漫畫角色的看板，可以輕易尋找查理布朗、糊塗塌客、莎莉布朗蹤影，南京路附近則有另一隻身著綠色衣裳的大型史努比，等著大家一併蒐集。
除了史努比，亮燈後閃亮的大型慵懶貓地景也十分吸睛，老電鍋讓媽媽備也會忍不住想要打卡，還有放大版的柑仔糖糖罐、彈珠汽水、象徵宴客文化的辦桌造景，勢必搶佔手機記憶體。
而現場也設有動畫燈光秀區域，房身外可賞見16款不同的圖案自由變換，虎年燈節海報一躍上墻超鮮艷，作為應景的走春最後一站超合適。此次活動1/21開跑，截至2/28，開幕首日也可至縣民公園地坑主燈旁領取限量虎年提燈，在地人飯後新增一處散步亮點。
勝利星村燈區
地點：屏東市青島街106號；屏東市南京路42號（大型史努比在此）展示時間：1/21至2/28 每晚17:30至22:00亮燈
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