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全台最萌「史努比燈節」看到飽！14組史努比燈飾、巨大電鍋現場照，還有動畫燈光秀

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖左、中上／IG@terry59487授權；圖右、中下IG@beckhamhong66授權
圖左、中上／IG@terry59487授權；圖右、中下IG@beckhamhong66授權

滿屏的史努比萌翻！2022屏東燈節即將於1/21正式開幕，但近期三大燈區皆已陸續亮燈，除了日前整理的現場圖輯，今天專注與大家分享話題性最高的「史努比燈區」，加上經典巨大電鍋、柑仔糖、搖搖馬、手繪風辦桌，讓大家在眷村捕捉童趣回憶。

勝利星村史努比角色看板。圖／IG@beckhamhong66授權
勝利星村史努比角色看板。圖／IG@beckhamhong66授權

「2022屏東燈節」此次擴大規模，共有「萬年溪燈區」、「縣民公園燈區」及「勝利星村燈區」3大主題燈區，其中史努比造景出沒勝利星村，共有14組燈飾能夠拍一波。其中巨大史努比氣球佇立眷村門口，入內還有許多史努比花生漫畫角色的看板，可以輕易尋找查理布朗、糊塗塌客、莎莉布朗蹤影，南京路附近則有另一隻身著綠色衣裳的大型史努比，等著大家一併蒐集。

大型史努比為必拍打卡場景。圖／IG@beckhamhong66授權
大型史努比為必拍打卡場景。圖／IG@beckhamhong66授權
眷村外的史努比加上樹上燈海超亮眼。圖／IG@beckhamhong66授權
眷村外的史努比加上樹上燈海超亮眼。圖／IG@beckhamhong66授權
史努比化身飛行員、畫家造型，散佈眷村外。圖／IG@beckhamhong66授權
史努比化身飛行員、畫家造型，散佈眷村外。圖／IG@beckhamhong66授權

除了史努比，亮燈後閃亮的大型慵懶貓地景也十分吸睛，老電鍋讓媽媽備也會忍不住想要打卡，還有放大版的柑仔糖糖罐、彈珠汽水、象徵宴客文化的辦桌造景，勢必搶佔手機記憶體。

位於防空洞的慵懶貓造型燈貓奴必拍。圖／IG@beckhamhong66授權
位於防空洞的慵懶貓造型燈貓奴必拍。圖／IG@beckhamhong66授權

圍牆周邊可看見象徵村內貓群的剪影。圖／IG@beckhamhong66授權
圍牆周邊可看見象徵村內貓群的剪影。圖／IG@beckhamhong66授權

巨大電鍋的鍋蓋還會上下跳動、冒出蒸氣。圖／IG@terry59487授權
巨大電鍋的鍋蓋還會上下跳動、冒出蒸氣。圖／IG@terry59487授權
必勝巷可賞見熟悉的辦桌擺設。圖／IG@terry59487授權
必勝巷可賞見熟悉的辦桌擺設。圖／IG@terry59487授權

勝利星村燈區的柑仔糖糖罐超繽紛。圖／IG@beckhamhong66授權
勝利星村燈區的柑仔糖糖罐超繽紛。圖／IG@beckhamhong66授權

而現場也設有動畫燈光秀區域，房身外可賞見16款不同的圖案自由變換，虎年燈節海報一躍上墻超鮮艷，作為應景的走春最後一站超合適。此次活動1/21開跑，截至2/28，開幕首日也可至縣民公園地坑主燈旁領取限量虎年提燈，在地人飯後新增一處散步亮點。

圖／IG@beckhamhong66授權
圖／IG@beckhamhong66授權

一封充滿溫度的書信代表著一段回憶。圖／IG@beckhamhong66授權
一封充滿溫度的書信代表著一段回憶。圖／IG@beckhamhong66授權

勝利星村燈區搖搖馬。圖／IG@terry59487授權
勝利星村燈區搖搖馬。圖／IG@terry59487授權

勝利星村燈區

地點：屏東市青島街106號；屏東市南京路42號（大型史努比在此）
展示時間：1/21至2/28 每晚17:30至22:00亮燈

浪漫的燭光晚餐。圖／IG@terry59487授權
浪漫的燭光晚餐。圖／IG@terry59487授權

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