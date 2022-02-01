金門必吃經典！金城鎮「酒糟全牛料理」肉質軟嫩好滋味 合菜美食自由配
來金門肯定要來嚐嚐在地人引以為傲的金門牛肉，如果想要一次就品嚐全牛料理或是比較少見的特殊菜色，【金門牛家莊】會是享用美味金門牛肉的首選。若不是在離峰用餐時間去的話，建議要先訂位免得撲空喔。
牛家莊菜單上有分全牛或是半牛的合菜推薦以及豐富的單點品項，店家很貼心會註釋多少錢的餐點最適合幾個人吃，因為單一盤的份量就超多。合菜內的每道菜也都用心設計搭配，讓你吃到牛肉各種不同料理的方式。而且也不都是只有牛肉的料理，若想換換口味的話就可以選擇半牛的合菜。如果喜歡自己搭配菜色，也都可以做單點喔！
不論是幾人吃的菜色，牛家莊都能為你提供金門最具特色的全牛料理！雖然尖峰用餐時段可能人潮很多，但店家的出菜速度也沒有慢下來，每一道依舊保持在水準之上。讓人流連忘返的好滋味，來金門不能不吃的全牛料理可別錯過【金門牛家莊】。
店家地址：金門縣金城鎮民族路318巷5號
店家電話：082320099
營業時間：11:00-14:30 ；17:00 -21:30
粉絲專頁： https://bit.ly/3jSnDKC
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