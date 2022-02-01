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高雄知名熱炒店收年菜訂金卻沒營業 網友怒告詐欺

金門必吃經典！金城鎮「酒糟全牛料理」肉質軟嫩好滋味 合菜美食自由配

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

【金門牛家莊】位在金門的金城鎮上，離金城老街約5分鐘的車程，走路約10分鐘左右，有明顯的招牌很好找，而位置也方便抵達。
【金門牛家莊】位在金門的金城鎮上，離金城老街約5分鐘的車程，走路約10分鐘左右，有明顯的招牌很好找，而位置也方便抵達。

來金門肯定要來嚐嚐在地人引以為傲的金門牛肉，如果想要一次就品嚐全牛料理或是比較少見的特殊菜色，【金門牛家莊】會是享用美味金門牛肉的首選。若不是在離峰用餐時間去的話，建議要先訂位免得撲空喔。

牛家莊菜單上有分全牛或是半牛的合菜推薦以及豐富的單點品項，店家很貼心會註釋多少錢的餐點最適合幾個人吃，因為單一盤的份量就超多。合菜內的每道菜也都用心設計搭配，讓你吃到牛肉各種不同料理的方式。而且也不都是只有牛肉的料理，若想換換口味的話就可以選擇半牛的合菜。如果喜歡自己搭配菜色，也都可以做單點喔！

鹽香牛小排。牛小排炸酥鎖住肉汁後，再加入辛香料乾炒調味，吃得到肉質的鮮甜，非常涮嘴又下飯。
鹽香牛小排。牛小排炸酥鎖住肉汁後，再加入辛香料乾炒調味，吃得到肉質的鮮甜，非常涮嘴又下飯。

紅燒牛筋。這道菜也是老饕首推之一，牛筋非常入味而且口感恰到好處，炒入辣椒增添風味，店家也很用心用大黃瓜切片交錯做擺盤，牛筋肉燉得非常軟嫩，完全不用擔心咬不動，來店一定要點這道。
紅燒牛筋。這道菜也是老饕首推之一，牛筋非常入味而且口感恰到好處，炒入辣椒增添風味，店家也很用心用大黃瓜切片交錯做擺盤，牛筋肉燉得非常軟嫩，完全不用擔心咬不動，來店一定要點這道。

清燉牛骨湯。湯頭甘甜清爽，稍帶中藥材清香，又不會過重，除了單喝之外，拿來涮雪花牛肉片也是很棒的搭配。
清燉牛骨湯。湯頭甘甜清爽，稍帶中藥材清香，又不會過重，除了單喝之外，拿來涮雪花牛肉片也是很棒的搭配。

涮雪花牛肉。選用在地酒糟溫體牛，每一片都有一定的厚度，而且油花分布很剛好。涮的時候可以依自己喜歡的熟度，每口都吃得到牛肉的甘甜。
涮雪花牛肉。選用在地酒糟溫體牛，每一片都有一定的厚度，而且油花分布很剛好。涮的時候可以依自己喜歡的熟度，每口都吃得到牛肉的甘甜。

不論是幾人吃的菜色，牛家莊都能為你提供金門最具特色的全牛料理！雖然尖峰用餐時段可能人潮很多，但店家的出菜速度也沒有慢下來，每一道依舊保持在水準之上。讓人流連忘返的好滋味，來金門不能不吃的全牛料理可別錯過【金門牛家莊】。

金門牛家莊

店家地址：金門縣金城鎮民族路318巷5號

店家電話：082320099

營業時間：11:00-14:30 ；17:00 -21:30

粉絲專頁： https://bit.ly/3jSnDKC


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