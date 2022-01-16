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2022屏東「史努比燈節」試燈搶先看！夢幻主燈區現場圖輯，搭遊園車輕鬆拍

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@terry59487授權
圖／IG@terry59487授權

屏東繼南台灣最美聖誕節圓滿落幕，最新打造「2022屏東燈節」3大燈區，其中首度結合史努比的眷村亮點更成為話題中心，1/21正式登場。本次展區分佈勝利星村、萬年溪及縣民公園，日前有在地民眾搶先捕捉試燈的美景，大家不妨先跟著最新現場圖輯一覽實體造景，有新照也會持續更新，屆時開幕後就能快、狠、準捕捉美照啦！

縣民公園10米高機械花朵「摺紙生花」主燈及看海美術館最夯「春江獸」為燈區最大亮點之一。圖／IG@terry59487授權
縣民公園10米高機械花朵「摺紙生花」主燈及看海美術館最夯「春江獸」為燈區最大亮點之一。圖／IG@terry59487授權

「2022屏東燈節」以屏東綵燈節「萬年溪燈區」為基礎，新增「縣民公園燈區」及「勝利星村燈區」，規劃3大主題燈區，1/21開跑，活動截至2/28，開幕當天還會發送限量可愛的虎年小提燈。而以「光、影、糖、紙」為主題的縣民公園燈區昨（15）晚已試燈，高達10米的主燈「摺紙生花」為摺紙藝術概念延伸的特色裝置藝術，還有移師燈節的看海美術館網美級怪獸，讓之前來不及遊賞的民眾得以近距離拍一波。

縣民公園燈區

縣民公園燈區呈現山林曲線的「脈絡」。圖／IG@terry59487授權
縣民公園燈區呈現山林曲線的「脈絡」。圖／IG@terry59487授權
縣民公園燈區「糖霜風華」以糖工廠及宿舍為意象，水晶燈串彷彿連結了當時人的生活。圖／IG@terry59487授權
縣民公園燈區「糖霜風華」以糖工廠及宿舍為意象，水晶燈串彷彿連結了當時人的生活。圖／IG@terry59487授權

值得一提的是，由於燈海點跟點之間距離偏遠，待燈節開始後每日14:30至21:30將提供遊園列車，除了春節除夕、初一及初五，其他日子都照常行駛，讓民眾可以在車上沿線美拍，路程預計20分鐘。

縣民公園燈區「逐光」。圖／IG@terry59487授權
縣民公園燈區「逐光」。圖／IG@terry59487授權

萬年溪燈區

萬年溪燈區水上「鑽石光華」及「繽紛烏托邦」在倒影加持下唯美萬分。圖／IG@terry59487授權
萬年溪燈區水上「鑽石光華」及「繽紛烏托邦」在倒影加持下唯美萬分。圖／IG@terry59487授權
萬年溪燈區的太空人及火箭亮燈後更加浪漫，為人氣打卡場景。圖／IG@terry59487授權
萬年溪燈區的太空人及火箭亮燈後更加浪漫，為人氣打卡場景。圖／IG@terry59487授權

「萬年溪燈區」則設在萬年溪、萬年公園、復興公園及人行道樹林中，騎著機車也可以沿路輕鬆拍，其中「萬年溪」及「復興公園」還有動態燈飾及水舞燈光秀展演，每日18:00至22:00每半點展演一次，平日則為每整點可賞一次，搭配環湖燈光秀，展出時間長達9分鐘。

萬年溪燈區「好運寓言」散發濃烈春節氣息，沿著河畔可以攝下燦爛美景。圖／IG@terry59487授權
萬年溪燈區「好運寓言」散發濃烈春節氣息，沿著河畔可以攝下燦爛美景。圖／IG@terry59487授權
萬年溪燈區金色奇蹟。圖／IG@terry59487授權
萬年溪燈區金色奇蹟。圖／IG@terry59487授權
萬年溪燈區的「甜甜圈小徑」座落萬年公園。圖／IG@terry59487授權
萬年溪燈區的「甜甜圈小徑」座落萬年公園。圖／IG@terry59487授權
萬年溪燈區「搗蛋菇菇」燈飾。圖／IG@terry59487授權
萬年溪燈區「搗蛋菇菇」燈飾。圖／IG@terry59487授權
萬年溪燈區鳳凰樹的璀璨燈飾。圖／IG@terry59487授權
萬年溪燈區鳳凰樹的璀璨燈飾。圖／IG@terry59487授權
萬年溪燈區「月亮仙子」。圖／IG@terry59487授權
萬年溪燈區「月亮仙子」。圖／IG@terry59487授權
萬年溪燈區以大武山為延伸的造景。圖／IG@terry59487授權
萬年溪燈區以大武山為延伸的造景。圖／IG@terry59487授權

勝利星村燈區

最受矚目的史努比造景則設在「勝利星村燈區」，以「老家」為主題攜手史努比角色推出「家是SNOPPY的家」、「家是史努比的小窩」的巨型打卡點，另有經典巨大電鍋、柑仔糖、搖搖馬、手繪風辦桌場景，讓民眾在充滿歷史意義的眷村增添童趣活力之餘，也能陷入懷舊回憶。

勝利星村燈區示意圖。圖／2022屏東燈節官網
勝利星村燈區示意圖。圖／2022屏東燈節官網

勝利星村燈區示意圖。圖／2022屏東燈節官網
勝利星村燈區示意圖。圖／2022屏東燈節官網

2022屏東燈節

地點：萬年溪、勝利星村、縣民公園
展期：1/21-2/28
亮燈時間：17:30-22:00
更多詳情請參：https://www.amazing-pingtung.com/2022ptlf

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