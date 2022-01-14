「高雄市境之南」哪裡最好拍？ 最南「樹」廣場 拍網美照+打卡無敵海景賞日落
【旅奇傳媒/編輯部報導】台灣最南在鵝鑾鼻，高雄最南有棵「市境之南樹」！佇立在林園區海邊的黃槿樹隨海風搖曳，可以遠眺東港大鵬灣、南望小琉球，加上高雄最南端經緯度工藝作品，構築出網美拍照打卡景點，吸引遊客前來觀賞日出日落。
市境之南樹廣場已於1/9重新啟用，高雄市觀光局長周玲妏指出，2021年底已完成週邊景觀整建，也成了在地民眾及遊客喜愛的遊憩空間，為了迎接春節節慶，觀光局也加碼用燈飾佈置過年氣氛，讓樹廣場在夜晚也有年節獨特魅力、吸引更多遊客到訪駐足。
位於高屏溪出海口的市境之南樹，10年前當地里長種植一排、50餘株黃槿在林園區汕尾地區的爐濟殿公園，其中有株因為種不下被獨立種植，「無心插柳」在北緯22°28'33.1"N 東經120°24'52.9"E上，剛好是高雄市最南端，視野遼闊又能看盡高雄屏東美景，近來在觀光局的整治下，讓整體視覺再加分，進化為網美打卡點，充滿浪漫海灣氣氛。加上神秘數字北緯「22°28'33.1"N」、東經「120°24'52.9"E」的話題，讓網路上討論不斷，許多人為此特別來一探究竟。
觀光局表示，林園周邊擁有豐厚的海洋文化，著名的倒立水母就在海洋濕地公園裡漂浮，吸引喜歡生態的朋友前去觀賞拍照；在河海口交界區更有紅樹林生態系，周遭傳統漁村特殊的信仰氛圍與社區壁畫都令人驚豔，多樣化的資源帶來諸多觀光人潮。
「市境之南樹廣場」新年燈飾活動將一路點亮到2月28日，歡迎新年期間都可到林園享受美好休閒體驗，安排生態美拍遊程！更多最新資訊請至活動官網或高雄旅遊網查詢( https://www.facebook.com/khh.travel )。
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言