「高雄市境之南」哪裡最好拍？ 最南「樹」廣場 拍網美照+打卡無敵海景賞日落

udn走跳旅遊／布魯 屏東縣崁頂鄉生態公園雖然只是鄉立公園，卻出乎意料的讓布魯覺得不只可以算是屏東縣最美的鄉鎮立公園，也是屏東縣中部值得觀光旅遊的景點。而崁頂鄉因為有焚化廠的設立，所以得天獨厚的

2022-01-03 11:00