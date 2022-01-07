水上草原、石門古戰場、排灣族風味餐！ 跟著《斯卡羅》走進恆春半島自然文史之美

美麗的牡丹水庫。 記者-張偉浩／攝

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】屏東地處台灣最南端，除了擁有迷人熱帶海洋風情，更是各族群尋找棲息地南遷時的最終交會點，除了近年來大放異彩影集《斯卡羅》原住民外，還有客家人、漢人，以及日據時代的日本人，讓恆春半島的歷史文化有著多元豐富的發展，成為旅客走讀屏東精彩的一頁。

▲哭泣湖畔的裝置藝術-不哭了。 記者-張偉浩／攝

屏東縣政府依循四季推出「春季城市 遊」、「夏日運動風」、「秋季客家村」、「冬季原民部落」的主題遊程，冬季以推廣走訪屏東原住民9個鄉，從多元面向體驗原民的文化、歷史、美食及藝術美學，路線從南邊的牡丹鄉啟動，期望帶領業者深入踩線，把最豐富的原住民行程包裝出來，讓民眾以團體或自由行的遊程方法深度體驗屏東之美。

東源馨香森林遊樂區 品味排灣族風味美食

▲馨香森林風味餐。 記者-張偉浩／攝

馨香森林遊樂區擁有美麗的東源湖（哭泣湖）、蓊鬱高大的桃花心木森林及長滿野薑花及水社柳的溼 地生態區。為什麼叫哭泣？有人說是排灣族的母語諧音，原是水流匯集的意思，也有一說是源自當初哭泣湖是日據時代打造的人工灌溉湖，造型像是嘴巴，日本人稱為唇くち（Kuchi），音似哭泣而來。

▲體驗排灣族DIY月桃葉杯墊馨。 記者-張偉浩／攝

來到馨香森林遊樂區，還能品嚐傳統的排灣族風味餐，包括主食祈納福、芋頭、地瓜；以及刺蔥三杯雞、泰式涼拌山豬肉、溪蝦、芋粉排骨佐野蔬、季節野蔬等，用味蕾感受排灣族的飲食日常。

行走水上草原 飽覽牡丹水庫

▲體驗水上草原行走的樂趣。 圖：東源社區發展協會／提供

位於東源部落東側的水上草原，排灣語稱為「pudung」，為「角落、邊緣地 帶」之意，在當地族人的認知中屬於部落禁忌之地。此一區域內因濕地植物盤根錯節的生長在含水量高的沼澤泥地上，形成特殊的水上草原型態。現在可以透過當地族人帶領之下，體驗水上草原行走的樂趣。

▲牧丹水庫壩頂俯瞰石門村，還能欣賞大石堆疊的水庫奇景。 記者-張偉浩／攝

牡丹水庫集取四重溪上游支流牡丹溪及女乃溪流域的水量而成，仍保持原始生態，因此水質非常純淨，也讓當地的農作物品質優異。旅客可以走在壩頂觀景區，俯瞰石門村，將全村景色盡收眼底！

參觀牡丹社事件故事館 走進石門古戰場

牡丹水庫下方設置「牡丹社事件故事館」，館內採用AR科技，虛擬實境身歷其境，恍如重返1874年牡丹社事件之中，旅客還能深入了解羅妹號海難船員誤闖瑯嶠十八社事件的始末。而故事館旁還有今年新落成的「落山風風景 特定區概念館」，以落山風作為貫穿展館的元素，依據不同村落特性，融入五感體驗，民眾可在展區中，感受落山風、聞野薑花香氣、聽古謠，觸摸原住民手工藝品。

▲牧丹社事件故事館。 記者-張偉浩／攝

沿199號縣道進入牡丹鄉，隨即映入眼簾的便是壯麗的石門峽，即是「牡丹社事件」故事背景的石門古戰場。石門山勢巍峨，地形險要，易守難攻，排灣族據石門天險以槍枝、石塊抵禦日軍的攻勢，許多原民戰士也奮戰而亡，蔚為史詩壯烈。旅客還能沿著石門山與牡丹社事件紀念公園的步道拾級而上，領略百餘年前原住民先人據天險奮勇抗敵的故事。

▲石門古戰場地現設置歡迎拱門。 記者-張偉浩／攝

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