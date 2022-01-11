CP值滿爆！高雄楠梓美食「楊老ㄚ鴨肉專賣」 吃得到阿嬤50年累積的好手藝

天呀！如果不是吃到高雄大學附近，楠梓區藍昌路上這家楊老ㄚ鴨肉專賣，還不知道，原來天天買的新鮮鴨肉能夠這麼好吃，除了使用屏東現宰鴨之外，熊覺得廚房那位阿嬤也是楊老ㄚ靈魂人物，５０年累積的手藝，剁鴨去骨一氣呵成，望的是讓熊驚嘆，更厲害的還有阿嬤自己調配的自製豆乳甜辣醬與蒜頭醬，無論鴨腸、鴨胗、鴨肉沾附一點點，整個美味提升到破表，當天吃完還不過癮，又外帶了鴨肉切盤與米血回家隔天加熱吃，拜託阿嬤，可以開來熊家附近嗎？超想要天天吃鴨鴨的啦，而且這價錢與品質根本ＣＰ值滿到爆！好羨慕楠梓區的朋友，不用騎太遠就可以吃的到了，當天吃過後，迅速把這篇食記文章快點寫出來，分享給大家快去吃吃看阿嬤的好手藝唷。

楊老ㄚ鴨肉專賣地點

Ｇｏｏｇｌｅ導航請設定：高雄市楠梓區藍昌路489號（點我打開谷哥地圖）

楊老ㄚ鴨肉專賣菜單

楊老ㄚ鴨肉專賣環境

門口處有調味料可以自由拿取，菜單也在這裡，填寫上想吃的後交給阿嬤就好。

楊老ㄚ鴨肉專賣影片

楊老ㄚ鴨肉專賣食記

韭菜豆芽鴨肉（８０元）

身為外食族，想吃點蔬菜的選擇，現點現川燙的韭菜＋豆芽蠻脆口的，鋪上了香嫩的鴨肉，淋上鴨油，鹹香好涮嘴！

而且阿嬤都已經幫鴨肉親手去骨，５０多年經驗果然厲害，每一口韭菜、豆芽加上無骨嫩鴨肉，媽呀～吃得超過癮的。

鴨肉飯（大／５０元）

在香噴噴的台灣白米飯上，淋上鴨汁還有肉燥汁，再鋪上阿嬤手工切的鴨肉片，真的是我吃過一次就忘不了，那鴨油香和肉燥結合後的絕佳口感以及多份量，簡直滿分。

古早味肉燥香氣，搭上天天從屏東送過來的現宰鴨肉，好吃夠味的又充滿鴨油香氣，就連平常食量不大的熊，也吃到整碗空空空，連一粒香噴噴飯粒都不剩，天呀！！為什麼楊老ㄚ鴨肉專賣距離我家這麼遙遠，不能天天吃到怎麼辦啦！！吼。

筍乾（３０元）

不只鴨肉飯吃起來味道很香，肉肉因為新鮮而更軟嫩，入口很有驚喜感的楊老ㄚ鴨肉專賣，就連小菜－筍乾也好吃（根本也能當主角推薦）

筍乾完全就是加分，超喜歡的，即使什麼通通都不點，只專心一口筍乾一口白飯這樣吃，也能成為一種享受。

米血（乾／３０元）

看的到粒粒米粒的鴨米血口感Q軟適中，煮透的米血不會有爛爛的感覺，拜託大家列入必吃，而且（純）鴨血才３０元真的很便宜耶（推）

調味上非常單純，就是鴨高湯煮過以及鹽巴而已，天天然然吃，很能吃出他原始好風味。

鴨肉切盤１／４隻（１５０元）

油亮油亮鴨肉切盤當天發現到，是蠻多內用的顧客每桌都會點的招牌菜，肥美的鴨皮入味，細緻柔軟的肉質、新鮮的鴨味，完全沒有印象中不好咬那種，果然當天屏東直送的現宰鴨有夠棒，不誇張的說，這盤鴨肉拍完後瞬間秒殺，吃完會（心花朵朵開）哈哈。

原味對決已經很棒，再沾上以番茄醬+辣椒醬的豆乳甜辣醬，甜甜滋味更是好吃到不要不要的。

下水（４０元）

這碗湯可是精華欸，整隻鴨熬湯，湯頭雖然清爽但卻夠味，喝起來容易一口接一口呢！

鴨腸＋鴨胗蠻多的，咬起來脆爽又沒有內臟的腥羶味，不管有沒有沾醬，仍然很好吃耶，一口鴨肉飯配上一口湯，真的很滿足。

建議先吃原味，之後再沾點蒜頭醬，有著小辣椒的微辣與蒜香，還有台灣醬油的甘甜，也能襯托出鴨腸與鴨胗更好吃的滋味。

當歸鴨麵線（７０元）

這碗當歸鴨麵線一上桌馬上可以圈粉，尼看看，尼看看，這整隻鴨腿，價格只要７０元很超值耶。

鴨腿吃起來完全不柴，而且一吃就知道熬煮很久，當歸香氣完全入味之外，用牙齒一咬，輕鬆的鴨骨頭與鴨肉就分離了，如此美味令人折服。

還有相當濃郁的當歸補湯味道比一般的當歸湯更厚，詢問過阿嬤，她說是自己去中藥行按照自己比例買的，難怪喝起來醇厚濃郁的很過癮。

麵線也是主角，一般來說，麵線不易泡，尤其在我們拍照＋錄影後，正常版的麵線都軟爛到不好吃啦＞＜但是阿嬤的麵線應該是挑選過的，仍能在入口後保持絲絲分明口感耶（讚）。

楊老ㄚ鴨肉專賣

電話：0971 808 489

住址：高雄市楠梓區藍昌路489號

營業時間：10:30-14:00 16:30-20:30（週日公休）

文章來源：貪吃鬼熊熊－美食/攝影/旅遊 FB：貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影

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