高雄超欠吃草莓大福！「三輪車手工麻糬」夾滿巨無霸大湖草莓，隱藏版芋泥球必點

冬季最正點的高雄草莓大福，絕對首推高雄左營的三輪車麻糬大福冰品啦！總是在台灣草莓季一開始就大器購入，大湖草莓，並特選飯店級的1號草莓～酸甜大size草莓包入手工製新鮮麻糬，入口彈牙，加上真材實料的餡料可自選紅豆、綠豆或芋泥，大顆飽滿，每次冬天推出超熱賣，吸引草莓控與麻糬控前往～而我們家也是一吃就被圈粉啦！！！（三輪車草莓大福手工製作，數量有限！數量少需提前1~2小時預定，超過10個請盡量提前一日預定，避免等候喔～）

每年熱賣高雄草莓大福：三輪車手工麻糬

這間每年冬天以浮誇重量級草莓大福賣出名的三輪車手工麻糬，總店位於高雄左營區靠近Costco大順店的富民路上，之前曾經來買過包麻糬的花心鬆餅，（文章可參考：花心鬆餅包麻糬熱騰騰會牽絲）對它印象深刻～而過了好一陣子，我終於盼到好多朋友推薦的草莓大福季啦！

三輪車麻糬大福冰品以手工麻糬攤車起家，賣了好幾年後總算在這兩年擁有自己的店面。也因為秉持著使用好食材，每日新鮮製作手工麻糬，吃過的客人回購率都很高，搬到新店面後更是在ig高雄美食上竄紅～

三輪車麻糬草莓大福價目表

最熱賣的絕對是包餡的大福系列，尤其冬天草莓季，草莓大福大概每10組來買的客人就有8組會買～

我一直心心念念想要沾粉麻糬……每次都被其他麻糬耽誤，但因為每次買店員都說，他們家的麻糬是純糯米製作，最佳口感就是當天吃完，所以每次聽完也只好告訴自己食量有限下次再來買～～

三輪車手工麻糬的麻糬和大福，都是每天新鮮製作的純糯米麻糬，而為了讓大家吃到最新鮮最棒的口感，都是現點現包，但假如真的趕取貨，也可以指定時間，會準時備好等客人來取～

看店員包麻糬的時候我也發現：三輪車手工麻糬芋泥餡看起來太好吃了！！於是！！我立刻將我的抹茶草莓大福換成芋泥餡（幸好還沒包到抹茶大福那顆）

這天發現三輪車麻糬的草莓超大顆！！後來問包餡的阿姨（其實就是老闆娘），她說她特地選用大湖最高等的高山草莓，甜度高而且果肉更彈牙，看起來超誘人～

高雄草莓大福推薦：三輪車麻糬冰品

幾分鐘後，我們這次的目標：草莓大福，就包好了啊啊啊！！拿到時很驚訝，這草莓大福也太誇張大顆～～大概是我3/4拳頭大小了！！！而且一顆超重～

放到盤上，真的是巨碩的草莓大福啊哈哈，草莓香氣一直飄上來，我妹直呼受不了。

草莓大福在手上真的很有份量感，這次選三種餡料：紅豆、綠豆和抹茶，最推薦紅豆和綠豆，尤其紅豆，老闆娘說紅豆是點播率最高的口味。

草莓芋泥球

這個是隱藏版口味，是我在網頁看到，訂購時私訊截圖問這個有沒有～

這個完全是為芋泥控設計的口味啊，超厚一層芋泥包覆大顆草莓，一口吃，香甜草莓配上細緻芋泥在口慢慢化開真的超～美～好！

三輪車大福也有抹茶綠皮，給大家看我前兩年買抹茶綠皮的草莓大福～～

抹茶皮草莓大福（芋泥）

抹茶皮草莓大福是我跟我妹一眼看到就決定要點！而且我們是芋頭仙女姊妹花，直接兩顆都點芋泥的。這裡的草莓大福做成草莓外露與不外露的，價格都一樣，就看你想吃哪種，我們這天選一種一顆～

芋泥超級好吃！！而且告訴大家，三輪車手工麻糬的芋泥餡填超級滿～～他家芋泥很細緻，算是我在高雄吃到最好吃的芋泥麻糬（芋泥控認證）

在高雄吃過不少麻糬，要說拼口味或拼創意的麻糬店數量也不在話下，但如果以手工麻糬的彈牙口感與糯米的純度，幾間吃下來最喜歡三輪車麻糬大福冰品！而草莓大福也是，類似外型的產品或許很多，但吃過高雄草莓大福讓我印象深刻的，三輪車手工麻糬的麻糬皮與大顆草莓絕對是我們家的最愛！推薦給大家啦～

三輪車麻糬大福冰品

地址：高雄市左營區富民路167號

電話：0985-665-767

營業時間：12:00-19:00

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文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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