台版好市多！高雄超狂「600坪大賣場」 推台式大推車採購零食餅乾、年節禮盒

高雄仁武工業區最狂的隱藏版零食大賣場，偉昶食品高達600坪的工業倉庫、零食批發賣場被堪稱為高雄台版好市多。身邊好多朋友、外地旅客都特地來大採買的仁武特色景點。零食、餅乾、糖果、泡麵、禮盒伴手禮、古早味零食糖果、瓜子堅果、飲料罐頭、生活雜貨等等，高達2000多樣的商品全面批發價。

免入會、通通直接7～8折優惠，挑戰比賣場還要親民價格，已經成為當地人的便利商店，輕鬆好買好入手，倉庫零食餅乾大賣場，好買好逛、跟著在地人挖寶。幾乎每個月都會有朋友私訊給我，詢問巷弄台版好市多在哪裡，就在偉昶食品 ，通通不藏私分享。

店家不斷的聽到民眾反應的回饋，一直讓購物結帳更加快速、交通不打結，讓很多朋友持續回夠支持，現在已經可以刷卡囉～～只要消費滿600元就可以刷卡，購物3500元以上，高屏地區即可免費宅配到府。

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免會員便可進場消費採購

偉昶食品股份有限公司 x 台版好市多 零食大賣場

位置：高雄市仁武區鳯仁路165巷29-1號

就在仁武工業區內，鄰近省道的巷弄，巷子口是常輪昇輪胎服務中心，紅綠燈下會有偉昶食品標誌（有點小容易忽略）。

就在保養場跟鐵皮屋工廠的中間巷子，彎進去～開進去就對了！開車、騎車都可以，倉庫門口好停車，隱藏工業區的零食餅乾大倉庫。

堪稱高雄最巷弄的零食餅乾批發工廠，直接開放讓大家進入採購，偉昶食品，零食、百貨大批發，直接批發價、免問價格全部公開透明化，高雄最狂零食倉庫專賣店，亦可加入粉絲團，隨時追蹤賣場訊息。

主打台式零食餅乾、生活百貨，在地人的全聯、家樂福大賣場，就近採買很便利，下午人潮就開始湧入了，婆婆媽媽比我還會買，超狂的拉~婆婆媽媽比我還精打細算。

門口免費停車、免入會全面批發價

加開營業：12/11（六）、12/31（五）、01/08（六）、01/29（六）

12:00~13:30(午休時間無營業)

台版巨型大推車，超級工業風~~~建議早上來買，下午時段人潮很多，尼力這次學聰明了，早上就先來採買了。衝刺，台版推車大採購，來這裡買都不用精打細算、真的夠親民價格了，絕對不可能每一樣東西都比市面上便宜，但絕對買下來足夠省超多錢。

過年過節更是人擠人，很多民眾、公司行號都會開始採買年節禮盒，偉昶食品就是非常好買的地方。聯華（可樂果元本山海苔）、新東陽(肉鬆罐頭)、華元(波的多卡辣姆久)、盛香珍、蝦味先、森永等知名品牌商品都可以找到，都是熟知的台灣品牌，喜歡這類的商品都可以來偉昶食品撿便宜採買，亦可使用網路採買宅配到府，尼力比較喜歡現場購買、更是失心瘋大採買，很享受購物趣。

不傷荷包，非常好入手的台式零食餅乾，很多知名賣場可以買到的台式禮盒、零嘴都可以採買到，還有罐頭、泡麵、百貨雜物。如果找不到商品，建議可以用詢問的，因為商品實在太多了~~~

飲料也都會比市面上便宜，不能說可以挑戰市場最低價，但買下來絕對省超多!居然還有居住花蓮的民眾，每個月都會開廂型車來採購。

高達600坪的鐵皮屋、工業風鐵架倉庫，貨都堆疊滿滿的，不定期都會引進新的商品，每次來逛起來都會有點不太一樣唷!

不僅有台版零食，還可以買到一些異國餅乾零嘴。

我個人最愛的西雅圖極品咖啡 即溶包。

我直接扛好幾箱，比好市多便宜，買下來價差很多ㄟ！真的省很大(可以囤貨或幫朋友買)。

銅板價格的零食餅乾，每次帶孩子來也都會莫名的買一堆零食餅乾，好多都是銅板價格。

濃縮果汁、即溶包飲品、茶包、口罩通通都有賣，什麼都賣什麼都不奇怪，難怪尼力住仁武的朋友都堪稱這裡為仁武好市多、或者仁武家樂福。

盥洗用品、沐浴用品、濕紙巾都有，根本是巨大型的柑仔店。

巨大罐的洗髮精，搶不到打架洗髮精，這裡還有好用、超級大罐的洗髮精。

韓國超人氣 迷你蝴蝶脆餅、異國零食餅乾。

過年過節不可或缺的瓜子，巨大包裝~~打算過年宅在家，跟家人慢慢嗑瓜子。

很喜歡來 偉昶食品買禮盒，真的便宜市價超多，有些便宜超過100元以上，物超所值。

零食餅乾也很多公司行號、團體客會來採買，辦活動、分送孩子都不擔心花大錢。

家裡小朋友生日，想要送給班上同學餅乾零食，都可以來這裡大採買。

偷偷囤貨好多水果果凍，冰冷藏就很好吃。

完全不需要詢問價格，特價標示都很清楚，需要大量採買或者搬貨，就可以請服務人員協助。

記得拖著大型工業拖板車，裝箱大採買。

還有販售寵物的狗糧/貓糧、寵物洗毛精。

懷舊古早味零食、玩具，團康活動不能少的玩具。

不景氣，只好更精打細算。

直接開啟工廠讓民眾大採買，薄利多銷、民眾亦可採買到便宜的商品，雙贏局面。

媽媽們最愛採買的罐頭，尤其過年過節都要拜拜，我媽每次都要我幫忙大採買。

各式豆干、薄片肉乾通通有，都是知名大品牌，全面批發價。

居家麵條，也很適合囤貨。

過年過節就會推出禮盒，堅果禮盒，過年必備的大三元、大雙喜也都有，找不到直接詢問服務人員。

直接採買免煩惱，加上包裝也很精美、送禮絕對大氣，卻也不傷荷包。

有沒有很優秀，讓我超愛的法國薄酥禮盒，不用300元！！！！太誇張了拉～～～～直接買10盒來送禮。

一盒便宜市價1百多元，春之頌經典餅乾禮盒。

禮盒都會有提袋，送禮超大心。

雙餡曲奇趣，鐵盒包裝好有質感，只要275元。

很多朋友餅乾也都是一整箱搬，超值划算～

餅乾更是多，逛到腿軟。

帕樂德”日式”手匠煎捲禮盒，只要289元。

牙刷、牙膏也有。

棉花棒

牙線

NANOX奈米樂 輕鬆搞定，解決溼冷霉味。

很多民眾大採買的泡麵，也是居家囤貨必備。

飲料罐頭也都是整箱整箱採買，銅板省下來也是省好幾百塊了！

比全聯、家樂福還便宜，當然直接搬整箱。

偉昶食品股份有限公司

x 台版好市多 零食大賣場

位置：高雄市仁武區鳯仁路165巷29-1號

營業時間：08：00～12：00、13：30～17:30 （週六、週日公休）每月第二週星期六營業

加開營業：12/11（六）、12/31（五）、01/08（六）、01/29（六）

電話： 07 374 2116

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文章來源：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 FB：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

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