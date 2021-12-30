墾丁恆春新亮點！屏東老宅餐廳「甲本那涼」 菜單都找不到的雪媚娘必吃

以前每年都會來恆春墾丁走跳好幾次的Ann和榜哥，這幾年因為要養家賺錢以及疫情的關係，算一算竟然兩年沒來恆春墾丁走跳！而這一次因為榜哥想來分享他思念已久的恆春鎮上小吃美食，就安排了時間來走跳，也無意間在人氣夯店”樹夏飲事”附近發現了這家對我們來說是新店的「甲本那涼」，想當然就一定要來走訪一番！

甲本那涼位在恆春恆西路上福德宮旁的恆春夜市廣場內，鄰近人氣夯店樹夏飲事、鈕扣倉庫等，偌大的停車場都可以停放車輛，唯有週日是不可以停放車輛，因為恆春一周一日的假日夜市就在這個廣場開燈營業，所以如果是碰到假日就建議可以停在鈕扣倉庫的周圍或是福德宮一旁的大廣場。

室內裝潢

甲本那涼外觀給我們的感覺頗有原住民混搭日式居酒屋的風情，而一走進店內真的會被店內的裝潢設計、相關擺設給吸引住。上網查了一下，甲本那涼店內裝潢都是由老闆親手打造，不得不說老闆好強喔！

甲本那涼店內所設計的每區座位區也挺有特色，在店內放置了不少藝術造景、燈塔、船錨等，而不少擺設都很有恆春墾丁當地的特色；而Ann和榜哥則是蠻喜歡靠窗高腳桌椅的位子，拍起照真的很不錯。

菜單

餐點的選擇很多元，有點心類、簡餐類、飲品等可以選擇，每人的低消為80元，若自行攜帶酒類會另收500元開瓶費，所有費用不加收服務費。

餐點

這一天因為我們不餓，所以簡餐類我們就沒點來吃，簡單點了冰沙、芒果青，元本要點限量的原味蛋塔，但店家說賣完了，就另外點了不在菜單上的”雪媚娘”。

●芒果冰沙，130元

整顆芒果下去打的冰沙真的超讚！感覺像是直接在吃芒果，不時都可以吃到芒果的纖維，玉米姐姐一整個愛翻天，這也是我們很推薦的飲品喔！

●芒果青(季節限定)，150元

看著季節限定的芒果青，想說有問有機會現在還可以吃到嗎？店家說有，當然就要點來吃。店家說芒果是他們自家自己種的，這份芒果青蠻適合三五好友一起享用，芒果青不酸也不死甜，吃起來很清爽喔！

●雪媚娘，150元

這份不在菜單上的雪媚娘真的超好吃！簡單說就是大福，兩種不同口味的內餡，一個是奇異果，一個是火龍果，外皮十分的Q彈帶點嚼勁，內餡也很真材實料，不愛吃甜食的榜哥吃了頻頻點頭說好吃。

整體評價

甲本那涼店家的服務很親切，店內的用餐環境也很讓人感到舒適放鬆，來恆春墾丁遊玩就是要有這樣的chill才對嘛！餐點的選擇也很多元且餐點用料實在不馬虎，所以價格的定位上也很合理。

甲本那涼僅收現金，每人有80元的低消限制，用餐時間應該沒有太多的限制，因為所有餐點都是現點現做，所以需要點時間製作，若趕時間的朋友就真心不建議前來。

親切熱情的店家其實有推薦我們可以點選他們家的焗烤系列來饗用，但因為我們不餓的關係就沒點來吃，也真心要說我們這次點選的品項甲本都很好吃，下次有機會再到恆春走跳，我一定要再來吃吃他們的其他品項以及沒吃到的蛋塔！

甲本那涼

營業時間：11:00-21:00

營業地址：屏東縣恆春鎮恆西路12-21號

營業電話：0917-5702210

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文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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