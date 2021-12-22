「2022台灣燈會ｘ寶可夢」最強主題登場！全台最大聖誕燈光秀媲美柏林燈節

高雄打卡景點一個比一個精彩！「2022台灣燈會在高雄」近期宣佈攜手寶可夢推出強強聯手的主題，還將舉辦全球唯三城市限定的「Pokémon GO Tour」活動；而因應聖誕跨年，全台最大聖誕主燈也會於12/23正式亮燈，長達7公里、近13萬個智慧控點燈光的璀璨光影將讓愛河灣化身城市最美亮點，更讓人免出國就能體驗柏林燈節的氛圍。

2022台灣燈會攜手寶可夢推限定活動及造景。圖／高雄市文化局提供 「2022台灣燈會」作品之一的《大海怪幻想曲》位於駁二藝術特區，只要打擊鐵桶鼓面即可看見炫彩燈光效果。圖／高雄市文化局提供

「2022台灣燈會」雙主場展區位於愛河灣、衛武營，主打以傳統花燈結合跨界藝術、科技。日前官方宣佈將與寶可夢合作，特別將數位科技結合智慧服務，設置燈會活動主題造景、燈會作品虛擬補給站，還會有高雄限定實體活動。其中擴增實境公司Niantic舉辦的「Pokémon GO Tour」活動全球共三個城市能參與，其中一處就是高雄市，2022/2/26至2/27勢必讓寶可夢玩家在愛河灣也能感受滿滿的遊戲臨場感。

高雄耶誕主燈12/23正式亮燈。圖／高雄市文化局提供

而會前會的燈海也不容小覷，高雄港灣耶誕節串聯了高雄流行音樂中心、輕軌、愛河水域七座橋樑，呈現絕長7公里的燈光展演舞台。最吸睛的場景莫過於高流建築化身全台最大聖誕主燈，隨著投影可捕捉大型耶誕樹的身影、浪漫雪花，12/23至明年1/2為止限定，讓大家搶先一睹「2022台灣燈會」的獨特魅力。

此外，鹽埕區公園二路綠帶也已化身繽紛的魔幻森林，一系列城市光影讓人體驗猶如柏林燈節的浪漫氛圍，造訪高雄時別錯過。

聖誕主燈展演

展演時間：2021/12/23至1/2 每日18:30-22:00每半點、整點一場注意事項：2021/12/30至12/31因應跨年晚會暫停

延伸閱讀：

．陽明山飄第一場梅雪！賞梅秘境的純白雪景 「台版琉璃光院」也提早開花

．輕鬆包場的打卡秘境！苗栗小白屋佇立草地 空拍視角末日荒涼感好唯美