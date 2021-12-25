漫遊高屏山麓之美！ 山旅輕行+部落巡禮+小鎮漫遊 徜徉好時光
【旅奇傳媒/編輯部報導】趁著國旅升溫與五倍券、國旅券加持，氣候合宜且景色優美的高雄、屏東山區正值旅遊好時節，交通部觀光局茂林國家風景區管理處於12月陸續辦理多場遊程推介，大力宣傳高屏山麓之美。
茂林國家風景區轄內不僅擁有豐富的自然地景，多元族群文化更造就迷人的原鄉部落風貌。茂管處長期扶植、推廣部落產業與特色遊程，至今已有高雄茂林魯凱手工麵包、桃源寶山茶席、屏東三地門安坡童玩王國、青葉魯凱神話藝術村、霧台神山部落廚藝學校，以及榮獲亞太旅行協會(PATA)金獎的舊排灣部落等優質遊程。
為持續開拓高屏山麓旅遊市場，茂管處特別以深度座談方式，向旅遊部落客、揪團主、企業福委會、相關產業業者等焦點團體推介遊程，同時進行意見交流，與會團體皆對高屏山麓部落遊程非常感興趣並抱以高度肯定與期待。
此外，茂管處以「蝶與山之約」山旅輕行及「越冬‧越山」山旅徜徉為概念，串聯高雄茂林紫斑蝶季、屏北原鄉部落巡禮、高屏山區小鎮漫遊等景點，且都與旅行社合作上架販售，民眾可透過主題式套裝遊程，樂活漫遊高屏山麓。
茂管處柯建興處長表示，現在正值茂林紫斑蝶季，六龜寶來不老溫泉季也已熱鬧展開，12月起到明年3月更有「山那邊的市集」，週週精彩活動滿檔，高屏山麓豐富多元的景點與人文體驗是民眾闔家出遊首選，歡迎大家來到氣候溫和的南臺灣，揪團山旅輕行，徜徉山林之美。
茂管處https://www.maolin-nsa.gov.tw或密切關注臉書粉絲專頁「Fun心遊茂林」。
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