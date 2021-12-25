漫遊高屏山麓之美！ 山旅輕行+部落巡禮+小鎮漫遊 徜徉好時光

跟著 CaCa 去哪裡 於 2021-10-28 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 12 個景點，其中包含 小巴里島岩、貓鼻頭、恆春孤棚 - 搶孤。 屏東除了玩水看辣妹衝浪的墾丁，距離不遠的恆春可以說是美食天堂，恆春古城裡有很多在地特色餐廳，網美打卡景點，紅磚砌成古色古香城牆有著濃濃歷史痕跡，與現代環境融為一體，毫無違和感，非常適合慢遊、跟著心走，讓❤️帶你去探索。 恆春古稱「瑯嶠」，清光緒元年設縣築城，以氣候四時如春，取名「恆春」，擁有全台保有最完整之二級古蹟恒春古城位於恆春的中央，已有百年歷史。

2021-12-15 16:00