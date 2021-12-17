慢步調遊高雄！旗後砲臺隨拍隨美　再到海岸邊賞夕陽

跟著 一顆豆子 於 2021-11-11 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 快慢拍小姐、旗津輪渡站、旗後砲臺。 💛❤️🧡 更多旅行日記 & 登山影片🔻 https://www.instagram.com/cherish_tino

快慢拍小姐 | 1 小時

在Instagram看到的必吃打卡早餐，怎麼樣都一定要來朝聖看看～ 「快‧慢拍小姐」是一間創意古早味麵糊蛋餅專賣店，主打抹茶餅皮及各式特殊餅皮，這次完全就是衝著抹茶系列而去！ 只是...我們太晚起床了，導致抹茶餅皮已經完售了🥲 不過沒有關係，快‧慢拍小姐除了抹茶餅皮外，還有焙茶餅皮，以及每天都不一樣的「今日限定」，我們去的那天的限定款是番茄餅皮，是不是很特別？ 飲料的部分，抹茶系列也是讓人怦然心動！有別於一般喝到那種市售一般甜的要命的抹茶，這裡的抹茶完全不一樣～基本分有初階抹茶，跟帶有略苦味的經典龍膽抹茶，讓抹茶控可以自由選擇喜歡的口味，喝起來就是濃郁中帶苦，茶香奶味適中，相當推薦。 蛋餅的部分口味也相當多，我點的是番茄餅皮搭配地瓜泥，但跟我想像的不太一樣？地瓜是紫地瓜，而不是我想要的甜甜黃地瓜，也不知道是不是被顏色影響，一度覺得吃起來有點紅豆味(大誤)，番茄餅皮吃起來有點像番茄醬，沒有到很推，反倒是朋友點的焙茶餅皮聞起來有濃濃茶香，很是不錯。 店名：快‧慢拍小姐 地址：802 高雄市苓雅區興中一路40號 電話：0909 616 479 營業時間：每日上午7:00 - 下午1:00（週二公休）

旗津輪渡站 | 30 分鐘

本來吃完早餐後，我們的計劃是去駁二，只是沒有想到，我們吃完集體失憶，直接前往第二個行程去坐「旗津渡輪」😂 機車可以直接騎上車，提醒大家排隊時候就可以把電子票證(悠遊卡、一卡通等)準備好，免得輪到你的時候，全部人都在後面虎視眈眈的瞪著您。 基本上渡輪很快就到了，完全不會有暈船的問題啦，所以不用擔心，如果是接近傍晚還可以看夕陽，除此之外，部分渡輪們也都有可愛的彩繪，像這次回程就有搭到黃阿瑪的後宮生活的彩繪船。

旗後砲臺 | 1 小時

到了旗津以後，我們就騎車前往旗後砲臺，其實平常還可以加碼去燈塔看看，只是當天碰巧遇到燈塔整修。 往砲臺的路稍微走一段就到了，不知道是因為平日的關係，還是因為疫情影響，砲臺只有個位數的遊客，不過也因為如此，可以安心拍網美照了～ 砲臺可以看到市區跟港口，加上天氣非常好，拍照起來真的是怎麼拍都好看♥️

旗津漁港 | 3 小時

在旗津的街上買飲料跟魷魚等小吃後，可以悠閒地在旗津海邊休息 & 與朋友敘敘舊聊聊天～ 沒想到聊著聊著時間就這樣過去了，接著伴著夕陽，我們慢慢往旗津渡船頭前進。 旗津的街上因為少了國外的觀光客，其實冷清許多，雖然逛起來格外舒服，但還是時不時想念那個熱鬧的旗津街上。

鍋HOUSE | 2 小時

晚餐來到在地朋友推薦的吃到飽超值火鍋店，但！沒想到竟然跟朋友原本來吃的價格大漲了100元，也就是漲成600塊吃到飽，而這個價格其實就沒有原本CP值那麼高了。 不過這邊除了湯頭、肉盤是用手機掃QR code點餐外，其他都是到自助吧自行取用，有吃到飽的蛤蜊跟蝦子，其實還是很超值😆 熟食部分還有白飯、鴨血、豆腐等，甜點、飲料、養樂多、爆米花、巧克力噴泉、還有造型棉花糖、啤酒無限暢飲等，可說是應有盡有，算是食材種類相當豐富的一家店。 地址 高雄市前金區新田路252號 營業時間 午餐時段 12:00-15:00／晚餐時段 17:30-22:30 電話 07-2210288 吃到飽價位：成人 600元/人、90-140cm 300元/人、90cm 以下免費

六合夜市 | 1 小時

雖然晚餐是吃吃到飽，但晚些時間我們還是跑來六合夜市吃宵夜啦！ 六合夜市離美麗島站相當近，11號出站就可以看見，但不得不說跟以前相比真的好冷清呀！ 但也是因為如此，買什麼都不用排隊，也是很不錯。 不過大概22點多竟然就有攤販開始收攤了，不知道是因為人潮不多提早收攤，還是本來就這麼早結束？ 不過來到高雄說什麼一定要用逛夜市來結束這回合，這次因為已經吃飽才來，不然的話有到六合夜市的朋友們，不妨可以吃看看六合夜市的莊記海產粥唷😆

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