客家文化盛事！ 大武山下小奧運「2022六堆運動會」 邀全國共襄盛舉

「2021第56屆六堆運動會」開幕典上，帶來精彩的客家傳統舞蹈表演。 圖：六堆300豐沛大款、客家委員會／提供

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】素有大武山下小奧運之稱的「六堆運動會」，在客家委員會客家文化發展中心主任何金樑邀集主辦的屏東縣竹田鄉傅民雄鄉長及六堆各鄉區首長及王新財、吳仁春、邱榮光、邱坤玉、李森仁、李明芳、廖永源等多位在地企業家，及六堆在地重要組織六堆忠義祠主任委員黃文智、財團法人六堆學文化藝術基金會董事長張湘熙、六堆300籌備委員會召集人廖松雄及仕紳參與下召開「2022第57屆六堆運動會」第一次籌備委員會議研商討論，為2022年第57屆六堆運動會提前規劃，期待會有越來越多人參與及關注，並發揮六堆運動會的社會影響力和客家在地的文化認同。

▲第一次籌備委員會議研商討論，為「2022第57屆六堆運動會」提前規劃。 圖：六堆300豐沛大款、客家委員會／提供

六堆運動品牌經營管理 培訓選手展現兼容並蓄

客家委員會客家文化發展中心主任何金樑表示，六堆運動會能歷時73年舉辦不輟，體現了六堆人彼此扶持團結的精神，在客委會楊長鎮主委的大力支持下，將六堆運動會當作六堆文化品牌經營管理，不僅邀集體育、行銷宣傳及產業等各界人士的參與外，致力於「組織升級、賽事升級、參與升級」，更與國際接軌新增奧運項目和新穎主流賽項，如霹靂舞、攀岩、幼兒滑步車、馬拉松等，將傳統與創新融合，展現運動會的兼容並蓄，同時讓六堆在地的選手在培育過程中就被看見，也陪伴選手們一起成長，凝聚六堆的向心力。

安排3天2夜住宿和遊程 遊覽慢城竹田與六堆客庄

第57屆主辦單位竹田鄉鄉長傅民雄提到，這次六堆運動會除了推廣新興賽事外，更要傳揚傳統的運動競賽和民俗趣味競技，如揹穀包、跌三烏等，更有客家作曲、攝影藝文、產業展覽等活動，期望達到全家出賽、全鄉動員和全民參與等目標，竹田鄉將協調周邊民宿、會館，安排3天2夜住宿和遊程，讓來賓除參加運動會賽事外，亦可遊覽慢城竹田和六堆客庄景點。另外，明年六堆運動會委請國立屏東大學體育系主任涂瑞洪教授擔任執行長，將媒合在地大學及高雄屏東的各項資源，培育更多六堆專業的體育選手，希望六堆運動會能營造社會大眾每年必定共下參與的文化盛會。

▲「2022第57屆六堆運動會」將在竹田舉辦，歡迎全國旅客共襄盛舉。 圖：六堆300豐沛大款、客家委員會／提供

▲「2021第56屆六堆運動會」完美落幕，交棒給下一屆主辦單位竹田鄉。 圖：六堆300豐沛大款、客家委員會／提供

將運動延伸觀光產業 舉辦客庄遊戰邀中北部客家人參與

台灣六堆觀光產業發展協會幹事團理事劉紹傑表示，六堆運動會歷經56屆，已經是客家鄉親數一數二的年度盛事，但可惜的是，每次來參與活動的選手與親友，在比賽完之後就會離開舉辦地區，沒有實質幫助在地觀光產業帶動，甚為可惜。為了讓年度盛事—六堆運動會可以提高附加價值，協會與竹田鄉共同規劃竹田遊程，帶領鄉親走訪竹田多樣經典景點，包括古樸的「敬字亭」、客家文化園區、71歲的日式木造老車站—竹田車站等，希望讓旅客深度了解竹田風采，遊程也將在近日公布，敬請期待。此外，為了凝聚全台客家庄的向心力，這次特別額外舉辦「六堆300客庄遊戰暨珍惜水資源愛護河川宣傳活動」，讓中北部的客家鄉親也能一起體驗六堆運動會的精神，共同擴大客家文化與魅力。

感謝企業贊助相關經費 凝聚六堆 攜手永續傳承

這次的籌備會議大家集思廣益，以六堆忠義祠為軸心來舉辦六堆運動會，期望透過在地企業共同參與，讓活動越來越有活力，藉由民間參與凝聚六堆的共識，攜手永續傳承；同時也很感謝籌備委員聞祺企業有限公司董事長王新財於會議中率先拋磚引玉贊助鼓勵選手之相關經費，陪伴六堆子弟共同成長與茁壯，此義舉也獲得在場各企業代表的熱情響應。相信每年六堆運動會老嫩大小共下參與，不分族群皆能對六堆的文化及地域產生認同。

▲2022第57屆六堆運動會 重要活動時刻表。 圖：六堆300豐沛大款、客家委員會／提供

▲2022第57屆六堆運動會，邀請大家一起來參加。 圖：六堆300豐沛大款、客家委員會／提供

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