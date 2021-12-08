體驗大自然帶來的幸福 大武山下的「幸福莊園」夢境世界

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】「幸福莊園庭園民宿」座落於南台灣最幸福的小鎮—屏東高樹大路關，石獅公的故鄉，鄰近茂林國家風景區、三地門、琉璃吊橋、賽嘉飛行場、大津瀑布、涼山瀑布，和原民部落。

這裡是南部人的後花園，抬頭仰望大武山脈，好似置身花東縱谷，農村古樸的鄉野風情，更媲美嘉南平原，慢步鄉間的小徑中，淡淡的青草香混合著泥士、放眼望去綠意盎然，令人感到好似走入夢境般輕鬆，享有簡單、純樸的幸福旅程。

▲高雄餐旅大學和高樹觀光產業協會合辦芋見幸福美食分享宴，推廣高樹芋頭品牌。 圖：幸福莊園庭園民宿／提供

幸福莊園庭園民宿的幸福姐姐—鄭淑惠表示，2018年，榮獲觀光局「百大好客民宿—小鎮漫遊類」，深知民宿再也不是賣房間或提供一份美味早餐而已，所以這2年在屏東大學主任郭子弘的指導下，積極開發園區為香草植物休閒療癒，讓遊客們也來一場「花草香五感體驗幸福遊」。

來一趟幸福莊園，讓朋友真正體驗大自然帶給我們的幸福。莊園內種植多樣 式的花草植物，分為：

★可食用：金銀花、蝶豆花、甜菊、薄荷、香茅、憂盾草、野薑花，隨季節為莊園來客奉上一杯清香花草茶，感受與大自然結合的幸福。另有季節性的諾麗果、香水檸檬、洛神花可製作果醬、果醋，尤其盛夏來杯果醋氣泡飲，那真是最純淨的清涼感。

★可驅蚊：澳洲茶樹、左手香、艾草、蘆薈，經萃取精油、純露後可自行調製一瓶植純清潔乳、抗菌乾洗手或防蚊噴霧，純天然無傷害，自己手作是最安心的體驗。

★莊園香草植物可創作：每種植物都有其生長的樣貌，因本人喜愛藝術，故將植物葉脈透過色彩的變化，讓遊客親手把玩，留下永恆的印記。

高樹大路關好讚站 結合食宿遊玩購10個商家

在高樹這塊土地上，待越久，越愛上他，不僅僅是因為大武山下美麗的山景，清新的空氣，乾淨的水資源，更多是因為他多元的族群，碰撞出多元的文化，因而造就這裡的人們善良且包容，刻苦又勤奮。大路關是石獅公的故鄉，村裡有三尊全省罕見保存完整的石獅子，當地人拜石獅公，因祂們在不同年代，各有守庄護民的神奇故事流傳著，至今已逾二百多年，現均已列為文化資產，石獅公文化代表大路關村民的一步拓荒史，也從這部拓荒史中窺見客家民族不畏艱難與大自然搏鬥的生存硬頸精神。

莊園在這裡可以走得好，但若能結合在地文化產業，一定可以走得更廣更遠，2018、2019年串連屏北高樹、三地門在地商家組織「高樹大路關好讚站」，結合食、宿、遊、玩、購共10個商家，共同學習數位行銷，讓遊客對屏北有更多的認識。

客庄小旅行補助計畫 高樹3條心旅行

2020年更爭取到客委會的「客庄小旅行補助計畫」整合推出走讀大路關高樹心旅行3條不同的農事體驗：從幸福出發，整合高樹多元文化及物產，推動在地觀光，凝聚夥伴們共識，朝向共好、共榮、共樂的高樹新未來。

★幸福田園釀果趣：農遊採果實作體驗，找回阿嬤的釀果老味道。

★幸福可可生態遊：親訪金牌可可園，結合生態、烘焙的美食體驗。

★幸福星星農油樂：不一樣的食農DIY，植物界的健康油。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野